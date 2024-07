CadÚnico distribui CESTAS BÁSICAS; saiba como garantir a sua

CadÚnico distribui cestas básicas para alunos durante as férias escolares. Saiba como participar e garantir a alimentação adequada das crianças.

Durante as férias escolares de julho, o CadÚnico está implementando uma iniciativa crucial para garantir a segurança alimentar dos alunos mais vulneráveis da rede pública de ensino.

Com foco nos estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), tem sido distribuído cestas básicas para assegurar uma alimentação adequada durante o recesso escolar.

Além da distribuição das cestas, um mutirão será realizado nos dias 20 e 21 de julho. O objetivo é atualizar os dados cadastrais dos beneficiários e facilitar a inclusão em diversos programas de suporte social, sem a necessidade de agendamento prévio. Saiba mais a seguir.

CadÚnico garante cestas básicas para alunos em recesso escolar. Veja como retirar a sua e ajudar na alimentação dos estudantes durante as férias. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a distribuição das cestas básicas do CadÚnico?

A Rede Municipal de Educação de São Paulo, que atende mais de 1 milhão de estudantes, identificou aproximadamente 375 mil alunos em situação de pobreza e extrema pobreza, todos com registros ativos no CadÚnico.

Esses alunos têm o direito de receber cestas básicas durante o período de férias escolares, garantindo que suas necessidades alimentares sejam atendidas mesmo fora do período letivo. Cada cesta básica, pesando cerca de 12 kg, contém itens não perecíveis essenciais, como:

Arroz

Feijão

Leite em pó

Farinha de milho flocada

Óleo de soja

Sal

Macarrão

Extrato de tomate

Sardinha em óleo

Para retirar a cesta, as famílias devem comparecer às escolas onde os estudantes estão matriculados. Este procedimento simples visa facilitar o acesso dos beneficiários ao auxílio alimentar, garantindo que a distribuição seja eficiente e sem complicações.

Merenda escolar durante as férias

Além das cestas básicas, a prefeitura de São Paulo também assegura a continuidade da merenda escolar durante o recesso.

Entre os dias 10 e 19 de julho, as escolas municipais oferecem refeições de segunda a sexta-feira, garantindo que crianças a partir de 4 anos tenham acesso a três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Para as creches polos, o atendimento é integral, funcionando das 7h às 17h, e inclui cinco refeições diárias. Essa estratégia é fundamental para assegurar que as crianças recebam uma nutrição adequada, mesmo quando estão fora da escola.

Para participar do programa de merenda escolar nas férias, os responsáveis devem inscrever as crianças em qualquer unidade educacional da rede municipal.

É necessário apresentar um comprovante de residência e um documento de identidade ou certidão de nascimento tanto da criança quanto do responsável.

Esta ação da Prefeitura de São Paulo é vital para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Garantir alimentação adequada durante as férias escolares é essencial para a saúde e o bem-estar das crianças, além de proporcionar um alívio significativo para os responsáveis, que muitas vezes enfrentam desafios adicionais nesse período.

A atualização cadastral durante o mutirão nos dias 20 e 21 de julho também é uma medida importante, pois assegura que os dados das famílias estejam atualizados, permitindo um acesso contínuo e eficiente aos programas de suporte social disponíveis.

Para garantir o recebimento das cestas básicas e a participação na merenda escolar, é fundamental que as famílias estejam atentas às datas e aos procedimentos necessários. Comparecer às escolas para a retirada das cestas e inscrever as crianças para a merenda são passos essenciais para beneficiar-se destes programas.

A prefeitura está empenhada em proporcionar um suporte contínuo às famílias, garantindo que nenhuma criança fique sem acesso a uma alimentação adequada durante as férias escolares.

A iniciativa é um exemplo de como a administração pública pode atuar de maneira eficaz para promover a inclusão e o bem-estar da população mais vulnerável. Notícia da Manhã.

Com essas ações, a Prefeitura de São Paulo demonstra seu compromisso em enfrentar a insegurança alimentar e apoiar as famílias mais necessitadas, assegurando que as crianças tenham suas necessidades nutricionais atendidas, independentemente do período escolar.

