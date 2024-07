Presentão do PICPAY para clientes em todo o Brasil; ganhe dinheiro com isso

O cashback do cartão de crédito PicPay foi turbinado, oferecendo benefícios adicionais. Aproveite essa promoção temporária para ganhar mais em suas compras internacionais.

O cashback do cartão de crédito PicPay foi significativamente aprimorado, oferecendo benefícios adicionais aos usuários. A promoção é temporária, portanto, é importante aproveitar enquanto está disponível.

Quem gosta de fazer compras internacionais agora tem ainda mais motivos para comemorar. Recentemente, o PicPay anunciou uma oferta atraente para os usuários do seu cartão Black. Até o final de julho, será possível receber cashback em transações feitas em moeda estrangeira.

Essa iniciativa segue a tendência de outros grandes players do mercado, como os cartões Latam Pass e Azul, que também estão oferecendo recompensas generosas. A competição está aumentando, beneficiando diretamente os consumidores que gostam de explorar novas opções de compras fora do Brasil.

O PicPay Black agora oferece 4% de cashback em compras internacionais. Não perca essa chance de obter mais vantagens em suas transações até o final de julho. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que a novidade do PicPay significa para você?

A promoção do PicPay Black é bastante clara: 4% de cashback em cada compra internacional. Anteriormente, o cartão oferecia apenas 1,2% de retorno sobre o valor gasto. Agora, com essa nova política, suas compras no exterior podem ser muito mais recompensadoras.

Entretanto, é essencial lembrar que essa oferta tem um prazo limitado: vai até 31 de julho. Usar o PicPay Black em compras fora do país agora significa que cada dólar gasto se reverte em um benefício direto para sua carteira digital.

Imagine comprar aquele eletrônico desejado ou aquela roupa de uma marca internacional e ainda receber parte do seu dinheiro de volta. Essa é a proposta do PicPay. Basta fazer suas compras normalmente, seja em lojas físicas ou online, para garantir seu retorno financeiro.

Considerações importantes

Embora seja uma oportunidade incrível, algumas questões devem ser consideradas antes de fazer compras.

Transações em moeda estrangeira: normalmente incluem ágios e taxas adicionais, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que atualmente está em 4,38%. Portanto, mesmo com um cashback atraente, é crucial calcular se as compras internacionais continuarão sendo vantajosas, levando em conta esses custos adicionais. Prazo da oferta: a promoção termina em 31 de julho, então é importante aproveitar antes que expire. Benefícios econômicos: além de receber parte do dinheiro de volta, utilizar o PicPay Black pode ser uma estratégia interessante para economizar em compras internacionais.

Com o PicPay Black, suas compras internacionais podem não apenas trazer os produtos desejados, mas também um benefício econômico considerável. É essencial pesquisar, calcular e avaliar se vale a pena antes de aproveitar essa promoção.

Aproveite ao máximo o PicPay Black

O cartão de crédito PicPay Black oferece uma série de vantagens que vão além do cashback turbinado. Com ele, você tem acesso a diversos benefícios que podem fazer a diferença nas suas finanças.

Facilidade de uso: o cartão é aceito em milhares de estabelecimentos ao redor do mundo, tanto físicos quanto online. Segurança nas transações: as compras são protegidas por sistemas avançados de segurança, garantindo tranquilidade ao usuário. Integração com a carteira digital: o cashback é creditado diretamente na sua conta PicPay, facilitando o gerenciamento dos seus ganhos.

Com essas vantagens, o PicPay Black se destaca como uma opção atraente para quem realiza compras internacionais com frequência.

A promoção de cashback turbinado do PicPay Black é uma excelente oportunidade para quem faz compras internacionais.

Com 4% de cashback em cada compra, os usuários têm um incentivo significativo para utilizar o cartão até o final de julho. No entanto, é essencial considerar os custos adicionais, como o IOF, para avaliar se as compras serão realmente vantajosas.

Aproveite ao máximo essa promoção, pesquisando e calculando suas compras cuidadosamente. O PicPay Black pode não apenas proporcionar os produtos desejados, mas também um retorno financeiro considerável, tornando suas compras internacionais mais vantajosas.

Esta oportunidade não apenas reforça a posição do PicPay no mercado de cartões de crédito, mas também demonstra o compromisso da empresa em oferecer benefícios reais e tangíveis aos seus usuários. Portanto, não perca tempo, utilize o PicPay Black e aproveite todos os benefícios que ele pode oferecer.

