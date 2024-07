NOVA LEI do Bolsa Família gera CORTES de mais de R$ 109,99 e choca beneficiários

Mudanças no Bolsa Família surpreendem beneficiários em julho. Veja como os novos cortes impactam milhões de brasileiros e as condições para receber o benefício.

O Bolsa Família, um dos maiores programas sociais do Brasil, é essencial para milhões de famílias. Recentemente, o governo confirmou uma nova lei que impacta diretamente os pagamentos de julho, gerando surpresa e preocupação entre os beneficiários.

Com mais de 20,8 milhões de brasileiros dependentes deste auxílio, as mudanças causaram grande alvoroço. Os pagamentos deste mês começarão na próxima quinta-feira (18), mas haverá um corte significativo no valor do auxílio.

A principal razão para o desconto é a interrupção do auxílio gás, que era de R$ 110, nos meses ímpares. Essa medida pegou muitos beneficiários de surpresa, que contavam com esse valor adicional para suas despesas. Saiba mais a seguir.

Novo corte no Bolsa Família gera preocupação entre beneficiários. Saiba como as mudanças no auxílio gás afetam os pagamentos de julho e os requisitos do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as regras do Bolsa Família em julho?

Para receber o benefício do Bolsa Família em julho, as famílias precisam cumprir alguns pré-requisitos nas áreas de saúde e educação.

Esses requisitos visam garantir que os recursos sejam destinados a famílias que realmente necessitam e estão comprometidas com o bem-estar e a educação de seus membros.

Realização do acompanhamento pré-natal : as gestantes devem realizar o acompanhamento médico durante a gravidez.

: as gestantes devem realizar o acompanhamento médico durante a gravidez. Acompanhamento do calendário nacional de vacinação : as crianças devem estar com as vacinas em dia.

: as crianças devem estar com as vacinas em dia. Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos : avaliações periódicas do estado nutricional são obrigatórias.

: avaliações periódicas do estado nutricional são obrigatórias. Frequência escolar mínima : crianças de 4 a 5 anos devem ter pelo menos 60% de frequência escolar, enquanto os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos precisam de 75% de frequência, caso não tenham concluído a educação básica.

: crianças de 4 a 5 anos devem ter pelo menos 60% de frequência escolar, enquanto os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos precisam de 75% de frequência, caso não tenham concluído a educação básica. Atualização do Cadastro Único: a família deve manter atualizado o Cadastro Único pelo menos a cada 24 meses.

Não perca: Saia da lama! Caixa Econômica Federal libera 90% de desconto em dívidas

Em julho vai ter extra no Bolsa Família?

Sim! Além do valor fixo de R$ 600, os beneficiários do Bolsa Família podem contar com outros benefícios adicionais, dependendo da composição familiar.

Esses valores extras são fundamentais para complementar a renda das famílias e garantir um suporte mais abrangente.

Renda Cidadania : pago a todos os membros da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: pago a todos os membros da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Adicional para famílias com crianças até 6 anos : um valor extra de R$ 150.

: um valor extra de R$ 150. Adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos : um adicional de R$ 50.

: um adicional de R$ 50. Adicional para gestantes: um valor de R$ 50 para gestantes.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família em julho?

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário específico, baseado no final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Esse calendário visa organizar e facilitar o processo de pagamento, evitando filas e aglomerações nas agências bancárias.

NIS final 1 : 18 de julho de 2024.

: 18 de julho de 2024. NIS final 2 : 19 de julho de 2024.

: 19 de julho de 2024. NIS final 3 : 22 de julho de 2024.

: 22 de julho de 2024. NIS final 4 : 23 de julho de 2024.

: 23 de julho de 2024. NIS final 5 : 24 de julho de 2024.

: 24 de julho de 2024. NIS final 6 : 25 de julho de 2024.

: 25 de julho de 2024. NIS final 7 : 26 de julho de 2024.

: 26 de julho de 2024. NIS final 8 : 29 de julho de 2024.

: 29 de julho de 2024. NIS final 9 : 30 de julho de 2024.

: 30 de julho de 2024. NIS final 0: 31 de julho de 2024.

Os beneficiários precisam estar atentos a esse cronograma para garantir que recebam seus pagamentos nas datas corretas.

As mudanças recentes, especialmente o corte no valor do auxílio devido à interrupção do auxílio gás, são uma prova do constante ajuste e atualização dos programas sociais do governo, que buscam atender às necessidades emergenciais das comunidades, mesmo em meio a desafios financeiros.

Não perca: Descubra agora como receber até R$ 9.200 com esse benefício