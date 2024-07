R$ 2 bilhões foram “abandonados” pelos brasileiros; como resgatar uma fatia

Brasileiros estão deixando para trás cerca de R$ 2 bilhões em recursos não reclamados de consórcios. Esses valores, que incluem saldos residuais, fundo de reserva e créditos principais, pertencem a cotistas de grupos de consórcio já encerrados. No entanto, é possivel resgatar o dinheiro.

De acordo com dados do Banco Central, o montante não reclamado aumentou 15% em 2023, totalizando R$ 1,93 bilhão.

O Panorama do Sistema de Consórcios revela que, apesar dos esforços para devolver os valores via Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central — que totalizou R$ 1,45 bilhão no último ano — a retirada desses recursos caiu 3,5% em comparação ao ano anterior.

Esse aumento no montante não reclamado indica uma falta de conhecimento ou interesse dos cotistas em buscar seus direitos.

Como consultar e resgatar os valores

Para recuperar esses valores esquecidos, os cotistas podem consultar diretamente as administradoras de consórcio ou verificar a existência dos recursos no SVR.

A documentação necessária varia conforme a administradora, mas geralmente inclui documentos pessoais e comprovantes de participação no consórcio. Também é possível realizar o pedido diretamente pelo site do Banco Central, seguindo os procedimentos detalhados em Valores a Receber.

A solicitação pelo SVR é simples e pode ser feita online. Primeiro, o cotista deve acessar o site do Banco Central e procurar a seção de Valores a Receber. Em seguida, é necessário inserir os dados pessoais e do consórcio. Se houver valores a serem recebidos, o sistema indicará os próximos passos para a solicitação e os documentos necessários.

Correção dos valores e taxas

Os valores não reclamados são corrigidos desde a data em que se tornaram disponíveis, geralmente seguindo os índices da aplicação financeira escolhida pelo grupo de consórcio.

No entanto, pode haver a cobrança de uma taxa de permanência mensal sobre esses valores, conforme previsto em contrato. Isso significa que, embora os valores aumentem com o tempo, parte desse aumento pode ser consumida por taxas administrativas.

Importância de resgatar os valores

Não há prazo limite para solicitar esses recursos, mas é aconselhável agir o quanto antes. Os valores continuam sob gestão das administradoras de consórcio até que sejam resgatados ou atinjam um valor mínimo para extinção, conforme estabelecido no contrato de adesão ou decisões em assembleias.

A inércia dos cotistas em buscar seus direitos pode resultar em perdas financeiras desnecessárias ao longo do tempo.

O desconhecimento sobre os procedimentos para resgatar esses valores indica a necessidade de maior educação financeira entre os brasileiros. Muitos cotistas desconhecem os valores que têm direito a receber ou não sabem como proceder para resgatá-los.

Campanhas de conscientização e educação financeira podem ajudar a diminuir o montante não reclamado e garantir que os cotistas aproveitem todos os benefícios a que têm direito.

Os consórcios são uma forma importante de planejamento financeiro para muitos brasileiros, permitindo a aquisição de bens e serviços de maneira parcelada e planejada. No entanto, o sucesso desse sistema depende da conscientização dos participantes sobre seus direitos e deveres.

Administradoras de consórcios e entidades financeiras têm um papel crucial em informar e educar seus clientes sobre a importância de manterem seus dados atualizados e acompanharem de perto os recursos disponíveis.

Medidas para facilitar o resgate

Para facilitar o resgate dos valores, algumas administradoras de consórcios estão simplificando seus processos e oferecendo suporte adicional aos cotistas. Isso inclui a criação de canais de atendimento específicos para consultas sobre valores a receber e a disponibilização de informações detalhadas em seus sites e aplicativos.

Essas medidas visam aumentar a transparência e facilitar o acesso dos cotistas aos recursos a que têm direito.

Para aqueles que participaram de consórcios encerrados e desejam recuperar o que é devido, é crucial tomar as medidas necessárias o mais rápido possível. A falta de ação pode resultar em perdas financeiras significativas ao longo do tempo.

Consultar as administradoras de consórcio, verificar a existência dos recursos no SVR e seguir os procedimentos adequados são passos essenciais para garantir o recebimento dos valores devidos. A conscientização e a educação financeira são fundamentais para que os brasileiros possam aproveitar todos os benefícios dos consórcios e evitar deixar recursos esquecidos.