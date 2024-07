Famílias beneficiárias do Bolsa Família podendo se aposentar com garantia de R$ 1.412,00?

Beneficiárias do Bolsa Família podem garantir uma aposentadoria significativa. Saiba como a contribuição ao INSS pode transformar a segurança financeira das donas de casa.

Muitas donas de casa não sabem que é possível se aposentar, mesmo sem um emprego formal. A chave para isso está na contribuição regular ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Este benefício é uma oportunidade valiosa para aquelas que se dedicam exclusivamente ao lar, mas desejam garantir uma renda na aposentadoria.

Se você se enquadra nesse perfil, é importante entender como funciona o processo de contribuição e quais opções de aposentadoria estão disponíveis. A seguir, explicaremos de maneira detalhada os passos necessários para que as donas de casa possam acessar esses benefícios previdenciários.

Donas de casa têm acesso a aposentadoria com R$ 1.412. Entenda o processo de contribuição ao INSS e os benefícios envolvidos para garantir uma renda segura. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a contribuição ao INSS?

Para se aposentar, as donas de casa precisam contribuir para o INSS como segurado facultativo. Essa contribuição não só permite a aposentadoria, mas também garante acesso a outros benefícios, como:

auxílio por incapacidade temporária;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão; e

pensão por morte para os dependentes.

Como solicitar a contribuição?

A solicitação pode ser feita através do site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Quem já teve carteira assinada pode usar o número de contribuinte do PIS/PASEP.

As contribuições podem ser mensais ou trimestrais, com alíquotas de 5%, 11% ou 20% do salário mínimo.

Quais são os tipos de contribuição disponíveis?

Facultativo de Baixa Renda : Contribuição de 5% do salário mínimo. Para se qualificar, é necessário: Pertencer a uma família com renda mensal de até dois salários mínimos. Estar inscrita no CadÚnico. Não exercer atividade remunerada fora do lar.

: Contribuição de 5% do salário mínimo. Para se qualificar, é necessário: Plano Simplificado : Contribuição de 11% do salário mínimo. Permite aposentadoria por idade após 15 anos de contribuição , com um benefício equivalente ao salário mínimo vigente.

: Contribuição de 11% do salário mínimo. , com um benefício equivalente ao salário mínimo vigente. Plano Convencional: Contribuição de 20% sobre um valor entre o salário mínimo e o teto do INSS. Oferece a possibilidade de uma aposentadoria de maior valor, exigindo um planejamento previdenciário detalhado.

Regras para aposentadoria

Para se aposentar por idade, as donas de casa precisam ter 62 anos e 15 anos de contribuição. Existem também regras de transição para aquelas que começaram a contribuir antes da reforma da previdência:

Regras de Transição

Pedágio de 50% : Exige 28 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, mais um pedágio de 50% do tempo restante para completar 30 anos de contribuição.

: Exige 28 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, mais um pedágio de 50% do tempo restante para completar 30 anos de contribuição. Pedágio de 100% : Exige 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, com um pedágio de 100% do tempo restante para completar 30 anos de contribuição.

: Exige 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, com um pedágio de 100% do tempo restante para completar 30 anos de contribuição. Aposentadoria por Pontos : A soma da idade e do tempo de contribuição deve atingir um número mínimo, que aumenta anualmente. Em 2024, essa soma deve ser 91 pontos.

: A soma da idade e do tempo de contribuição deve atingir um número mínimo, que aumenta anualmente. Em 2024, essa soma deve ser 91 pontos. Idade Progressiva: Exige 30 anos de contribuição e uma idade mínima progressiva, que em 2024 é de 58 anos e 6 meses.

Benefícios adicionais

É essencial que as donas de casa estejam bem informadas sobre as opções de contribuição e as regras para aposentadoria.

A previdência social oferece uma rede de segurança importante, garantindo não apenas a aposentadoria, mas também uma série de outros benefícios que podem ser cruciais em diferentes momentos da vida.

Além disso, é importante lembrar que o planejamento previdenciário deve ser feito com atenção e, se possível, com o auxílio de um especialista.

Essa orientação pode ajudar a maximizar os benefícios e garantir uma aposentadoria mais tranquila e segura. As donas de casa têm direito a uma rede de apoio que pode ser fundamental para a sua segurança financeira e de seus dependentes.

Por fim, não deixe de explorar todas as opções e buscar orientação sempre que necessário. A informação é a melhor ferramenta para garantir seus direitos e planejar um futuro mais seguro e tranquilo.

