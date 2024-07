Julho tem NOVOS pagamentos do INSS; veja o calendário e descubra quando você irá receber

O pagamento do INSS de julho de 2024 começa em breve. Confira as datas oficiais e prepare-se para receber seu benefício com tranquilidade.

Boa notícia para os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O pagamento referente a julho começa em breve. Mais de 40 milhões de pessoas começam a receber os depósitos a partir do dia 25 deste mês. Confira o calendário completo do mês de julho.

Na última atualização, o INSS informou que atualmente paga 40.088.985 de benefícios. Desse total, 28 milhões, ou 70%, recebem o piso salarial, que atualmente é de R$ 1.412. Outras 12,3 milhões de pessoas recebem valores acima desse piso, até o limite de R$ 7.786,54.

Com as novas aprovações que acontecem todos os dias neste mês de julho, o número pode ser ainda maior. Os pagamentos serão feitos primeiro para quem recebe o piso.

Pagamento do INSS de Julho

Os pagamentos continuam sendo feitos considerando o número final do cartão do benefício. Confira as datas abaixo:

Pagamento até um salário mínimo:

Final 1: 25 de julho

Final 2: 26 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1 de agosto

Final 7: 2 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Pagamento acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de agosto

Finais 2 e 7: 2 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Como saber o valor do benefício do INSS?

Os beneficiários poderão conferir o valor acessando o extrato do benefício através do portal Meu INSS. A consulta é gratuita e fácil. Outra opção é utilizar a Central de Atendimento 135. A ligação é gratuita e, nesse caso, é importante ter em mãos o número do CPF.

A atualização do calendário e a confirmação das datas de pagamento são essenciais para o planejamento financeiro dos beneficiários do INSS. Com isso, os aposentados, pensionistas e outros segurados podem se organizar melhor e garantir que seus compromissos sejam cumpridos dentro do prazo.

É importante que todos estejam atentos às datas específicas de acordo com o número final do cartão do benefício para evitar atrasos ou confusões.

Além disso, o aumento do número de beneficiários reforça a importância de estar sempre informado sobre as atualizações e mudanças que podem ocorrer. Os novos aprovados devem ficar atentos às datas de seus primeiros recebimentos, garantindo assim que tudo ocorra de maneira tranquila e organizada.

Para aqueles que recebem acima do piso salarial, as datas de pagamento se estendem até o início de agosto, garantindo que todos os beneficiários tenham suas necessidades atendidas sem grandes esperas. É crucial que todos saibam exatamente quando irão receber para poderem planejar suas despesas e evitar imprevistos.

O acesso ao extrato pelo portal Meu INSS é uma ferramenta essencial que facilita a vida dos beneficiários. Com a consulta gratuita e simples, todos podem verificar seus valores e confirmar as datas de pagamento de maneira prática. A Central de Atendimento 135 também está disponível para quem prefere atendimento telefônico.

Essas informações são fundamentais para garantir que os beneficiários do INSS recebam seus pagamentos de forma correta e pontual. Ficar atento ao calendário e usar as ferramentas disponíveis são passos importantes para uma gestão financeira eficiente.

