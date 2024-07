Governo paga BONIFICAÇÃO via Bolsa Família para beneficiários NIS final 0, 7, 8, 2, 9, 3, 6, 4, 5 e 1

Governo Federal anuncia bonificação extra para beneficiários do Bolsa Família. Veja como essas novas medidas podem impactar sua renda mensal. Cadastre-se e mantenha seu benefício atualizado.

O pagamento do Bolsa Família, liberado mensalmente pelo Governo Federal, é uma importante fonte de renda para os cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade social e econômica. Recentemente, o Governo Lula anunciou a liberação de extras para parte dos beneficiários do programa. Essas bonificações adicionais visam aumentar o valor recebido pelas famílias cadastradas, proporcionando um alívio financeiro ainda maior.

Atualmente, o programa social conta com várias iniciativas adicionais. Através dessas iniciativas, os beneficiários podem aumentar o valor mínimo do Bolsa Família, que é fixado em R$ 600. Para obter esses benefícios extras, as famílias precisam atender a requisitos específicos. Isso inclui estar devidamente cadastrada no CadÚnico do Governo Federal e manter o cadastro atualizado, o que deve ser feito regularmente em uma unidade do CRAS.

O valor do benefício adicional varia conforme o tipo de bônus ao qual a família tem direito. Independentemente disso, todos os beneficiários devem seguir as regras de cadastramento e atualização para garantir o recebimento das bonificações.

Quais são os adicionais do Bolsa Família?

O Bolsa Família possui diversos adicionais, cada um com suas próprias especificidades e valores. Conheça a lista completa:

Benefício de Renda de Cidadania: Adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar.

Adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar. Benefício Complementar: Complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600.

Complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Benefício Primeira Infância: Libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

Libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar: Paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

Paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz: Paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade.

Paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição: Disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba menos do que no Auxílio Brasil.

Esses benefícios são pagos por meio da poupança social do Caixa Tem. Para realizar a movimentação financeira, os beneficiários devem baixar o aplicativo do Caixa Tem ( https://www.caixa.gov.br/caixatem/Paginas/default.aspx ).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário rigoroso, baseado no final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Neste mês, os pagamentos começam no dia 18 de julho e seguem até o dia 31 de julho. Veja o calendário completo:

NIS de final 1: Dia 18 de julho

Dia 18 de julho NIS de final 2: Dia 19 de julho

Dia 19 de julho NIS de final 3: Dia 22 de julho (antecipado para o sábado, dia 20)

Dia 22 de julho (antecipado para o sábado, dia 20) NIS de final 4: Dia 23 de julho

Dia 23 de julho NIS de final 5: Dia 24 de julho

Dia 24 de julho NIS de final 6: Dia 25 de julho

Dia 25 de julho NIS de final 7: Dia 26 de julho

Dia 26 de julho NIS de final 8: Dia 29 de julho (antecipado para o sábado, dia 27)

Dia 29 de julho (antecipado para o sábado, dia 27) NIS de final 9: Dia 30 de julho

Dia 30 de julho NIS de final 0: Dia 31 de julho

O que fazer para continuar recebendo o Bolsa Família?

Para continuar recebendo o Bolsa Família e seus adicionais, é crucial que os beneficiários mantenham seu cadastro atualizado no CadÚnico.

Essa atualização deve ser feita regularmente em uma unidade do CRAS, garantindo que todas as informações estejam corretas e que os beneficiários não percam os benefícios a que têm direito.

O Governo Federal reforça a importância dessa atualização, pois é através dela que se verifica a elegibilidade das famílias para os diferentes tipos de benefícios. Além disso, manter o cadastro atualizado evita problemas na hora de receber os pagamentos.

Em resumo, o Bolsa Família é mais do que um auxílio financeiro. É uma rede de suporte que visa melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Com os adicionais anunciados recentemente, o Governo busca proporcionar ainda mais segurança financeira para essas famílias, garantindo um futuro melhor para todos.

