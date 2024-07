É ISSO que o Instagram tem de novo até aqui; conheça os principais recursos trazidos em 2024

Novidades incríveis chegam ao Instagram em 2024. Saiba como essas atualizações vão transformar sua experiência na rede social.

Recentemente, a Meta Platforms realizou um evento especial para criadores de conteúdo do Instagram. No evento, foram anunciados emocionantes novos recursos para a plataforma.

Felipe Kozlowski, líder de Parcerias com Criadores no Brasil, revelou estas novidades que prometem melhorar significativamente a interação dos usuários com a rede.

Entre os destaques está uma novidade que dá aos usuários um controle mais amplo sobre suas mensagens diretas. Esta funcionalidade, mencionada no ano anterior, chegou ao público brasileiro recentemente. Promete uma experiência de comunicação mais personalizada e sob medida.

O que mudou nas mensagens diretas do Instagram 2024?

Agora, qualquer usuário pode ativar ou desativar as confirmações de leitura conforme desejar. Isso permite uma gestão de privacidade e interações mais controlada.

Segundo a Meta, todos os usuários no Brasil já podem acessar essa funcionalidade, bastando verificar se há atualizações pendentes em seus aplicativos.

Além disso, a Meta adiantou que está trabalhando em funções para ajudar os usuários a “comemorar” o aniversário de amigos e lembranças de datas importantes.

Estes testes estão prestes a iniciar, embora detalhes específicos e datas de lançamento não tenham sido divulgados. Para verificar se essa funcionalidade já está disponível, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o menu de configurações do Instagram

Procure por atualizações pendentes

Atualize o aplicativo para a versão mais recente

Como as novas funções impactam a criação de conteúdo?

Outro grande avanço é a capacidade de transformar stories em templates para o recurso “Sua Vez”. Essa ferramenta facilita o engajamento com as tendências do momento, permitindo aos usuários criar modelos próprios com memes, fotos, GIFs e textos para fomentar a criatividade e compartilhamento na rede.

Similares às novas adições do WhatsApp, o Instagram também integrará uma funcionalidade que simplifica a criação de figurinhas diretamente na plataforma, sem necessidade de outros aplicativos.

Através do novo recurso de recorte, será possível selecionar partes de vídeos ou isolar elementos em imagens para convertê-los em stickers divertidos e altamente compartilháveis.

Quais são as expectativas para os novos recursos?

As novas funcionalidades prometem:

Melhorar a privacidade e controle sobre as mensagens diretas

Facilitar a criação e compartilhamento de conteúdo através de templates e figurinhas

Aumentar o engajamento e a criatividade dos usuários

Portanto, as recentes inovações do Instagram não só melhoram a experiência atual, mas também prometem revolucionar como nos conectamos e compartilhamos momentos. Para os entusiastas de redes sociais no Brasil, essas mudanças são um motivo de celebração e antecipação.

Para manter-se atualizado com esse e outros temas relacionados à tecnologia e mídias sociais, fique atento às novidades. Não deixe de atualizar seus aplicativos regularmente para aproveitar todas as novas funcionalidades.

