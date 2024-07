Farmácia popular tem NOVIDADES; confira o que há de mais novo

Confira os novos medicamentos gratuitos oferecidos pelo programa Farmácia Popular. Medida visa ampliar o acesso a tratamentos essenciais para diversas condições de saúde.

A partir desta semana, o programa Farmácia Popular oferece novos medicamentos gratuitamente em todo o país. Desde a última quarta-feira (10), essa iniciativa busca ampliar o acesso a tratamentos essenciais, permitindo que mais brasileiros cuidem de sua saúde sem custos adicionais. Essa medida é vital para garantir o bem-estar da população e aliviar o peso financeiro que muitos enfrentam com despesas médicas.

Os novos medicamentos gratuitos incluem tratamentos para hipertensão, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, entre outros. Com a atualização, o programa agora oferece 41 itens de forma gratuita. Antes, apenas remédios para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram totalmente gratuitos. Essa expansão do programa representa um avanço significativo na promoção da saúde pública.

O Ministério da Saúde também subsidia até 90% do valor de outros medicamentos, com o cidadão pagando o restante. Agora, 95% dos medicamentos e insumos são gratuitos, beneficiando ainda mais a população brasileira. Esta mudança proporciona um alívio financeiro considerável, especialmente para aqueles que dependem de medicamentos contínuos.

Farmácia Popular amplia lista de medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e mais. Saiba como essa iniciativa beneficia milhares de brasileiros sem custos adicionais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Novos medicamentos gratuitos na Farmácia Popular

A ampliação da lista de medicamentos gratuitos na Farmácia Popular é um grande alívio financeiro para milhares de brasileiros. Entre os novos itens incluídos estão tratamentos para hipertensão, como Atenolol 25 mg e Losartana Potássica 50 mg, e para diabetes, como Insulina Humana NPH 100 UI/ml. Além disso, medicamentos para asma, anticoncepcionais e itens para dignidade menstrual, como absorventes higiênicos, também estão disponíveis sem custo.

A lista completa dos novos medicamentos gratuitos inclui:

Hipertensão arterial : Atenolol 25 mg Bensilato de Anlodipino 5 mg Captopril 25 mg Cloridrato de Propranolol 40 mg Espironolactona 25 mg Furosemida 40 mg Hidroclorotiazida 25 mg Losartana Potássica 50 mg Maleato Enalapril 10 mg Succinato de Metoprolol 25 mg

: Diabetes : Cloridrato de Metformina (várias dosagens) Insulina Humana NPH e Regular (diversas apresentações)

: Asma : Brometo de Ipratrópio (várias dosagens) Dipropionato de Beclometasona (várias dosagens) Sulfato de Salbutamol (várias dosagens)

: Anticoncepcionais : Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol Noretisterona Etinilestradiol + Levonorgestrel Acetato de Medroxiprogesterona

: Osteoporose : Alendronato de Sódio 70 mg

: Dislipidemia : Sinvastatina (várias dosagens)

: Rinite : Budesonida (várias dosagens) Dipropionato de Beclometasona (várias dosagens)

: Doença de Parkinson : Carbidopa + Levodopa Cloridrato de Benserazida + Levodopa

: Glaucoma : Maleato de Timolol (várias dosagens)

: Dignidade Menstrual : Absorvente higiênico

: Incontinência : Fralda geriátrica

:

Impacto na saúde pública

A atualização da lista de medicamentos gratuitos reafirma o compromisso da Farmácia Popular com o acesso universal e igualitário à saúde. Esta iniciativa é um passo significativo para melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros, permitindo que todos tenham acesso aos tratamentos necessários sem preocupações financeiras.

A expansão do programa beneficia especialmente aqueles que necessitam de medicamentos contínuos para condições crônicas. A inclusão de novos medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma, e até mesmo itens de dignidade menstrual, demonstra a abrangência e importância dessa medida.

Para aproveitar os benefícios do programa Farmácia Popular, basta apresentar uma receita médica válida nas farmácias participantes. Verifique se a farmácia próxima a você faz parte da rede conveniada e não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde sem custos adicionais. Esta conquista é um marco importante para a saúde pública no Brasil, facilitando o acesso aos tratamentos necessários para uma vida saudável.

Aproveite os novos medicamentos gratuitos e cuide da sua saúde com o apoio do governo. A expansão da Farmácia Popular é um alívio significativo para o bolso dos brasileiros e uma demonstração do compromisso com o bem-estar da população.

