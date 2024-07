Tem celular e passou dos 60, 61 ou 62 anos? tem EXTRA de R$ 203,35+ para sacar

Idosos com mais de 60 anos que possuem celular podem acessar benefício extra e economizar significativamente em viagens interestaduais. A Carteira da Pessoa Idosa oferece várias vantagens, e a digitalização desse documento tornou ainda mais fácil aproveitar esses direitos.

A Carteira da Pessoa Idosa é um documento essencial que garante a gratuidade ou um desconto de 50% nas passagens de transporte interestadual para idosos. Esse benefício é assegurado pelo Art. 40 do Estatuto do Idoso e tem como objetivo facilitar a mobilidade e promover a inclusão social dos idosos.

Para ter direito a essa carteira, a pessoa deve ter 60 anos ou mais e uma renda individual de até dois salários mínimos.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse cadastro garante que os benefícios sejam direcionados a quem realmente precisa.

Benefício EXTRA para os idosos que precisam de um extra

A principal vantagem da Carteira da Pessoa Idosa é a economia proporcionada nas viagens interestaduais. Com a gratuidade ou o desconto de 50%, os idosos podem economizar até R$ 203,34 por viagem.

Essa economia torna as viagens mais acessíveis, permitindo que os idosos visitem familiares, acessem serviços essenciais e desfrutem de momentos de lazer.

Além do benefício financeiro, a carteira promove a inclusão social e a qualidade de vida dos idosos, garantindo que eles possam se deslocar com mais facilidade e dignidade.

Digitalização da carteira da pessoa idosa

Uma grande novidade é a digitalização da Carteira da Pessoa Idosa. Agora, o documento pode ser gerado e apresentado digitalmente através do celular. Essa mudança foi consolidada pela Resolução nº 1, de 28 de janeiro de 2021, e está disponível no site da Carteira da Pessoa Idosa.

A digitalização facilita o acesso ao benefício, eliminando a necessidade de impressão e deslocamento até as unidades de assistência social. Com o novo sistema, o próprio idoso pode gerar sua carteira pela internet, tornando o processo mais ágil e acessível.

Caso o idoso não consiga emitir a carteira digital sozinho, ele ainda pode contar com as unidades de assistência social para obter o documento. As secretarias estaduais, distrital ou municipais de assistência social continuam responsáveis pela emissão, conforme o Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019.

Como ter o passe para “extra” dos idosos no Brasil

Para obter a Carteira da Pessoa Idosa, é necessário atender a alguns critérios:

Ter 60 anos ou mais: A pessoa deve ter completado 60 anos. Renda individual: A renda per capita deve ser de até dois salários mínimos. Inscrição no CadÚnico: A inscrição no Cadastro Único é obrigatória.

A emissão da carteira pode ser feita digitalmente através do site Carteira da Pessoa Idosa. Caso o idoso encontre dificuldades, ele pode procurar uma unidade de assistência social para ajudar na emissão do documento. A digitalização do processo garante que mais pessoas possam acessar o benefício de forma rápida e fácil, sem a necessidade de deslocamento.

Estar inscrito no CadÚnico é fundamental para acessar diversos benefícios sociais, incluindo a Carteira da Pessoa Idosa. O CadÚnico é um banco de dados utilizado pelo governo para identificar e acompanhar as famílias de baixa renda no Brasil. A inscrição nesse cadastro é um passo crucial para garantir que os idosos possam aproveitar todos os direitos e benefícios a que têm direito.

Além da Carteira da Pessoa Idosa, a inscrição no CadÚnico permite o acesso a outros benefícios importantes, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Esses programas sociais são essenciais para garantir a segurança financeira e a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Considerando os seis meses restantes de 2024, um idoso beneficiário do Bolsa Família pode receber no mínimo R$ 3.600, referentes aos pagamentos mensais de R$ 600. Com a adição das três parcelas bimestrais do Auxílio Gás, o valor total recebido pode superar R$ 3.900. Essa soma inclui também as economias obtidas com a Carteira da Pessoa Idosa em viagens interestaduais.

Suporte adicional em situações de emergência

O governo tem mostrado uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência, como as enchentes no Rio Grande do Sul. Em julho de 2024, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) antecipou os pagamentos do Bolsa Família para beneficiários com NIS terminados em 0, 3, 5, 7 e 9, facilitando o acesso aos recursos necessários para as famílias deslocadas. Essa medida, juntamente com a prorrogação de prazos para atualização cadastral, demonstra o compromisso do governo em apoiar suas comunidades mais vulneráveis.

A Carteira da Pessoa Idosa é um benefício essencial que garante muitas vantagens e economias significativas para os idosos. Com a digitalização, ficou ainda mais fácil acessar esse direito, proporcionando mais qualidade de vida para os idosos. Além disso, a inscrição no CadÚnico é fundamental para acessar diversos programas sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Não perca a oportunidade de garantir a sua carteira e aproveitar todas essas vitórias.