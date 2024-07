Cartão Bolsa Família sumiu? É assim que você solicita um novo; confira

Perdeu o cartão Bolsa Família? Saiba como solicitar uma nova via sem sair de casa. Veja o passo a passo e mantenha seus benefícios.

Perder o cartão Bolsa Família pode ser um grande problema para os beneficiários do programa de transferência de renda. Muitos dependem dele para movimentar os recursos concedidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Mas não se preocupe, há uma solução rápida e prática. Você pode solicitar uma segunda via do cartão sem sair de casa, garantindo a continuidade dos repasses sem interrupções indesejadas.

Preparamos um guia completo e detalhado para te ajudar nesse processo. Acompanhe o passo a passo e veja como é simples solicitar uma nova via do seu cartão Bolsa Família. Seguindo as instruções, você não terá dificuldades para resolver esse problema e continuará a receber os benefícios normalmente.

Manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) é o primeiro passo essencial para solicitar a segunda via do cartão. Isso garantirá que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que os pagamentos sejam realizados sem atrasos. Vamos explicar cada etapa detalhadamente a seguir.

Cartão do Bolsa Família perdido? Aprenda a obter uma nova via de forma rápida e prática. Confira o guia completo e evite interrupções nos repasses. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como atualizar seus dados no CadÚnico?

Passo 1: deixe seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) atualizados

Antes de solicitar a 2ª via do cartão Bolsa Família, é essencial verificar se suas informações no CadÚnico estão atualizadas. Para isso, siga este passo a passo:

Consulte o portal: Acesse o site do CadÚnico ( https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico ).

Acesse o site do CadÚnico ( ). Insira seu CPF e senha: Se você ainda não possui cadastro, clique na opção “Cadastrar-se”.

Se você ainda não possui cadastro, clique na opção “Cadastrar-se”. Verifique e atualize suas informações: Revise todos os seus dados pessoais, endereço e informações de contato. Certifique-se de que tudo esteja correto e atualizado.

Revise todos os seus dados pessoais, endereço e informações de contato. Certifique-se de que tudo esteja correto e atualizado. Salve as alterações: Após atualizar seus dados, clique em “Salvar” para finalizar o processo.

Manter seus dados no CadÚnico atualizados é fundamental para assegurar que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que os pagamentos sejam feitos na data fixada pelo MDS.

Como acessar o site do Bolsa Família?

Passo 2: acesse o site oficial do Bolsa Família

Com suas informações atualizadas no sistema governamental, vá até o portal oficial do Bolsa Família e execute as seguintes ações:

Faça login: Utilize seu CPF e senha cadastrados no CadÚnico para acessar o site.

Utilize seu CPF e senha cadastrados no CadÚnico para acessar o site. Crie ou recupere sua senha: Se você não possui senha ou a esqueceu, siga as instruções na tela para criar uma nova ou recuperá-la.

Como solicitar a 2ª via do cartão Bolsa Família?

Passo 3: solicite a 2ª via do cartão

Após efetuar o login, siga estas etapas para solicitar a 2ª via do cartão Bolsa Família:

Localize a opção “Solicitação de Cartão” no menu do portal.

Preencha os dados solicitados: Insira suas informações pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento e endereço.

Insira suas informações pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento e endereço. Forneça também o número do seu Número de Identificação Social (NIS) e o nome da sua mãe.

Verifique as informações: Revise com atenção todos os dados preenchidos antes de confirmar a solicitação.

Revise com atenção todos os dados preenchidos antes de confirmar a solicitação. Confirme a solicitação: Clique em “Confirmar” para finalizar o processo de solicitação da segunda via do cartão.

Seguindo esses passos, você conseguirá solicitar uma nova via do seu cartão sem complicações. Certifique-se de preencher todas as informações corretamente para evitar atrasos no processo.

Como acompanhar o status da solicitação?

Passo 4: acompanhe o status da solicitação

Após confirmar o pedido, será preciso acompanhar a situação da entrega do novo cartão diretamente pelo portal do Bolsa Família. O sistema enviará notificações por e-mail ou SMS no número informado para comunicar quando o cartão estiver disponível para retirada. Portanto, fique atento ao contato do MDS e não perca a data de recebimento.

Acompanhe essas notificações regularmente para garantir que você não perca a data de recebimento do novo cartão Bolsa Família. Manter-se informado sobre o status da solicitação é crucial para que você possa continuar a receber os benefícios do Bolsa Família sem interrupções.

Seguindo todas essas etapas, você garantirá que o processo de solicitação da segunda via do cartão Bolsa Família seja concluído com sucesso e sem estresse.

