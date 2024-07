Em julho, brasileiros podem receber 65% de DESCONTO na conta de luz

Reduza a conta de luz com a Tarifa Social. Saiba como idosos e pessoas de baixa renda podem garantir descontos e aliviar o orçamento familiar.

A conta de luz não precisa ser mais um peso no orçamento da família. Idosos e pessoas de baixa renda podem solicitar uma redução de até 65% no valor da fatura de energia elétrica. Com isso, é possível economizar nas contas mensais, aliviando o orçamento familiar.

A diminuição na conta de luz é um direito das famílias em situação de baixa renda, incluindo idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para acessar esse benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único.

Economize na conta de luz de julho com descontos especiais para idosos e famílias de baixa renda. Veja como solicitar e quem tem direito ao benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à diminuição na conta de luz de julho?

A redução na conta de luz de julho é oferecida por meio do programa federal Tarifa Social. Este programa subsidia parte da conta daqueles que vivem em situação de baixa renda, permitindo descontos de até 65% no valor da fatura.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para ter direito ao desconto, é preciso atender a um dos seguintes requisitos:

Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) , com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional.

, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional. Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência , que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários-mínimos, que tenha um membro com doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento ou uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos demande consumo de energia elétrica.

Como solicitar o desconto na conta de luz pela Tarifa Social?

Não é necessário solicitar o desconto diretamente à companhia de energia elétrica. Desde 2021, há um cruzamento de dados entre o Cadastro Único e os titulares da fatura de energia da região.

Quando a companhia verifica que o cliente está no Cadastro Único e atende aos critérios de renda, o desconto é automaticamente concedido. Contudo, é importante que a titularidade da fatura esteja em nome do inscrito na plataforma.

Descontos na Tarifa Social

Os descontos variam conforme o consumo mensal de energia elétrica:

Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 0 a 30 kWh: 65%

65% Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 31 kWh a 100 kWh: 40%

40% Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 101 kWh a 220 kWh: 10%

10% Parcela de consumo mensal de energia elétrica acima de 221 kWh: 0%

Descontos especiais para Quilombolas e Indígenas

Para quilombolas e indígenas, os descontos são diferentes:

Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 0 a 50 kWh: 100%

100% Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 51 kWh a 100 kWh: 40%

40% Parcela de consumo mensal de energia elétrica de 101 kWh a 220 kWh: 10%

10% Parcela de consumo mensal de energia elétrica acima de 221 kWh: 0%

Quais são os documentos necessários para solicitar o benefício?

Para garantir que o desconto seja concedido, é essencial que os dados do titular da fatura estejam atualizados no Cadastro Único. Os documentos necessários incluem:

Documento de identificação com foto

Número de Identificação Social (NIS)

Comprovante de residência

Comprovante de recebimento do BPC (se aplicável)

Vantagens de estar inscrito no Cadastro Único

Estar inscrito no Cadastro Único oferece várias vantagens além do desconto na conta de luz:

Acesso a programas sociais federais e estaduais

Facilitação na obtenção de benefícios adicionais como tarifa social de água e gás

Possibilidade de inclusão em programas de distribuição de renda e auxílio emergencial

Como manter o cadastro atualizado?

Para garantir a continuidade dos benefícios, é fundamental manter o cadastro atualizado. As atualizações devem ser feitas a cada dois anos ou sempre que houver mudança na composição familiar, endereço ou renda.

A atualização pode ser realizada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou outros pontos de atendimento designados pela prefeitura.

Impacto econômico da Tarifa Social

A Tarifa Social tem um impacto significativo na economia das famílias de baixa renda, permitindo:

Redução do percentual de renda destinado ao pagamento de contas básicas

Aumento da capacidade de consumo de outros itens essenciais como alimentação e medicamentos

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das famílias beneficiadas

A diminuição na conta de luz de julho é uma medida importante para apoiar famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência, garantindo um alívio financeiro significativo. Estar atento aos critérios e manter o cadastro atualizado é essencial para aproveitar esse benefício.

