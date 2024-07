Transcrição de voz já é REALIDADE no WhatsApp; veja como ativar

WhatsApp começa a receber um recurso inovador para facilitar a comunicação. Veja como essa novidade pode melhorar sua experiência no aplicativo de mensagens.

O WhatsApp está lançando um novo recurso de transcrição de mensagens de áudio na versão Beta para Android.

Segundo o site WABetaInfo, um grupo seleto de testadores já pode experimentar a ferramenta a partir da atualização 2.24.15.5 do app.

Esse recurso inovador promete facilitar a comunicação e melhorar a experiência do usuário no aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

Novo recurso de transcrição de áudio chega ao WhatsApp Beta. Saiba mais sobre essa ferramenta que promete revolucionar a forma como você utiliza o app. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como usar o recurso de transcrição de áudio no WhatsApp?

Para utilizar a transcrição, é necessário baixar um pacote de dados adicional. Este pacote permite que o recurso funcione diretamente no celular, sem depender de servidores externos.

Essa medida reforça a privacidade dos áudios e mantém a criptografia de ponta a ponta, assegurando a segurança das mensagens. O WhatsApp oferece a transcrição em cinco idiomas diferentes:

Espanhol

Híndi

Inglês

Português (Brasil)

Russo

Com a transcrição ativada, o texto correspondente à mensagem de voz aparece logo abaixo do áudio. Esta funcionalidade é especialmente útil para quem precisa acompanhar conversas sem ter tempo para ouvir áudios, principalmente os mais longos.

Anteriormente, a única maneira de converter áudios em texto no WhatsApp era por meio de bots de terceiros, o que tornava o processo mais complicado.

Quando chega a transcrição de voz para todos os usuários?

Atualmente, a transcrição de áudios está disponível apenas na versão Beta do WhatsApp e é limitada a um grupo pequeno de participantes. Testes feitos pelo Canaltech indicam que o recurso ainda não está acessível em todos os dispositivos que usam a versão Beta do aplicativo.

Embora seja possível baixar pacotes de dados em português brasileiro, a liberação para todos os usuários ainda depende de testes adicionais na versão Beta. Este processo pode levar alguns meses, e ainda não há uma data oficial de lançamento para a versão estável do recurso.

Para aqueles interessados em testar a nova funcionalidade o mais rápido possível, inscrever-se no programa Beta do WhatsApp pode ser uma opção viável. No entanto, as vagas para o programa são limitadas, então é importante se inscrever o quanto antes para garantir uma vaga.

Benefícios da transcrição de voz no WhatsApp

A transcrição de mensagens de áudio oferece vários benefícios que podem melhorar significativamente a experiência dos usuários no WhatsApp:

Facilidade de acesso : Usuários podem ler mensagens de áudio em situações onde não é conveniente ouvir.

: Usuários podem ler mensagens de áudio em situações onde não é conveniente ouvir. Economia de tempo : Transcrições permitem que os usuários processem informações mais rapidamente.

: Transcrições permitem que os usuários processem informações mais rapidamente. Privacidade reforçada : A transcrição direta no dispositivo garante que os áudios não sejam enviados para servidores externos, mantendo a privacidade intacta.

: A transcrição direta no dispositivo garante que os áudios não sejam enviados para servidores externos, mantendo a privacidade intacta. Inclusão: A função facilita o acesso a mensagens para pessoas com deficiência auditiva.

Como utilizar a transcrição de voz no WhatsApp Beta?

Para usar o recurso de transcrição de voz, siga estes passos:

Atualize para a versão Beta : Certifique-se de que seu WhatsApp esteja na versão 2.24.15.5 ou superior.

: Certifique-se de que seu WhatsApp esteja na versão 2.24.15.5 ou superior. Baixe o pacote de dados adicional : Este pacote é necessário para que a transcrição funcione diretamente no celular.

: Este pacote é necessário para que a transcrição funcione diretamente no celular. Ative a transcrição: A opção aparecerá nas configurações do aplicativo.

Embora a transcrição de voz no WhatsApp ainda esteja em fase de testes, a expectativa é alta para que a funcionalidade esteja disponível para todos os usuários em breve.

Este recurso promete simplificar a maneira como os usuários interagem com mensagens de áudio, tornando o aplicativo ainda mais eficiente e acessível.

Inscreva-se no programa Beta para aproveitar a novidade em primeira mão e fique atento às futuras atualizações para não perder nenhuma novidade do WhatsApp.

