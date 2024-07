Calendário Bolsa Família de julho com mudanças e VALOR EXTRA garantir no bolso?

Saiba como fazer para receber o Bolsa Família do mês de julho sem contratempos.

Com a chegada de julho, milhões de famílias brasileiras estão atentas ao calendário de pagamentos do Bolsa Família. Esse benefício essencial, que ajuda a garantir uma renda mínima para muitas famílias, tem datas específicas que precisam ser seguidas à risca.

Ficar de olho no calendário é fundamental para evitar qualquer contratempo e garantir que o dinheiro entre no bolso na hora certa. Neste texto, vamos detalhar o calendário de julho, explicando como ele funciona e as datas importantes que você não pode perder.

Se você é beneficiário do Bolsa Família, continue lendo e fique por dentro de todas as informações para não deixar nenhuma data passar em branco.

O calendário do Bolsa Família é organizado de acordo com o último dígito do NIS para evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa. (Foto: Jeane de Oliveira)

Como funciona o calendário

O Bolsa Família segue um calendário específico de pagamentos, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Isso significa que cada beneficiário tem uma data definida para receber o pagamento, evitando filas e confusões nas agências da Caixa. As datas variam ao longo do mês, garantindo um fluxo organizado e eficiente.

Por exemplo, quem tem o NIS terminado em 1 recebe no início do período de pagamentos, enquanto quem tem o NIS terminado em 0 recebe mais para o fim do ciclo. Essa organização é essencial para que o processo de distribuição seja justo e ordenado, evitando aglomerações e atrasos desnecessários.

Datas importantes de Julho

Em julho, os pagamentos começam no dia 18 e vão até o dia 31. É importante ficar atento a essas datas para não perder o prazo de saque, pois o dinheiro não fica disponível para sempre. Se o seu NIS termina em 1, você recebe no dia 18. Já para quem tem o NIS terminado em 2, a data é 19, e assim por diante.

A tabela completa de pagamentos é a seguinte:

NIS terminado em 1: 18 de julho

NIS terminado em 2: 19 de julho

NIS terminado em 3: 20 de julho

NIS terminado em 4: 21 de julho

NIS terminado em 5: 24 de julho

NIS terminado em 6: 25 de julho

NIS terminado em 7: 26 de julho

NIS terminado em 8: 27 de julho

NIS terminado em 9: 28 de julho

NIS terminado em 0: 31 de julho

Como consultar o calendário

Para consultar o calendário, você pode acessar o site da Caixa ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. Esses canais são seguros e atualizados regularmente, garantindo que você tenha acesso às informações corretas. Além disso, o aplicativo permite que você consulte o saldo e veja o extrato do benefício.

Outra forma de se informar é através do telefone 111, o canal de atendimento da Caixa. Lá, você pode tirar dúvidas sobre datas de pagamento e obter outras informações relevantes sobre o Bolsa Família. Não deixe de conferir o calendário para evitar surpresas e garantir seu benefício em dia.

Fique atento!

Manter-se informado sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família é crucial para que você receba seu benefício sem contratempos. As datas são definidas de acordo com o último dígito do NIS e, em julho, os pagamentos começam no dia 18 e vão até o dia 31. Utilize os canais oficiais da Caixa para consultar o calendário e outras informações.

Lembre-se, o Bolsa Família é um direito seu e garantir que o pagamento seja feito na data certa é fundamental para sua organização financeira. Não deixe de conferir as datas e, se precisar, utilize o aplicativo Caixa Tem ou ligue para a Caixa para tirar dúvidas.

Fique atento e não perca nenhuma data do calendário de julho. Com essas informações em mãos, você estará preparado para receber seu benefício de forma tranquila e sem preocupações.