PIX de R$ 1.412 liberado nos bancos; confira quem recebe

Pagamento de Pix no valor de R$ 1.412 será liberado pelo BB e Caixa na segunda-feira. Veja se você está entre os beneficiados e como receber.

Na próxima segunda-feira, dia 15, o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal vão liberar um Pix no valor de R$ 1.412.

Este pagamento faz parte do calendário de benefícios do PIS/PASEP, trazendo importantes novidades para os trabalhadores brasileiros.

Este benefício é destinado a quem exerceu atividade laboral em 2022 e tem sido uma fonte significativa de apoio financeiro.

BB e Caixa vão liberar Pix de R$ 1.412 na próxima segunda-feira. Saiba quem poderá receber este importante benefício financeiro e os critérios de qualificação. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o PIX de R$ 1.412?

O processo de qualificação para receber o PIS/PASEP envolve critérios pré-estabelecidos, sendo o salário mensal um fator determinante.

Somente trabalhadores que recebiam até dois salários mínimos são elegíveis. Essa ajuda financeira é essencial para muitos trabalhadores, especialmente em tempos de desafios econômicos. A expectativa é que o pagamento auxilie no orçamento de muitas famílias brasileiras.

Espera-se que aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o PIS/PASEP em 2024.

Desses, cerca de 21 milhões são empregados do setor privado, que receberão o PIS por meio da Caixa Econômica Federal.

Já o Abono Salarial Pasep é destinado a servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais, pagos pelo Banco do Brasil. O impacto econômico desse pagamento é significativo, ajudando na estabilidade financeira de diversas famílias.

Não perca: Trabalhadores com condições específicas já podem se aposentar mais cedo; entenda

Quem receberá o pagamento em julho?

Em julho de 2024, o abono salarial será distribuído para os trabalhadores nascidos em setembro e outubro.

O depósito segue um esquema progressivo de pagamentos, garantindo que todos os beneficiários recebam conforme o calendário oficial. As datas específicas de pagamento são:

Nascidos em setembro: 15 de julho

15 de julho Nascidos em outubro: 15 de julho

15 de julho Nascidos em novembro: 15 de agosto

15 de agosto Nascidos em dezembro: 15 de agosto

Para verificar a elegibilidade ao abono salarial, os trabalhadores podem usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS).

Este aplicativo é uma ferramenta valiosa que fornece todas as informações necessárias, incluindo os valores a serem recebidos e as datas precisas de pagamento.

Como ocorre a distribuição dos valores?

Os valores do abono salarial são proporcionais ao tempo de trabalho do empregado durante o ano base. A distribuição é a seguinte:

1 mês trabalhado: R$ 118

R$ 118 2 meses: R$ 235

R$ 235 3 meses: R$ 353

R$ 353 4 meses: R$ 471

R$ 471 5 meses: R$ 588

R$ 588 6 meses: R$ 706

R$ 706 7 meses: R$ 824

R$ 824 8 meses: R$ 941

R$ 941 9 meses: R$ 1.059

R$ 1.059 10 meses: R$ 1.177

R$ 1.177 11 meses: R$ 1.294

R$ 1.294 12 meses: R$ 1.412

O abono salarial PIS/PASEP tem sido um suporte crucial para muitos trabalhadores, ajudando-os a superar dificuldades financeiras e melhorar a qualidade de vida.

Para obter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador, onde é possível acessar detalhes sobre o abono, verificar o calendário de pagamentos e consultar as parcelas disponíveis.

O pagamento do PIS/PASEP é uma iniciativa essencial que continua a fornecer suporte financeiro a milhões de trabalhadores brasileiros.

Com a liberação do Pix de R$ 1.412 pelo BB e Caixa na segunda-feira, muitos poderão contar com esse recurso para enfrentar desafios econômicos.

A tecnologia, através de aplicativos como a Carteira de Trabalho Digital e o Aplicativo Caixa Trabalhador, facilita o acesso a informações importantes, garantindo que todos os beneficiários estejam bem informados e preparados para receber seus direitos.

Este benefício é uma demonstração clara do compromisso do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em apoiar a população trabalhadora, proporcionando um alívio financeiro significativo e contribuindo para a estabilidade econômica do país.

Não perca: Evite cair em GOLPES; é ASSIM que você realiza a Prova de Vida do INSS