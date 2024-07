Evite cair em GOLPES; é ASSIM que você realiza a Prova de Vida do INSS

Evite fraudes e saiba como fazer a prova de vida do INSS com segurança. Proteja seus dados e siga as orientações oficiais!

Recentemente, golpistas têm se passado por servidores do Instituto Nacional do Seguro Social para enganar beneficiários e obter dados pessoais. Dessa forma, entender como se proteger dessas fraudes e realizar a prova de vida do INSS de forma segura é fundamental.

Logo, saiba mais informações sobre como se dá a fraude e qual é o procedimento correto para que o segurado do órgão previdenciário possa continuar a receber seus benefícios. Continue a leitura!

Como é o golpe da prova de vida do INSS?

Os golpistas vão até a casa dos beneficiários e alegam que estão lá para realizar o procedimento da “prova de vida presencial”. Assim, pedem dados e fotos dos segurados.

O INSS orienta a não fornecer nenhuma informação e a entrar em contato com a polícia, já que, atualmente, o órgão previdenciário não realiza prova de vida de forma presencial.

Vale destacar que o caso está sob investigação. Imagens que mostram os golpistas usando crachás falsos foram enviadas à Procuradoria Federal Especializada, vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU), que encaminha à Polícia Federal para identificar os suspeitos e descobrir como obtiveram acesso aos dados dos beneficiários.

Ademais, funcionários do INSS podem fazer visitas aos beneficiários, mas não para fazer a prova de vida. Isso acontece apenas em casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades.

Todavia, os servidores não solicitam cópias de documentos nem fotografias. Eles fazem o reconhecimento verificando o documento de identificação com foto.

Como ocorre o procedimento da prova de vida?

Anteriormente, o período para fazer a prova de vida começava no mês de aniversário do beneficiário. A partir deste ano, com a Portaria MPS nº 723, o período começará a contar a partir da data da última comprovação efetiva, dando um intervalo de 10 meses para a realização da nova prova de vida.

Agora, diferentes interações do cidadão com a máquina pública podem servir para comprovar que ele está vivo e apto para continuar recebendo seu benefício. Por exemplo, a participação em programas sociais, uso de biometria em bancos e atendimentos no INSS são alguns dos meios utilizados.

Formas de comprovação da prova de vida

As formas de comprovação incluem, mas não se limitam a:

Registros biométricos em bancos

Acesso ao aplicativo Meu INSS (Android, iOS)

Interações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Sistemas de votação eletrônica e outros serviços que requeiram identificação biométrica também contam para a prova de vida.

Dicas para evitar fraudes na prova de vida do INSS

Para garantir a segurança dos beneficiários e evitar fraudes, seguem algumas dicas importantes:

Não forneça dados pessoais ou documentos a estranhos. Funcionários do INSS não pedem cópias de documentos.

Funcionários do INSS não pedem cópias de documentos. Não realize a prova de vida presencialmente em casa. O INSS não realiza esse procedimento de forma domiciliar.

O INSS não realiza esse procedimento de forma domiciliar. Entre em contato com a polícia se suspeitar de fraude. Denuncie qualquer tentativa de golpe.

A prova de vida é um procedimento essencial para garantir que os beneficiários do INSS continuem recebendo seus benefícios de forma segura e sem interrupções. É crucial seguir as orientações oficiais e evitar compartilhar informações pessoais com terceiros.

Seguindo essas orientações e estando atento aos procedimentos corretos, é possível realizar a prova de vida do INSS com segurança e tranquilidade. Esteja sempre informado e proteja seus dados pessoais contra fraudes.

