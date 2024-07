Trabalhadores têm R$ 2.900 para sacar do FGTS através da Caixa; solicite já

Caixa Econômica Federal permite saque de até R$ 2.900 do FGTS em julho. Entenda como funciona o Saque-Aniversário e quem tem direito.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito do trabalhador com vínculo formal de emprego, funcionando como uma poupança para parte dos cidadãos brasileiros. Em julho, parte desse fundo está disponível para saque em situações específicas.

Gerenciado pela Caixa Econômica Federal, os valores podem ser sacados em caso de demissão, aposentadoria ou adoecimento do trabalhador ou de um parente próximo. Os recursos também são disponibilizados pela modalidade de saque-aniversário, que permite ao trabalhador realizar uma retirada anual no mês do seu aniversário.

O valor liberado é calculado com base no total disponível no FGTS, podendo variar para cada trabalhador. Os recursos são depositados na conta da poupança social do Caixa Tem, e a transação deve ser feita pelo aplicativo disponível para download. Saiba mais a seguir.

Trabalhadores podem sacar até R$ 2.900 do FGTS neste mês. Veja as condições para retirada e o calendário do Saque-Aniversário. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as situações específicas de saque?

Os valores do FGTS podem ser sacados em diversas situações, entre elas:

Demissão sem justa causa : o trabalhador demitido sem justa causa pode sacar o saldo total de sua conta do FGTS.

: o trabalhador demitido sem justa causa pode sacar o saldo total de sua conta do FGTS. Aposentadoria : ao se aposentar, o trabalhador tem direito ao saque integral do FGTS.

: ao se aposentar, o trabalhador tem direito ao saque integral do FGTS. Doença grave : trabalhadores acometidos por doenças graves, ou que tenham dependentes nessa situação, podem sacar o FGTS.

: trabalhadores acometidos por doenças graves, ou que tenham dependentes nessa situação, podem sacar o FGTS. Saque-Aniversário: modalidade que permite a retirada anual de parte do saldo no mês de aniversário do trabalhador.

Além do saque regular, há a opção de antecipação do FGTS, oferecida por algumas instituições bancárias. Porém, essa operação pode envolver a cobrança de taxas, exigindo atenção do trabalhador antes da adesão.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário segue um calendário específico de pagamentos. Confira as datas para 2024:

Janeiro : pagamento de 2 de janeiro a 29 de março

: pagamento de 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro : pagamento de 1º de fevereiro a 30 de abril

: pagamento de 1º de fevereiro a 30 de abril Março : pagamento de 1º de março a 31 de maio

: pagamento de 1º de março a 31 de maio Abril : pagamento de 1º de abril a 28 de junho

: pagamento de 1º de abril a 28 de junho Maio : pagamento de 2 de maio a 31 de julho

: pagamento de 2 de maio a 31 de julho Junho : pagamento de 3 de junho a 30 de agosto

: pagamento de 3 de junho a 30 de agosto Julho : pagamento de 1º de julho a 30 de setembro

: pagamento de 1º de julho a 30 de setembro Agosto : pagamento de 1º de agosto a 31 de outubro

: pagamento de 1º de agosto a 31 de outubro Setembro : pagamento de 2 de setembro a 30 de novembro

: pagamento de 2 de setembro a 30 de novembro Outubro : pagamento de 1º de outubro a 29 de dezembro

: pagamento de 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro : pagamento de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

: pagamento de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro: pagamento de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Como realizar o saque?

Para realizar o saque, os valores do FGTS são depositados na conta poupança social do Caixa Tem. A movimentação financeira deve ser realizada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para download.

No aplicativo, é possível verificar o saldo, solicitar o saque e obter informações detalhadas sobre as modalidades de saque.

Além disso, é importante estar atento às condições e taxas aplicadas na antecipação do FGTS, que pode ser uma alternativa vantajosa em determinadas situações, mas também pode envolver custos adicionais.

Com essas informações, os trabalhadores têm uma visão completa das possibilidades de saque do FGTS e podem planejar melhor suas finanças, aproveitando os benefícios disponíveis de acordo com suas necessidades específicas.

Este é um direito que deve ser utilizado de forma consciente, aproveitando todas as vantagens oferecidas pelo FGTS. Notícia da Manhã.

Dessa forma, é essencial que cada trabalhador conheça seus direitos e as possibilidades de saque, garantindo assim o melhor uso dos recursos acumulados ao longo do tempo.

As diferentes modalidades de saque e antecipação podem ser ferramentas importantes para auxiliar em momentos de necessidade financeira ou para realizar planos pessoais e familiares.

