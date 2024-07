Novo calendário do Bolsa Família é DIVULGADO e beneficiários NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 já podem consultar

Confira as atualizações no calendário do Bolsa Família para julho e entenda quem tem direito aos benefícios. Mantenha sua documentação em dia para garantir os pagamentos.

O Bolsa Família, programa essencial de transferência de renda do Governo Federal, inicia seus pagamentos de julho no dia 18.

Com a atualização do calendário, milhares de famílias beneficiadas buscam informações para se organizar financeiramente.

Este auxílio mensal, destinado a mais de 20 milhões de famílias, exige o cumprimento de certos critérios para sua continuidade.

Saiba mais sobre os critérios e datas de pagamento do Bolsa Família de julho. Assegure o benefício mantendo os requisitos de saúde e educação. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Benefícios e requisitos para receber o Bolsa Família julho

Para assegurar o recebimento do Bolsa Família, as famílias precisam atender a requisitos específicos como a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, manter a carteira de vacinação em dia e garantir o acompanhamento pré-natal para gestantes. Essas exigências são cruciais para a manutenção do benefício, que parte de um valor base de R$ 600.

Como consultar o pagamento?

O programa oferece parcelas adicionais para aumentar o suporte financeiro às famílias: R$ 150 por criança até 6 anos, R$ 50 para jovens de 7 a 18 anos e R$ 50 para gestantes.

Estes adicionais são vitais para cobrir as necessidades básicas das famílias. Para consultar as datas de pagamento, os beneficiários devem verificar o número final do seu Número de Identificação Social (NIS). Cada beneficiário pode receber o pagamento nos últimos dez dias úteis do mês.

Quem tem direito ao Bolsa Família em julho?

Critérios de Elegibilidade O direito ao Bolsa Família é determinado por um critério de renda específico: a renda mensal per capita da família deve ser inferior a R$ 218.

Um exemplo prático seria o de uma mãe solteira com três filhos que, trabalhando como diarista e ganhando R$ 800 por mês, teria uma renda per capita de R$ 200. Isso coloca sua família abaixo do limite de renda exigido, garantindo o acesso ao benefício.

Importante destacar que as famílias beneficiárias do programa devem cumprir com compromissos nas áreas de saúde e educação, como;

O acompanhamento pré-natal;

A adesão ao calendário nacional de vacinação;

Monitoramento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos; e

Manutenção de uma frequência escolar mínima.

Estas condições são essenciais para assegurar o desenvolvimento saudável e educacional das crianças e jovens.

Datas de Pagamento para Julho de 2024

O calendário de pagamentos para julho é específico para cada final de NIS, proporcionando uma organização clara para os beneficiários:

NIS final 1: 18 de julho de 2024

NIS final 2: 19 de julho de 2024

NIS final 3: 22 de julho de 2024

NIS final 4: 23 de julho de 2024

NIS final 5: 24 de julho de 2024

NIS final 6: 25 de julho de 2024

NIS final 7: 26 de julho de 2024

NIS final 8: 29 de julho de 2024

NIS final 9: 30 de julho de 2024

NIS final 0: 31 de julho de 2024

Este calendário não apenas organiza os pagamentos mas também incentiva o cumprimento dos requisitos educacionais e de saúde.

Mantenha-se informado sobre todas as regras e mantenha seus documentos e cadastros atualizados para garantir a continuidade do seu auxílio.

