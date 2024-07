Muita grana ainda aguarda resgate nos bancos e você também pode receber; consulte

Bilhões de reais estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber. Saiba como consultar e sacar o dinheiro esquecido em bancos.

A quantia de dinheiro esquecida em bancos brasileiros atingiu R$ 8,36 bilhões, segundo o Banco Central (BC). Este valor pode ser resgatado pelos cidadãos através do Sistema de Valores a Receber (SVR).

O BC tem permitido que as pessoas acessem esses valores desde 2022. Este processo simplificado permite que qualquer pessoa realize a consulta e o resgate dos valores sem sair de casa.

Brasileiros podem acessar valores esquecidos em bancos através do SVR. Confira como realizar a consulta e resgatar os montantes disponíveis com facilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Sistema de Valores a Receber?

O SVR é uma plataforma digital criada pelo BC para facilitar o resgate de valores esquecidos em bancos e outras instituições financeiras.

Estes valores podem ser originários de contas antigas, tarifas cobradas indevidamente, entre outros. A quantia de R$ 8,36 bilhões está disponível para os brasileiros que ainda não fizeram a consulta.

Para saber se há algum valor disponível, basta acessar o site do SVR, que voltou a funcionar em março de 2023.

A maioria das pessoas pode descobrir apenas alguns centavos esquecidos, mas há casos de brasileiros com quantias significativas a serem resgatadas. A consulta é simples e pode ser feita de qualquer lugar, tornando o processo acessível a todos.

Veja também: Seu CPF termina em 0, 7, 3, 1, 4, 5, 8, 9, 6 ou 2? Você pode ter VANTAGENS EXCLUSIVAS por isso; confira

Como consultar os valores no SVR?

Para realizar a consulta dos valores esquecidos, siga os passos abaixo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br . Selecione a opção “Consulte Valores a Receber”. Escolha entre CPF ou CNPJ, conforme a necessidade. Digite o número do documento e a data de nascimento ou abertura da empresa. Insira os caracteres de verificação e clique em “Consultar”.

Ao seguir esses passos, uma mensagem indicará se há valores disponíveis para resgate. Caso positivo, você poderá prosseguir para as etapas de saque.

Como sacar o dinheiro esquecido nos bancos?

Existem duas opções principais para sacar o dinheiro através do SVR:

Solicitar por aqui : ao escolher esta opção, o valor será recebido via PIX em até 12 dias úteis. Será necessário informar a chave PIX e fornecer informações pessoais. É importante guardar o número do protocolo para futuras interações com o BC.

: ao escolher esta opção, o valor será recebido via PIX em até 12 dias úteis. Será necessário informar a chave PIX e fornecer informações pessoais. É importante guardar o número do protocolo para futuras interações com o BC. Solicitar via instituição: para quem não tem acesso ao PIX ou prefere não utilizar este método, o contato deve ser feito diretamente com a instituição financeira. Os detalhes para o saque serão fornecidos por telefone ou e-mail.

Para completar o processo de saque, pode ser necessário fornecer informações adicionais ao sistema. Aqueles que não possuem uma chave PIX podem criá-la facilmente através de aplicativos bancários.

Em situações onde a consulta envolve valores de pessoas falecidas, existe uma opção específica no sistema do SVR.

Passos para resgatar os valores esquecidos:

Acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br . Selecione “Acesse o Sistema de Valores a Receber”. Faça login com sua conta Gov.br (nível prata ou ouro). Clique em “Meus valores a receber”. Leia e aceite os termos de responsabilidade.

Conta Gov.br e níveis de segurança

Para acessar o SVR, é necessário ter uma conta no Gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Caso o nível de segurança seja bronze, será preciso elevá-lo através do site ou aplicativo do governo. Quem não possuir cadastro deverá criar uma conta para prosseguir.

Para consultar valores de pessoas falecidas:

Realize os passos normais de consulta.

Na etapa final, selecione “Valores de pessoas falecidas”.

Siga as instruções específicas para este tipo de consulta.

Importância de consultar e resgatar os valores

Consultar e resgatar valores esquecidos é um direito de todos os cidadãos. Este processo não apenas possibilita o acesso a recursos financeiros adicionais, mas também ajuda a manter o controle sobre as finanças pessoais.

Não deixe essa oportunidade passar. Acesse o site do SVR, realize a consulta e, se houver valores disponíveis, siga os passos para resgatá-los. Notícia da Manhã.

Lembre-se de que o prazo para recebimento via PIX é de até 12 dias úteis. Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, o Banco Central oferece suporte através de seus canais oficiais. Não perca tempo e confira se você tem algum valor a receber.

Veja também: PÉSSIMA NOTÍCIA! Conta de luz ficará MAIS CARA já em julho; é hora de preparar o bolso e economizar