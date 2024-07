Você pode estar correndo o risco de PERDER o WhatsApp no seu celular; entenda

Verifique se o seu celular ainda é compatível com o WhatsApp. Saiba quais modelos perderão suporte em breve e o que fazer para evitar problemas.

Acompanhar os detalhes sobre os sistemas operacionais suportados pelo WhatsApp é essencial para garantir que seu celular permaneça compatível com o aplicativo.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, realiza revisões anuais para manter o suporte apenas para sistemas operacionais mais recentes. Este processo visa garantir segurança e novas funcionalidades, mas pode resultar na descontinuação do suporte para dispositivos mais antigos.

A Meta prioriza os sistemas operacionais com maior número de usuários. Celulares antigos, que não recebem atualizações de segurança ou novas funcionalidades, tornam-se inviáveis para suporte contínuo. Para evitar surpresas desagradáveis, é importante verificar a compatibilidade do seu celular com as versões suportadas pelo WhatsApp.

Seu WhatsApp pode parar de funcionar em celulares antigos. Veja como garantir a compatibilidade e evitar perder acesso ao aplicativo mais usado do mundo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como verificar o sistema operacional do seu celular?

Para verificar o sistema operacional do seu celular, siga os passos abaixo:

Usuários de Android:

Acesse “Configurações”.

Selecione “Sobre o dispositivo”.

Verifique a “Versão do Android”.

Usuários de iOS:

Toque em “Ajustes”.

Vá em “Geral”.

Selecione “Atualização de Software” para verificar a última versão instalada.

Não deixe de conferir: WhatsApp passa a BLOQUEAR mensagens e surpreende usuários; entenda

Quais sistemas operacionais ainda são suportados?

O WhatsApp atualmente é compatível com:

Android 5.0 e versões posteriores.

iOS 12 e versões posteriores.

KaiOS 2.5.0 e versões posteriores.

Esses sistemas operacionais recebem atualizações de segurança e novas funcionalidades do mensageiro, garantindo uma experiência de uso segura e atualizada.

Como saber se é hora de trocar de celular?

Se o seu aparelho não suporta as versões mínimas exigidas pelo WhatsApp, pode ser hora de considerar a troca por um modelo mais recente. Manter-se atualizado garante o uso contínuo do aplicativo sem interrupções.

A Meta mantém a lista de sistemas operacionais compatíveis na Central de Ajuda do WhatsApp, atualizando-a regularmente.

Antes de encerrar o suporte, o mensageiro envia notificações e lembretes para atualizar o sistema operacional. Esteja atento às atualizações para evitar perder acesso ao mensageiro.

Alguns portais divulgam listas de aparelhos que perderão o suporte do WhatsApp a partir de julho, incluindo:

Samsung: Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite.

Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite. LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6.

LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6. iPhone: iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus.

iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus. Outros: Alcatel Go Flip 2, Grand S Flex, Grand Memo, Xperia M.

Quando serei notificado sobre a perda de suporte?

A Meta não divulga uma lista específica de aparelhos que perderão suporte, mas mantém atualizada a lista de sistemas operacionais compatíveis na Central de Ajuda do WhatsApp.

Usuários serão notificados através do próprio aplicativo antes de qualquer descontinuação de suporte. Portanto, é fundamental ficar atento às notificações do mensageiro e garantir que seu dispositivo esteja sempre atualizado.

Dicas para manter seu WhatsApp sempre atualizado

Para evitar a perda de suporte ao WhatsApp, siga estas dicas:

Verifique regularmente as atualizações de software do seu celular.

Considere atualizar para um dispositivo mais recente se o seu modelo atual não suportar as versões mínimas exigidas.

Mantenha-se informado sobre as atualizações e listas de sistemas operacionais compatíveis através da Central de Ajuda do WhatsApp.

Atenção às notificações enviadas pelo mensageiro sobre atualizações e suporte.

Manter o mensageiro atualizado é essencial para garantir segurança e acesso às novas funcionalidades.

Certifique-se de seguir estas orientações para continuar utilizando o aplicativo sem interrupções e aproveitar todos os recursos que ele oferece.

Não deixe de conferir: Perdeu uma mensagem no WhatsApp? Recuperar é simples e você pode fazer isso em 1 minuto; veja