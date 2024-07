BÔNUS para trabalhadores prestes a ser pago pelo FGTS; veja quem recebe

Quando será pago o lucro do FGTS em 2024? Saiba como funciona o pagamento de bônus anual para trabalhadores e as expectativas de distribuição de lucro.

Todos os trabalhadores que possuem conta com saldo no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão receber a distribuição de lucro.

Esse procedimento é feito anualmente pela Caixa Econômica, e a expectativa é de que R$ 14 bilhões sejam liberados. Em julho, o Conselho Curador do FGTS deve se reunir para decidir quanto será repassado na distribuição dos lucros e como esse depósito vai funcionar.

Anualmente, os trabalhadores recebem essa parcela adicional na sua conta e, para 2024, as expectativas são boas.

Como funciona a distribuição de lucro do FGTS?

O lucro do FGTS é obtido por meio de empréstimos que são feitos pela Caixa Econômica ao poder público, usando o saldo do Fundo como garantia.

É como se o banco investisse o dinheiro em financiamentos e depois devolvesse com correção. Isso ocorre porque o dinheiro, embora esteja sob curadoria da Caixa, pertence aos trabalhadores.

Portanto, parte do lucro obtido com a devolução do empréstimo é repartido com o trabalhador que tinha saldo na conta quando essas operações foram realizadas.

No ano passado, o repasse foi de R$ 12,7 bilhões para 217 milhões de contas vinculadas ao fundo. Neste ano, a expectativa é de que o lucro compartilhado seja de R$ 14,1 bilhões, acumulado em 2023. Esse valor será distribuído conforme as regras definidas pelo Conselho Curador do FGTS.

Quanto o trabalhador vai receber de lucro do FGTS?

O valor recebido de lucro do FGTS dependerá do saldo que tinha na conta até o encerramento do ano anterior, ou seja, até 31 de dezembro de 2023.

Esse saldo será multiplicado pelo índice de distribuição, que ainda será definido e divulgado pelo Conselho Curador do FGTS.

Por exemplo, em 2023, esse índice foi de 0,02461511 sobre o saldo do dia 31 de dezembro de 2022. Isso significa que quem tinha R$ 1.000 até o fim de 2022 recebeu R$ 24,61.

Esse dinheiro é incorporado ao saldo, o que significa que não pode ser sacado individualmente, apenas nas situações que permitem o saque integral ou parcial do fundo.

Quais são os critérios para receber o lucro do FGTS?

Para ter direito ao lucro do FGTS, o trabalhador deve possuir saldo na conta vinculada ao fundo. Não há necessidade de solicitar o recebimento, pois a distribuição é automática e proporcional ao saldo disponível na conta.

A expectativa é que todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2023 recebam sua parcela do lucro.

Os critérios para o cálculo do lucro incluem o saldo existente na conta, a definição do índice de distribuição pelo Conselho Curador e a data de referência para o saldo, que é sempre o último dia do ano anterior. Dessa forma, quanto maior o saldo na conta, maior será o valor recebido pelo trabalhador.

Quais situações permitem o saque do FGTS?

Embora o lucro seja incorporado ao saldo da conta, existem algumas situações específicas que permitem o saque dos valores do FGTS, incluindo a parcela de lucro. Entre as principais situações que permitem o saque estão:

Demissão sem justa causa

Compra da casa própria

Aposentadoria

Doenças graves

Falecimento do trabalhador

Além disso, é possível realizar o saque-aniversário, uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente no mês de seu aniversário.

Benefícios da distribuição de lucro do FGTS

A distribuição de lucro do FGTS é um benefício importante para os trabalhadores, pois aumenta o saldo disponível em suas contas.

Esse adicional pode ser usado em situações previstas para o saque, contribuindo para a segurança financeira dos trabalhadores.

Além disso, o rendimento adicional ajuda a proteger o valor do FGTS contra a inflação, garantindo que o dinheiro dos trabalhadores mantenha seu poder de compra ao longo do tempo.

A distribuição de lucro do FGTS é um procedimento anual que beneficia milhões de trabalhadores. A expectativa para 2024 é de uma distribuição significativa, com a liberação de R$ 14 bilhões.

Com a definição do índice de distribuição pelo Conselho Curador, os trabalhadores podem esperar um incremento em suas contas, reforçando a importância do FGTS como um instrumento de segurança financeira.

Fique atento às decisões do Conselho Curador e ao saldo de sua conta para aproveitar ao máximo esse benefício.

