Pretende prorrogar seu auxílio-doença? Saiba o que fazer para garantir pagamentos por mais tempo

Aprenda como prorrogar o auxílio-doença no INSS de forma eficaz. Confira os passos essenciais e as novas regras para garantir seus direitos.

Desde o início de julho, as regras para solicitar a prorrogação do auxílio-doença no INSS mudaram. Agora, o processo não é mais automático. Os trabalhadores que não se sentem aptos a retornar ao trabalho ainda têm direito a pedir a prorrogação, mas devem seguir novos procedimentos.

A prorrogação deve ser solicitada 15 dias antes do término do benefício inicial. O objetivo dessas mudanças é garantir que todos os pedidos sejam devidamente avaliados e que os beneficiários estejam realmente incapacitados de voltar ao trabalho.

A seguir, vamos detalhar como pedir a prorrogação do auxílio-doença, os passos necessários e as regras específicas que devem ser seguidas. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse processo para que os trabalhadores possam garantir seus direitos de maneira adequada.

Como solicitar a prorrogação do auxílio-doença no INSS?

Para prorrogar o auxílio-doença, é necessário realizar uma perícia médica presencial, conforme estabelecido pelas novas regras do INSS. Se o tempo de espera para a perícia for de 30 dias ou menos, a avaliação será agendada com a data de cessação administrativa.

Caso o prazo para a perícia seja superior a 30 dias, o benefício será prorrogado automaticamente por 30 dias, sem necessidade de novo agendamento. Essa medida visa evitar que o trabalhador fique sem o benefício enquanto aguarda a nova avaliação médica.

Como solicitar a prorrogação?

Acessar a plataforma Meu INSS ( https://meu.inss.gov.br/#/login ) e fazer login.

( ) e fazer login. Selecionar a opção “Benefício por Incapacidade”.

Clicar em “Serviços Disponíveis”.

Escolher “Pedir Novo Benefício”.

Ler as instruções e clicar em “Avançar”.

Anexar os documentos solicitados , como atestado ou laudo médico sem rasuras.

, como atestado ou laudo médico sem rasuras. Escolher receber notificações pelo WhatsApp ou acompanhar pelo telefone 135.

Confirmar os dados do pedido.

Informar se a incapacidade é temporária ou permanente; se o beneficiário está preso em regime fechado; e se houve acidente de trabalho.

Anexar (em PDF) o documento médico e o documento de identificação com foto , e fornecer os dados do documento médico.

, e fornecer os dados do documento médico. Revisar os documentos adicionados e clicar em “Avançar”.

Informar o vínculo empregatício.

Indicar a agência do INSS e o local de pagamento, além de informar o CEP.

Na tela final, confirmar todas as informações e, se estiverem corretas, clicar em “Avançar”.

Atenção aos prazos e documentos

O pedido de prorrogação deve ser feito com antecedência. É fundamental que o trabalhador faça a solicitação 15 dias antes do fim do benefício inicial, conforme indicado no documento emitido na primeira perícia médica.

Os documentos apresentados devem estar legíveis e sem rasuras. Qualquer inconsistência pode atrasar o processo e, consequentemente, a prorrogação do benefício. É essencial anexar atestados ou laudos médicos que comprovem a incapacidade de retorno ao trabalho.

Documentos necessários

Documento de identificação com foto .

. Atestado ou laudo médico sem rasuras , preferencialmente em PDF.

, preferencialmente em PDF. Informações detalhadas sobre o documento médico, incluindo data de emissão e CID (Classificação Internacional de Doenças).

Benefícios da plataforma Meu INSS

A plataforma Meu INSS facilita o processo de solicitação da prorrogação do auxílio-doença. Com ela, o trabalhador pode acompanhar o status do pedido e receber notificações pelo WhatsApp ou telefone 135, garantindo que esteja sempre informado sobre a situação do seu benefício.

Vantagens do Meu INSS

Acesso fácil e rápido : a plataforma é acessível de qualquer lugar, permitindo que o trabalhador faça a solicitação sem sair de casa.

: a plataforma é acessível de qualquer lugar, permitindo que o trabalhador faça a solicitação sem sair de casa. Acompanhamento em tempo real : o beneficiário pode acompanhar o status do pedido e receber atualizações instantâneas.

: o beneficiário pode acompanhar o status do pedido e receber atualizações instantâneas. Facilidade na anexação de documentos: os documentos podem ser anexados diretamente na plataforma, agilizando o processo de avaliação.

Essas vantagens tornam o processo de prorrogação do auxílio-doença mais eficiente e menos burocrático, proporcionando maior comodidade para os trabalhadores.

Lembre-se de seguir todos os passos detalhados neste artigo e de estar atento aos prazos e documentos necessários para garantir a prorrogação do auxílio-doença sem complicações.

Utilize a plataforma Meu INSS para facilitar todo o processo e assegurar que você receba as informações corretas e atualizadas sobre o seu benefício.

