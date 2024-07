Novos CPF’s incluídos no Bolsa Família; consulte e veja se o seu está na lista

Milhares de famílias ingressam no Bolsa Família. Saiba mais sobre os critérios de inclusão e como verificar se você foi beneficiado.

Em meio às consequências das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o governo tem intensificado as iniciativas de assistência. O foco principal dessas ações é operar através do programa Bolsa Família, com o intuito de proporcionar auxílio às famílias afetadas.

Este movimento de apoio é vital, considerando as necessidades emergenciais das famílias que enfrentam dificuldades após os devastadores eventos naturais. A rapidez na resposta do governo é essencial para garantir que a vulnerabilidade dessas pessoas seja minimizada.

Novas inclusões no Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem sido o protagonista neste processo. Desde o início da calamidade, esforços foram feitos para incluir e reabilitar famílias desfavorecidas nas cidades impactadas pelas inundações.

Em apenas três meses, o programa não só reassumiu famílias previamente desligadas, como também incluiu novos beneficiários. Estima-se que mais de 61 mil famílias em várias cidades no Rio Grande do Sul já foram atendidas entre inclusões e reabilitações desde o início das operações.

Além da inclusão direta no Bolsa Família, com 14 mil novas famílias no programa em julho, o ministério também ajustou procedimentos administrativos para acelerar o atendimento.

Nesse sentido, ações como a reversão de cancelamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás foram simplificadas, de modo a garantir que as necessidades básicas dessas famílias sejam atendidas rapidamente.

Adaptações no Bolsa Família para melhor atendimento às famílias

Uma outra ação para mitigar o impacto sobre as famílias afetadas foi a suspensão temporária das cobranças de devolução por irregularidades anteriores. Essa medida visa evitar aprofundar a crise que estas famílias enfrentam nesse momento delicado.

Critérios de inclusão no Bolsa Família

Os critérios de inclusão no Bolsa Família são baseados na renda per capita das famílias. Para ser elegível, a família deve:

Ter renda mensal per capita de até R$ 89,00.

Ter renda mensal per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00, desde que inclua gestantes, crianças ou adolescentes até 17 anos.

Além disso, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A inscrição pode ser feita em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do Bolsa Família.

Como verificar se você foi beneficiado?

Para verificar se a sua família foi incluída no Bolsa Família, é possível consultar a situação através do site oficial do programa ou pelo aplicativo Bolsa Família. Basta informar o número do NIS (Número de Identificação Social) para acessar as informações.

O Bolsa Família é fundamental em momentos de crise, como as inundações no Rio Grande do Sul. O programa proporciona um alívio imediato, permitindo que as famílias atendam às suas necessidades básicas, como alimentação e moradia.

Lista de benefícios do Bolsa Família

O programa oferece vários benefícios, entre eles:

Benefício Básico: destinado às famílias em extrema pobreza.

Benefício Variável: para famílias que possuem gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

para famílias que possuem gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Benefício para Superação da Extrema Pobreza: concedido às famílias que, mesmo com os outros benefícios, ainda permanecem em extrema pobreza.

O Bolsa Família continua sendo um programa essencial para a inclusão social e a redução da pobreza no Brasil.

As ações recentes do governo, em resposta às enchentes no Rio Grande do Sul, destacam a importância da agilidade e flexibilidade na administração do programa. Com a inclusão de milhares de novas famílias, o programa reforça seu papel na proteção dos mais vulneráveis.

