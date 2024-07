DÉFICIT no Bolsa Família! Descontos têm deixado beneficiários INDIGNADOS; e agora?

O pagamento do Bolsa Família em julho sofreu mudanças significativas. Entenda como o vale-gás impactou o valor total recebido pelas famílias.

O pagamento do Bolsa Família para o mês de julho foi liberado, e trouxe várias mudanças significativas. Entre as principais alterações, destaca-se a redução no valor do benefício devido ao pagamento do vale-gás, que impactou o montante total recebido pelas famílias.

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 218. O primeiro passo para acessar o programa é realizar o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

Após a inscrição, o governo verifica se a família cumpre os requisitos necessários, como manter a frequência escolar das crianças e a vacinação em dia. Nas linhas a seguir, vamos entender como isso afetará os próximos depósitos.

O valor do Bolsa Família em julho foi ajustado. Saiba como o pagamento do vale-gás influenciou a quantia recebida pelas famílias beneficiadas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual é o valor do Bolsa Família?

Os valores base do Bolsa Família foram ajustados para R$ 600, mas existem adicionais importantes que podem aumentar esse montante. Estes adicionais incluem:

Benefício Variável Familiar Nutriz : Oferece seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, totalizando R$ 300. Este valor é destinado a garantir a nutrição adequada dos recém-nascidos.

: Oferece seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, totalizando R$ 300. Este valor é destinado a garantir a nutrição adequada dos recém-nascidos. Adicional por Criança de até 6 Anos : Famílias com crianças de até seis anos têm direito a um adicional de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Este adicional é essencial para auxiliar nas despesas relacionadas ao cuidado e desenvolvimento das crianças.

: Famílias com crianças de até seis anos têm direito a um adicional de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Este adicional é essencial para auxiliar nas despesas relacionadas ao cuidado e desenvolvimento das crianças. Adicional para Gestantes, Crianças e Adolescentes de 7 a 18 Anos: Há um benefício adicional de R$ 50 para gestantes e para cada criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos. Estes valores adicionais são somados ao benefício base de R$ 600, resultando em um pagamento que pode ultrapassar R$ 800.

Calendário de pagamentos de julho

Em julho de 2024, os pagamentos seguem o calendário baseado no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. As datas de pagamento são as seguintes:

Final do NIS 1: 18 de julho

Final do NIS 2: 19 de julho

Final do NIS 3: 22 de julho

Final do NIS 4: 23 de julho

Final do NIS 5: 24 de julho

Final do NIS 6: 25 de julho

Final do NIS 7: 26 de julho

Final do NIS 8: 29 de julho

Final do NIS 9: 30 de julho

Final do NIS 0: 31 de julho

Qual o motivo para a redução no valor?

A principal razão para a redução no valor do benefício em julho é o pagamento do vale-gás. Este auxílio, que tem como objetivo auxiliar as famílias na compra de gás de cozinha, impacta diretamente o montante total recebido.

Apesar dessa redução, os benefícios adicionais continuam sendo pagos, garantindo que as famílias ainda recebam apoio financeiro essencial.

O governo tem trabalhado para ajustar os benefícios de acordo com as necessidades das famílias, garantindo que aqueles que mais precisam continuem recebendo o suporte necessário.

As mudanças refletem um esforço contínuo para balancear o orçamento e atender a uma parcela significativa da população.

Critérios de elegibilidade

Para receber o Bolsa Família, é necessário que as famílias estejam cadastradas no CadÚnico e cumpram os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo.

Entre os principais critérios, destaca-se a renda mensal por pessoa, que deve ser de até R$ 218. Além disso, é necessário manter a frequência escolar das crianças e a vacinação em dia.

Após a inscrição no CadÚnico, o governo realiza uma verificação para assegurar que todas as condições estão sendo cumpridas.

Este processo é fundamental para garantir que os benefícios sejam destinados às famílias que realmente necessitam do auxílio.

Importância dos benefícios adicionais

Os benefícios adicionais oferecidos pelo Bolsa Família são essenciais para apoiar as famílias em diversas áreas.

O Benefício Variável Familiar Nutriz e os adicionais para crianças e gestantes são exemplos de como o programa busca atender necessidades específicas.

Esses adicionais contribuem para a nutrição e o desenvolvimento infantil, além de apoiar as gestantes durante a gravidez.

Os valores pagos, somados ao benefício base, representam uma ajuda significativa para as famílias de baixa renda.

Mesmo com a redução causada pelo pagamento do vale-gás, o Bolsa Família continua sendo um programa vital para milhões de brasileiros.

Em resumo, as mudanças no Bolsa Família em julho refletem ajustes necessários para manter o programa sustentável.

As famílias devem ficar atentas ao calendário de pagamentos e aos critérios de elegibilidade para garantir que continuem recebendo o benefício.

Com o suporte financeiro garantido pelo programa, muitas famílias conseguem melhorar suas condições de vida e ter acesso a necessidades básicas.

