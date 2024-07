Receba mais de R$1.000 POR MÊS com esse benefício

Você sabia que pode garantir mais de R$ 1.000 por mês sem precisar ter contribuído para a previdência? Isso mesmo! Estou falando do Benefício de Prestação Continuada (BPC), um auxílio que pode mudar a vida de muitas pessoas.

Se você é idoso ou tem alguma deficiência e a renda da sua família é baixa, esse benefício pode ser a solução que você procura.

O BPC é destinado a pessoas com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. A grande vantagem é que não é necessário ter contribuído para o INSS. Ou seja, mesmo quem nunca trabalhou com carteira assinada pode receber.

A condição principal é que a renda per capita da família seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.320,00​

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não paga 13º salário nem deixa pensão por morte. (Foto: Jeane de Oliveira)

Quem tem direito?

Se você é idoso com mais de 65 anos ou tem uma deficiência que te impede de trabalhar, pode se candidatar ao BPC. No caso das pessoas com deficiência, é necessário passar por uma avaliação médica e social realizada pelo INSS.

A deficiência pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, desde que cause impedimentos de longo prazo​.

Além disso, a renda per capita da família deve ser inferior a R$ 330,00, um quarto do salário mínimo. Esse cálculo é fundamental para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa.

Lembre-se, é importante que todos os membros da família estejam inscritos no Cadastro Único antes de fazer a solicitação​.

Saiba mais: Governo paga BONIFICAÇÃO via Bolsa Família para beneficiários NIS final 0, 7, 8, 2, 9, 3, 6, 4, 5 e 1

Como solicitar?

Solicitar o BPC é mais simples do que parece. Você pode fazer isso pelo telefone 135, pelo site ou aplicativo “Meu INSS” ou pessoalmente nas Agências da Previdência Social. É importante ter todos os documentos em mãos e, se possível, a ajuda de um assistente social para orientar o processo​.

Depois de fazer a solicitação, o INSS vai agendar as avaliações necessárias. Se você cumprir todos os requisitos, começará a receber o benefício de R$ 1.412,00 mensais. Lembrando que o BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte, mas já é uma ajuda significativa para quem está em situação de vulnerabilidade​.

Saiba mais: BPC pagando R$ 250 a mais? Consulte e saiba como receber

Dicas para manter o benefício

Para manter o BPC, é necessário manter o Cadastro Único atualizado a cada dois anos. Isso é feito no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou na Secretaria de Desenvolvimento Social do seu município. A atualização é essencial para evitar a suspensão do benefício​.

Outra dica importante é estar atento às listas de doenças que garantem direito ao benefício. Essas listas são atualizadas periodicamente e podem facilitar o processo de concessão para quem tem condições específicas de saúde. Ficar informado pode fazer toda a diferença na hora de solicitar ou manter o BPC​​.

Conclusão

O BPC é uma oportunidade incrível para quem precisa de apoio financeiro e não tem como contribuir para a previdência. Com um pouco de informação e os documentos certos, é possível garantir uma renda de mais de R$ 1.000 por mês.

Se você ou alguém da sua família se enquadra nos requisitos, não perca tempo e faça já a solicitação.

Lembre-se de manter o Cadastro Único sempre atualizado e de acompanhar as mudanças nas regras e listas de doenças que podem facilitar o processo. O BPC é um direito garantido por lei e pode ser a ajuda que você precisa para viver com mais dignidade e segurança financeira.

Aproveite essa oportunidade e compartilhe essa informação com quem precisa!