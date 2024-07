Está sem dinheiro? Libere JÁ até R$ 4.500 via Nubank; saiba como

Nubank oferece limite de crédito de R$ 4.500, mesmo para quem está com nome sujo. Saiba como usar o Nu Limite Garantido para obter crédito.

No banco digital Nubank, mesmo aqueles com o “nome sujo” podem ter acesso a um limite de crédito. A iniciativa busca oferecer um voto de confiança aos clientes com restrições no CPF, permitindo que realizem compras a longo prazo através do cartão de crédito.

O Nubank oferece a opção “Nu Limite Garantido”, um tipo de controle de crédito para quem não teve o limite aprovado de forma espontânea devido à restrição no CPF.

No Nubank, até quem tem restrição no CPF consegue limite de crédito. Entenda como o Nu Limite Garantido funciona e aproveite essa oportunidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o “Nu Limite Garantido”?

A funcionalidade “Nu Limite Garantido” é uma alternativa para conseguir crédito no Nubank, mesmo com o nome sujo.

A ideia é que o cliente faça um planejamento financeiro, investindo no banco para usar esse valor como futuro crédito. Aqui está um passo a passo de como funciona:

O cliente cria uma Caixinha no Nubank para guardar dinheiro.

Essa Caixinha fica bloqueada, impedindo a retirada de qualquer valor .

. Na opção Limite Garantido, o banco oferece um limite de crédito igual ao valor guardado na Caixinha .

. Caso a fatura não seja paga, o banco debita o valor da Caixinha.

É como se o cliente utilizasse o dinheiro guardado como garantia de pagamento, garantindo assim o limite de crédito mesmo com restrições no CPF.

Como solicitar o Nu Limite Garantido via app Nubank?

Para usar o Nu Limite Garantido, é necessário criar uma Caixinha específica no aplicativo do Nubank. O processo é simples e pode ser controlado pelo cliente a qualquer momento. Siga os passos abaixo para solicitar o Nu Limite Garantido:

Acesse o App Nubank ( https://nubank.com.br/ ) e faça login.

) e faça login. Procure por “Meus Limites”.

Escolha a opção “Nu Limite Garantido”.

Crie uma Caixinha para essa função .

. Faça o primeiro depósito.

Benefícios do Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido oferece vários benefícios para os clientes do Nubank, incluindo:

Acesso a crédito mesmo com restrições no CPF .

. Controle financeiro através de uma Caixinha .

. Flexibilidade para aumentar o limite de crédito conforme o valor guardado .

. Segurança financeira, pois o valor na Caixinha serve como garantia de pagamento.

Essa opção é ideal para quem precisa de um limite de crédito, mas enfrenta dificuldades devido a restrições no CPF.

O Nu Limite Garantido permite que o cliente reconquiste a confiança financeira e faça compras a longo prazo. Notícia da Manhã.

A opção Nu Limite Garantido do Nubank é uma solução inovadora para clientes com restrições de crédito.

Ela oferece a possibilidade de planejamento financeiro e acesso ao crédito de maneira segura e controlada.

A iniciativa é um passo importante para aqueles que buscam recuperar sua saúde financeira e voltar a ter acesso ao crédito, mesmo em situações adversas.

Acesse o aplicativo do Nubank, siga as instruções e comece a utilizar o Nu Limite Garantido. É uma oportunidade de ter crédito, mesmo com o nome sujo, e de retomar o controle das suas finanças.

