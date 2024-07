150 novos emojis para usuários do WhatsApp; é só compartilhar que função é liberada? Entenda!

Mensagem falsa de “aniversário do WhatsApp” circula prometendo emojis. Saiba como o app combate a desinformação e protege os usuários contra golpes e conteúdos enganosos.

Mensagens falsas circulando no WhatsApp não são novidade. Recentemente, uma nova corrente surgiu, prometendo 150 novos emojis para quem compartilhar uma mensagem. A prática enganosa visa estimular o envio em massa de conteúdos eganosos, prejudicando a experiência dos usuários.

O WhatsApp já se posicionou contra essas mensagens. A empresa recomenda que os usuários reflitam antes de encaminhar conteúdos suspeitos. Além disso, reforça que novos emojis só podem ser obtidos por meio de atualizações oficiais do aplicativo.

Essas medidas são parte dos esforços da plataforma para combater a desinformação e o uso indevido de suas funcionalidades. Entenda as estratégias do WhatsApp para evitar a desinformação.

Corrente sobre “aniversário do WhatsApp” promete novos emojis, mas é falsa. Entenda as estratégias do app para evitar desinformação e proteger os usuários de golpes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o WhatsApp combate a desinformação?

O WhatsApp implementou diversas medidas para limitar o compartilhamento de mensagens falsas. Uma dessas ações é a limitação no número de encaminhamentos.

Agora, os usuários só podem encaminhar uma mensagem para até cinco conversas ou um grupo por vez. Após esse limite, a mensagem recebe a etiqueta “Encaminhada com frequência” e só pode ser enviada para uma conversa por vez.

Além disso, o WhatsApp utiliza ferramentas de aprendizado de máquina para detectar e bloquear contas que enviam conteúdos em massa.

Mensagens encaminhadas com frequência recebem atenção especial da plataforma, que monitora esses envios para identificar possíveis abusos. Dessa forma, mesmo que o conteúdo não seja criado pelo usuário, o simples ato de compartilhar pode resultar em consequências, como o banimento da conta.

Recomendações do WhatsApp para identificar e evitar desinformação

1. Verifique em outras fontes

O WhatsApp sugere que os usuários chequem a veracidade das informações em fontes confiáveis. A plataforma oferece uma lista de organizações associadas à Aliança Internacional de Checagem de Fatos, onde é possível confirmar se uma mensagem é verdadeira. Para isso, basta entrar em contato com uma dessas organizações pelo próprio WhatsApp.

Além disso, é importante consultar portais de notícias renomados. Se o tema não for encontrado nesses canais, é provável que a mensagem seja falsa. O WhatsApp também permite denunciar contatos que enviam conteúdos duvidosos com frequência. A plataforma analisará as últimas mensagens e poderá banir contas que violam seus Termos de Serviço.

2. Desconfie de mensagens estranhas

O WhatsApp elaborou uma lista de características comuns em mensagens suspeitas. Erros gramaticais ou de digitação são um indicativo de que o conteúdo pode ser falso. Instituições sérias não utilizam mensagens com erros para se comunicar. Além disso, desconfie de mensagens que pedem para clicar em links ou baixar aplicativos não oficiais, pois isso pode comprometer a segurança do dispositivo.

Nunca compartilhe informações pessoais, como número de cartão de crédito, contas bancárias, data de nascimento ou senhas, com desconhecidos. Não transfira dinheiro sem verificar a identidade de quem está pedindo, pois golpistas costumam clonar contas para se passar por amigos ou familiares. Confirme a identidade por meio de mensagens de voz ou chamadas de vídeo antes de realizar qualquer transação.

3. Questione opiniões tendenciosas e parciais

Mensagens com opiniões parciais, geralmente associadas a assuntos polêmicos, são criadas para convencer os usuários de algo que pode não ser verdade. Ao receber esse tipo de conteúdo, busque mais informações em sites confiáveis e elabore suas próprias opiniões antes de compartilhar. Não repasse mensagens tendenciosas sem ter certeza sobre sua veracidade.

Como evitar golpes e proteger sua conta?

Além das recomendações para identificar mensagens falsas, o WhatsApp também oferece dicas para evitar golpes. Nunca acredite em mensagens que pedem o pagamento de taxas para continuar usando o app, pois o WhatsApp é gratuito.

Desconfie de propostas de emprego enviadas por números estrangeiros, especialmente se oferecem métodos fáceis e rápidos de ganhar dinheiro.

Ao seguir essas orientações, os usuários podem contribuir para um ambiente mais seguro e confiável no WhatsApp. A desinformação é um desafio constante, mas com cuidado e atenção, é possível reduzir seu impacto e manter a integridade das informações compartilhadas na plataforma.

Resumo das ações recomendadas pelo WhatsApp

Verifique a veracidade das informações em fontes confiáveis

Desconfie de mensagens com erros gramaticais ou de digitação

Não compartilhe informações pessoais com desconhecidos

Confirme a identidade de quem solicita transferências de dinheiro

Questione mensagens com opiniões tendenciosas

Desconfie de propostas de emprego enviadas por números estrangeiros

Seguindo essas recomendações, os usuários podem ajudar a combater a desinformação e manter a segurança no WhatsApp.

