Air Fryer sujou e você não sabe como lavar corretamente? Nós te ensinamos!

Saiba como garantir a durabilidade da sua Air Fryer com uma limpeza correta. Confira dicas essenciais para lavar por dentro e por fora.

A limpeza correta da Air Fryer é essencial para garantir a durabilidade do aparelho. A gordura acumulada pode danificar componentes e alterar o sabor dos alimentos.

Saber como lavar por dentro e por fora é crucial para manter o bom funcionamento e a segurança do eletrodoméstico.

A seguir, vamos explorar os passos necessários para uma limpeza eficaz, garantindo que a sua fritadeira elétrica continue funcionando de maneira otimizada.

Aprenda a manter sua Air Fryer sempre limpa e funcionando perfeitamente. Conheça as melhores práticas para higienizar esse eletrodoméstico indispensável. (Foto: divulgação).

Quais produtos usar para limpar a Air Fryer?

Antes de iniciar a limpeza, consulte o manual de instruções da sua Air Fryer. As fabricantes geralmente especificam quais produtos podem ser utilizados.

De modo geral, é recomendável usar uma esponja limpa, água, detergente neutro e luvas. Além disso, sempre desligue a Air Fryer da tomada antes de começar a limpeza.

Preparar soluções caseiras pode ser útil, como misturar água, vinagre de álcool, bicarbonato de sódio e detergente de coco. No entanto, verifique se a marca da sua Air Fryer permite o uso desses produtos.

Por exemplo, Air Fryers da Mondial não devem ser limpas com bicarbonato de sódio ou produtos químicos abrasivos, enquanto modelos da Britânia podem ser limpos com bicarbonato em casos específicos.

O que pode ou não pode fazer na Air Fryer?

O que pode fazer na Air Fryer:

Usar óleo ou azeite: adicionar uma pequena quantidade pode melhorar a textura e o sabor dos alimentos.

adicionar uma pequena quantidade pode melhorar a textura e o sabor dos alimentos. Pré-aquecer: alguns modelos recomendam pré-aquecimento de 3 a 5 minutos para acelerar o preparo.

alguns modelos recomendam pré-aquecimento de 3 a 5 minutos para acelerar o preparo. Usar acessórios: formas de silicone, papel alumínio e acessórios próprios para Air Fryer são permitidos.

formas de silicone, papel alumínio e acessórios próprios para Air Fryer são permitidos. Limpeza regular: limpar a Air Fryer após cada uso evita o acúmulo de gordura e restos de alimentos.

O que não pode fazer na Air Fryer:

Superlotar a cesta: evite colocar muitos alimentos de uma vez, pois isso impede a circulação do ar e resulta em cozimento desigual.

evite colocar muitos alimentos de uma vez, pois isso impede a circulação do ar e resulta em cozimento desigual. Usar objetos pontiagudos ou metálicos: esses utensílios podem arranhar o revestimento antiaderente.

esses utensílios podem arranhar o revestimento antiaderente. Adicionar líquidos: evite colocar alimentos que soltam água ou líquidos na cesta, pois isso pode causar superaquecimento.

evite colocar alimentos que soltam água ou líquidos na cesta, pois isso pode causar superaquecimento. Usar produtos de limpeza abrasivos: produtos químicos fortes e materiais ásperos podem danificar o acabamento.

produtos químicos fortes e materiais ásperos podem danificar o acabamento. Obstruir a saída de ar: mantenha a saída de ar sempre livre para garantir a circulação adequada do ar quente.

Como limpar a Air Fryer antes de usar pela primeira vez?

Se a sua fritadeira elétrica for nova, remova todas as embalagens, rótulos e etiquetas. Retire a cesta interna e a bandeja, e higienize-as com água, detergente neutro e uma esponja não abrasiva.

Esses componentes também podem ser lavados na lava-louças. Após a limpeza, seque bem as partes internas e externas com um pano seco para remover qualquer umidade.

Como limpar a Air Fryer por dentro e a cesta?

As partes removíveis devem ser higienizadas após cada uso. Utilize uma esponja não abrasiva, água e detergente para limpar a parte interna. Se preferir, use um desengordurante. Deixe o aparelho esfriar por cerca de 30 minutos antes de começar a limpeza.

Para resíduos grudados na cesta, encha-a com água quente e detergente, deixando de molho por cerca de 10 minutos. Isso facilitará a remoção.

Ademais, evite usar utensílios de metal ou materiais abrasivos para não danificar o revestimento antiaderente. Após a limpeza, recoloque os componentes e ligue a Air Fryer.

Como limpar a Air Fryer por fora?

Para a parte externa, use um pano macio umedecido com água. Se necessário, adicione algumas gotas de detergente neutro.

Não use materiais abrasivos ou álcool, pois podem danificar o material externo. Passe o pano suavemente, inclusive na alça e botões, evitando esfregar com força.

Retire o excesso de água ao redor dos botões e da alça para evitar acúmulo de umidade. Deixe o aparelho secar completamente antes de usá-lo novamente. Esse cuidado preserva a estética e a funcionalidade da Air Fryer.

Como limpar Air Fryer enferrujada?

Para evitar ferrugem, use um pano seco para remover a umidade após a limpeza. Deixe o aparelho aberto por alguns minutos antes de guardá-lo. Se a fritadeira elétrica já estiver enferrujada, use uma esponja com detergente, bicarbonato de sódio e vinagre branco.

Verifique se essa combinação é recomendada pelo fabricante. Esfregue até remover a ferrugem, tomando cuidado para não danificar o revestimento. Esse processo garante que sua Air Fryer funcione bem e mantenha uma boa aparência.

Como limpar o forno com Air Fryer?

Utilize detergente neutro e uma esponja macia para a parte interna. Se houver resíduos grudados, use uma escova macia. Deixe as bandejas de molho em água quente por 5 a 10 minutos antes de esfregar.

Para a parte externa, um pano úmido é suficiente para remover sujeira e gordura. Evite produtos abrasivos e esfregar com força para não danificar o acabamento.

Alguns modelos permitem remover a porta do forno, facilitando a limpeza. Siga sempre as instruções do manual para garantir o cuidado adequado.

