Jogador banhado por Messi há 17 ANOS se torna a maior promessa do futebol mundial

Nesta terça-feira (9), uma imagem antiga de Lionel Messi dando banho em um bebê causou alvoroço nas redes sociais. A foto, inicialmente compartilhada com o texto “Lionel Messi dando banho no rapper Xamã, em 2007, na Baixada Fluminense”, rapidamente se tornou viral no X (antigo Twitter). No entanto, a verdade por trás da imagem é bem diferente do que muitos acreditavam.

A foto, de fato, é autêntica. No entanto, o bebê na imagem não é o rapper brasileiro Xamã, mas sim o jovem jogador da seleção espanhola, Lamine Yamal. A imagem foi capturada há 17 anos para o calendário do jornal Sport de 2008, em colaboração com a Fundação do Barcelona e a UNICEF.

O calendário solidário era uma iniciativa que apresentava um jogador do Barça com uma criança, inscrita via UNICEF, a cada mês.

No passado, um, bebê foi banhado pelo craque Messi, da seleção argentina, e hoje ele é a maio revelação do futebol mundial. Foto: divulgação: Agência Brasil.

Origem da foto de Messi

Os pais de Lamine Yamal, que residiam no bairro de Rocafonda, em Mataró, na Espanha, inscreveram seu filho no projeto do calendário solidário. A foto capturou um momento especial entre Messi e Yamal, que na época era apenas um bebê.

Essa imagem foi redescoberta recentemente e ganhou nova vida nas redes sociais, destacando a conexão entre os dois jogadores.

A Ascensão de Lamine Yamal

Dezessete anos depois, Lamine Yamal seguiu os passos de Messi e se tornou jogador do Barcelona. Com apenas 16 anos, Yamal já se destacou no cenário internacional.

Durante a partida contra a França pela semifinal da Eurocopa, Yamal se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da competição. Este feito notável foi amplamente celebrado e elevou ainda mais o perfil do jovem atleta.

Coincidentemente, tanto Messi quanto Yamal estarão disputando as finais das principais competições de seus continentes no próximo domingo.

Lionel Messi, representando a Argentina, já garantiu sua vaga na final da Copa América 2024. Por outro lado, Lamine Yamal, com a Espanha, também se classificou para a final da Eurocopa 2024. A expectativa em torno desses jogos é enorme, e os fãs estão ansiosos para ver esses dois talentos em ação.

A viralização da foto trouxe à tona curiosidades sobre a trajetória de Lamine Yamal e sua conexão com Messi. Muitos usuários das redes sociais ficaram surpresos ao descobrir a verdadeira identidade do bebê na foto.

Além disso, a história por trás da imagem destacou a importância das iniciativas solidárias promovidas pelo Barcelona e pela UNICEF, que ajudam a criar momentos memoráveis e oportunidades para jovens talentos.

O Futuro de Yamal e Messi

Com Yamal ascendendo rapidamente no mundo do futebol e Messi continuando a ser uma figura icônica, ambos os jogadores têm um futuro brilhante pela frente.

A jornada de Yamal, desde um bebê fotografado com Messi até se tornar um jovem prodígio no Barcelona, é inspiradora e mostra o poder do esporte em transformar vidas. Enquanto isso, Messi continua a consolidar seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos, inspirando futuras gerações de atletas.

A repercussão nas redes sociais foi massiva, com a foto alcançando mais de 700 mil visualizações e gerando milhares de comentários. A interação online demonstrou o poder das mídias sociais em ressuscitar momentos do passado e conectá-los ao presente.

Os fãs de futebol e os seguidores de ambos os jogadores participaram ativamente das discussões, compartilhando suas próprias memórias e expectativas para os próximos jogos.

A foto viral de Messi e Yamal é mais do que uma simples imagem; ela representa um elo entre o passado e o presente, entre um ídolo estabelecido e uma promessa emergente.

Enquanto Messi e Yamal se preparam para as finais continentais, a história dessa foto serve como um lembrete das conexões únicas que o futebol pode criar e da importância de apoiar jovens talentos. Com ambos os jogadores em destaque, o futuro do futebol parece promissor e cheio de potencial para novos momentos históricos.