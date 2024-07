Moeda do pescador: item RARO chega a custar R$ 700 e você nem sabia; confira na sua carteira

Você sabia que uma moeda rara pode valer até R$ 700? Aprenda a identificar essa peça valiosa e descubra como encontrar a sua.

Já imaginou ganhar R$ 700 vendendo uma moeda? Parece impossível, mas numismatas garantem que isso é real. Esse é o valor que alguns colecionadores pagam pela famosa moeda do pescador. Vamos explorar esse fenômeno e entender como você pode se beneficiar.

Estamos falando da moeda de cinco centavos dos anos de 1989 e 1990. Essas peças não circulam mais, então não é fácil encontrá-las no comércio. No entanto, isso não impede que você as ache em outros lugares, como em coleções familiares ou antigos cofres.

Essas moedas são altamente valorizadas entre os colecionadores devido ao seu design único. Elas apresentam a imagem de um pescador, em homenagem ao trabalho desse profissional no Brasil. Esse desenho é especialmente apreciado pelos numismatas brasileiros.

Uma moeda especial de cinco centavos pode render até R$ 700. Veja como identificar e encontrar essa peça rara e valiosa entre os colecionadores. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como identificar a moeda do pescador?

Para identificar essa moeda, você deve observar suas características específicas. Vamos listar as principais informações conforme dados do Banco Central:

Material: aço inox;

aço inox; Diâmetro: 17,5 mm;

17,5 mm; Peso: 2,26 g;

2,26 g; Espessura: 1,20 mm;

1,20 mm; Bordo: liso;

liso; Eixo: reverso moeda (EH);

reverso moeda (EH); Circulação: de 28/04/1989 a 31/07/1993;

de 28/04/1989 a 31/07/1993; Desenho do Anverso: figura do jangadeiro e data;

figura do jangadeiro e data; Desenho do Reverso: valor, dístico BRASIL, estrela no topo e estrelas à direita representando o valor em braille.

Esses detalhes são essenciais para garantir que você tem a moeda correta. A precisão nas características ajuda a evitar enganos na identificação.

Veja também: Quer realizar o sonho da CASA PRÓPRIA? Crédito Imobiliário da Caixa Econômica financia 90%

Os valores das moedas

Essas moedas de cinco centavos podem valer até R$ 700, dependendo do seu estado de conservação. Quanto melhor o estado da peça, maior o valor que ela pode alcançar no mercado de colecionadores.

A seguir, vamos entender como os colecionadores classificam essas moedas. As classificações são baseadas na conservação e detalhamento das peças, e influenciam diretamente no valor de venda.

Entenda as classificações

Para os iniciantes, as classificações podem parecer complicadas. Vamos explicar os termos usados para descrever o estado das moedas:

MBC (Muito Bem Conservada): A moeda deve manter pelo menos 70% da sua aparência original, com desgaste homogêneo.

A moeda deve manter pelo menos 70% da sua aparência original, com desgaste homogêneo. Soberba: A moeda deve preservar 90% dos detalhes originais, apresentando poucos sinais de circulação e manuseio.

A moeda deve preservar 90% dos detalhes originais, apresentando poucos sinais de circulação e manuseio. Flor de Cunho: A moeda não deve apresentar desgaste ou manuseio. Todos os detalhes da cunhagem devem estar intactos, sem indicações de limpeza ou produtos químicos.

Posso limpar uma moeda antiga?

Não há restrições para limpar uma moeda antiga, mas isso pode diminuir seu valor. A limpeza pode alterar a coloração natural da peça, resultado de reações químicas no metal ao longo do tempo.

Se mesmo assim você decidir limpar sua moeda, é importante usar os materiais certos:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (não use de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Seguindo o passo a passo:

Segure a moeda pela borda e coloque-a sob água morna corrente.

Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda, usando as pontas dos dedos.

Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora.

Enxágue em água morna.

Seque com uma toalha macia.

Com esses cuidados, você pode preservar ou até valorizar ainda mais suas moedas antigas, garantindo que estejam em ótimo estado para possíveis vendas.

A moeda do pescador é um tesouro escondido que pode valer muito dinheiro. Com a informação correta e um pouco de sorte, você pode transformar uma simples peça de metal em um verdadeiro investimento. Fique atento e boa sorte na sua busca!

Veja também: Bloqueio dos benefícios do INSS preocupa cidadãos com CPF final 0, 8, 2, 1, 9, 7, 6, 3, 5 e 4