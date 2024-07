Mora sozinho? Então você pode receber até 4 BENEFÍCIOS do Governo Federal

Brasileiros que moram sozinhos podem acessar benefícios do Governo Federal. Saiba como se inscrever no CadÚnico e quais auxílios estão disponíveis para você.

Morar sozinho é o sonho de muitos jovens e adultos brasileiros. No entanto, essa realidade nem sempre é fácil devido aos desafios econômicos.

Para ajudar quem vive sozinho e enfrenta dificuldades financeiras, o Governo Federal oferece vários benefícios através do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Estar inscrito no CadÚnico e ser caracterizado como baixa renda é essencial para receber esses benefícios. As inscrições devem ser realizadas em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Dessa forma, os inscritos no CadÚnico podem acumular uma renda de até R$ 2.260 mensais. Essa renda é disponibilizada pelo aplicativo Caixa Tem. A seguir, vamos detalhar os principais benefícios disponíveis.

Vivendo sozinho e com dificuldades financeiras? Veja como o Governo Federal pode ajudar através do CadÚnico. Inscreva-se e conheça os benefícios disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os benefícios para quem mora sozinho?

Bolsa Família: esse é um dos maiores programas sociais do Brasil. Destinado a famílias de baixa renda, ele garante acesso à alimentação, saúde e educação .

esse é um dos maiores programas sociais do Brasil. . Auxílio-gás: este benefício oferece apoio para a compra de gás de cozinha, essencial para as necessidades básicas do lar e para garantir a alimentação diária.

este benefício oferece apoio para a compra de gás de cozinha, essencial para as necessidades básicas do lar e para garantir a alimentação diária. Tarifa Social: proporciona descontos em contas de serviços básicos, como água e energia elétrica.

proporciona descontos em contas de serviços básicos, como água e energia elétrica. Isenção em concursos públicos e vestibulares: facilita o acesso à educação superior e a empregos no setor público.

Não perca: Seu signo TEM A CHAVE da riqueza: como ganhar DINHEIRO em julho

Quais outros benefícios podem ser solicitados?

Além dos benefícios principais, também é possível solicitar:

Carteira do Idoso: proporciona descontos em transportes coletivos intermunicipais e interestaduais.

proporciona descontos em transportes coletivos intermunicipais e interestaduais. Benefício de Prestação Continuada (BPC): assistência mensal a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade financeira.

assistência mensal a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade financeira. Auxílio-inclusão.

Programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

Contribuição facultativa de baixa renda ao INSS: dá direito a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família.

dá direito a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família. Criança Feliz.

ID Jovem: documento para jovens de baixa renda que permite meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

documento para jovens de baixa renda que permite meia-entrada em eventos culturais e esportivos. Programas Cisternas.

Reserva de vagas no Sisu.

Telefone Popular.

Financiamento para compra de imóvel de famílias rurais.

Como se inscrever no programa do Governo Federal?

Para se inscrever no CadÚnico e ter acesso aos benefícios, siga os passos abaixo:

Vá até o CRAS do seu município e solicite a inscrição no CadÚnico.

Responda ao questionário socioeconômico.

Apresente os documentos obrigatórios: RG, CPF e comprovante de residência.

Será gerado o NIS (Número de Identificação Social) para cada pessoa inscrita.

É importante retornar ao CRAS para atualizar os dados do Cadastro Único a cada dois anos, garantindo assim a continuidade dos benefícios.

Não perca: Saque até mais de R$ 2.600 do FGTS: mudanças CONFIRMADAS na Caixa