Faça ISSO e libere R$ 850 de uma só vez no Bolsa Família; confira o passo a passo

Bolsa Família julho 2024: veja como sacar até R$ 850. Beneficiários devem seguir o calendário de pagamentos da Caixa Econômica Federal.

O Bolsa Família é um programa essencial para milhões de brasileiros, oferecendo suporte financeiro a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Em julho de 2024, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos, permitindo que muitos beneficiários saquem valores acima dos R$ 600 habituais.

Este artigo fornece uma visão completa sobre o funcionamento do programa, os procedimentos para saque e quem tem direito ao benefício.

Milhares de beneficiários do Bolsa Família podem sacar valores maiores em julho. Confira como funciona o calendário de pagamentos e quem tem direito ao benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário de pagamentos do Bolsa Família?

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para julho de 2024 já está disponível, com os primeiros pagamentos iniciando em 18 de julho.

Os beneficiários devem seguir as datas específicas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) para evitar aglomerações e filas nos pontos de saque. Abaixo, confira as datas de pagamento:

Final do NIS 1: 18 de julho

Final do NIS 2: 19 de julho

Final do NIS 3: 22 de julho

Final do NIS 4: 23 de julho

Final do NIS 5: 24 de julho

Final do NIS 6: 25 de julho

Final do NIS 7: 26 de julho

Final do NIS 8: 29 de julho

Final do NIS 9: 30 de julho

Final do NIS 0: 31 de julho

Este método de escalonamento garante organização e eficiência no processo de distribuição dos benefícios, sendo uma prática comum exceto em situações emergenciais.

É crucial que os beneficiários estejam atentos às datas específicas de seu NIS para garantir o recebimento do pagamento de forma organizada e sem complicações.

Não perca: Está sabendo do SAQUE EXTRA da Caixa? Seu CPF pode estar no meio; consulte

Quem tem direito ao Bolsa Família e como se inscrever?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal por pessoa não ultrapassando R$ 218.

Para se inscrever, é necessário estar registrado no Cadastro Único, fornecendo informações precisas e atualizadas. Veja o que é necessário para se inscrever:

Procure o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Apresente documentos como CPF ou título de eleitor.

Forneça informações detalhadas sobre a composição familiar e renda.

As famílias que atendem aos critérios de elegibilidade devem manter seus dados cadastrais sempre atualizados. Informações desatualizadas podem levar à suspensão dos pagamentos até que a situação seja regularizada. Manter os dados corretos é vital para evitar problemas na hora de receber os benefícios.

Quais são os valores do Bolsa Família?

O Bolsa Família oferece diferentes valores de acordo com a composição familiar. Desde 2023, houve mudanças significativas, permitindo que uma família receba até R$ 850, dependendo da sua configuração. Os benefícios são divididos nas seguintes categorias:

R$ 142 por pessoa para todos na residência, assegurando R$ 600 por família caso o valor da renda de cidadania seja insuficiente.

R$ 150 por criança até 6 anos.

R$ 50 por gestantes, crianças de 7 a 12 anos incompletos e adolescentes até 18 anos incompletos.

Esses valores visam atender às necessidades básicas das famílias, como alimentação, educação e outras despesas essenciais. As mudanças introduzidas em 2023 aumentam a cobertura e o impacto do programa, garantindo uma renda mínima digna para mais famílias.

O Bolsa Família continua sendo uma peça fundamental na estrutura de apoio social do Brasil. A organização do calendário de pagamentos e a atualização dos valores dos benefícios refletem o compromisso do governo em garantir uma distribuição justa e eficiente dos recursos.

Manter os dados cadastrais atualizados e seguir as datas específicas de pagamento são passos essenciais para o bom funcionamento do programa e para assegurar que todas as famílias elegíveis recebam o suporte necessário.

Não perca: Auxílio JOVEM de até R$ 1.000 desperta interesses e pode cair como um PRESENTE em julho; solicite já