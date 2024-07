Receba R$ 100 da Amazon para gastar como quiser; saiba o que é preciso fazer

A Amazon está oferecendo uma promoção exclusiva para novos titulares do cartão Prime. Aproveite essa oportunidade única e conheça os benefícios do cartão Amazon Prime.

A Amazon está oferecendo uma promoção imperdível para os amantes de compras online. Se você ainda não possui o cartão de crédito Prime, esta pode ser a oportunidade que estava esperando. Com benefícios exclusivos e um incentivo financeiro atrativo, essa oferta é ideal para quem quer economizar enquanto faz suas compras na Amazon.

A promoção é válida até o dia 15 de julho e promete atrair muitos novos usuários. A Amazon está oferecendo 100 pontos para novos titulares do cartão Prime, o que equivale a R$ 100 em compras na plataforma. Para aproveitar essa oferta, é necessário ser membro Prime ativo.

Além dos benefícios financeiros, o cartão Amazon Prime oferece outras vantagens que o tornam uma opção atraente no mercado de cartões de crédito. A seguir, você encontrará todos os detalhes sobre a promoção e os benefícios do cartão.

Uma promoção especial está disponível para novos titulares do cartão Amazon Prime. Benefícios exclusivos e uma oferta imperdível esperam por você. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que torna o Cartão Amazon Prime tão especial?

O Cartão Amazon Prime se destaca por não cobrar anuidade e oferecer um dos melhores programas de cashback do mercado. Confira os principais benefícios:

Anuidade zero : Os usuários estão isentos de pagar qualquer taxa anual pelo uso do cartão.

: Os usuários estão isentos de pagar qualquer taxa anual pelo uso do cartão. Cashback : Receba 5% de volta em compras na Amazon e até 2% em outros estabelecimentos, como restaurantes e farmácias.

: Receba em compras na Amazon e em outros estabelecimentos, como restaurantes e farmácias. Parcelamento: Oportunidade de parcelamento estendido, em até 15 vezes sem juros.

Essas vantagens colocam o cartão entre os melhores do mercado, tanto em termos de cashback quanto pela ausência de anuidade. Isso faz com que muitos consumidores considerem essa opção na hora de escolher um cartão de crédito.

Como solicitar o cartão Amazon Prime?

O processo de solicitação do cartão Amazon Prime é simples e totalmente digital. Para aproveitar essa oportunidade, siga os passos abaixo:

Acesse o site da Amazon ( https://www.amazon.com.br/ ) e faça o login em sua conta.

( ) e faça o login em sua conta. Você será direcionado para o aplicativo da Amazon, onde deverá preencher a proposta para o cartão.

Baixe o app , caso ainda não tenha.

, caso ainda não tenha. Clique em “Peça seu cartão” e preencha suas informações pessoais e profissionais.

Envie uma foto sua e escolha como seu nome aparecerá no cartão e a data de vencimento da fatura.

Após a aprovação, o cartão será adicionado à sua carteira virtual na Amazon e já poderá ser utilizado para compras, incluindo o benefício dos pontos que se converterão em descontos. O processo de emissão do cartão é realizado pelo Bradesco, garantindo segurança e confiabilidade.

Vantagens exclusivas do Cartão

O Cartão Amazon Prime oferece diversas vantagens exclusivas que o tornam uma excelente escolha para os consumidores. Veja alguns dos principais benefícios:

Anuidade zero : Sem cobrança de taxa anual.

: Sem cobrança de taxa anual. Cashback : Receba 5% de volta em compras na Amazon e até 2% em diversas categorias, como restaurantes e viagens.

: Receba 5% de volta em compras na Amazon e até 2% em diversas categorias, como restaurantes e viagens. Parcelamento estendido : Possibilidade de parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros.

: Possibilidade de parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros. Pontos convertidos em descontos: Os 100 pontos oferecidos na promoção equivalem a R$ 100 de desconto em compras na Amazon.

Vantagens de ser um membro Prime

Além dos benefícios do cartão, ser um membro Prime oferece outras vantagens que potencializam a experiência de compra na Amazon:

Frete grátis : Para diversas compras elegíveis.

: Para diversas compras elegíveis. Acesso antecipado a ofertas : Tenha acesso antecipado a promoções e ofertas exclusivas.

: Tenha acesso antecipado a promoções e ofertas exclusivas. Amazon Prime Video : Acesso a um vasto catálogo de filmes e séries.

: Acesso a um vasto catálogo de filmes e séries. Amazon Music: Milhões de músicas sem anúncios.

Essas vantagens complementam os benefícios do cartão, proporcionando uma experiência de compra ainda mais rica e satisfatória para os usuários.

A promoção de 100 pontos, equivalente a R$ 100 de desconto, é uma excelente oportunidade para novos titulares do cartão Amazon Prime.

Com anuidade zero, cashback atrativo e diversas vantagens exclusivas, este cartão se destaca no mercado de cartões de crédito. Não perca a chance de aproveitar essa promoção exclusiva e economizar em suas compras na Amazon.

