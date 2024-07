FIM do ENEM dos Concursos? Confira as últimas notícias sobre o maior certame nacional

O Governo Federal revela novo cronograma do ENEM dos Concursos com mais de seis mil vagas no funcionalismo público. Confira as principais mudanças e datas importantes.

O Governo Federal anunciou recentemente o novo cronograma para o ENEM dos Concursos, que oferecerá mais de seis mil vagas no funcionalismo público em todo o Brasil.

A alteração no calendário ocorreu devido ao adiamento da prova, que foi necessária para não prejudicar os candidatos do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes de maio.

Novo cronograma do ENEM dos Concursos é anunciado, oferecendo milhares de vagas no funcionalismo público. Saiba os detalhes sobre as datas e procedimentos atualizados. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que o cronograma do ENEM dos Concursos foi alterado?

A decisão de mudar as datas foi tomada para garantir que todos os candidatos tivessem a mesma oportunidade de realizar a prova.

As novas datas foram liberadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). O novo cronograma inclui:

Realização das provas no dia 18 de agosto.

Divulgação do caderno de provas no mesmo dia, às 20h.

Disponibilização do gabarito das provas objetivas no dia 20 de agosto.

Divulgação dos resultados no dia 21 de novembro.

Convocação dos candidatos selecionados para a posse em janeiro de 2025.

Quais são os próximos passos para os inscritos?

Os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo para abertura dessas solicitações inicia nesta sexta-feira (5) e vai até o domingo (7).

Durante este período, os candidatos também poderão pedir a alteração do local de prova. Este procedimento está disponível exclusivamente para os inscritos do Rio Grande do Sul ou para aqueles que fariam a prova no estado.

O cartão de confirmação de inscrição, contendo os detalhes sobre o local de prova, será divulgado no dia 7 de agosto.

O concurso disponibilizará vagas para 21 órgãos federais.

Haverá oportunidades para nível médio e superior, com salários variando de R$ 5.488,70 a R$ 22,9 mil.

As provas serão aplicadas em 5.150 locais distribuídos em 228 municípios brasileiros.

Oportunidades e detalhes do concurso

O ENEM dos Concursos é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público. Com vagas distribuídas em todo o país, o concurso atende a uma ampla variedade de candidatos, oferecendo cargos tanto para quem possui nível médio quanto para aqueles com nível superior.

Nível médio : Os candidatos de nível médio terão acesso a diversas oportunidades com salários iniciais atraentes.

: Os candidatos de nível médio terão acesso a diversas oportunidades com salários iniciais atraentes. Nível superior: Para os candidatos com nível superior, as vagas disponíveis incluem cargos com salários que chegam até R$ 22,9 mil.

Além disso, o concurso busca preencher vagas em 21 órgãos federais, garantindo uma ampla distribuição de oportunidades. Essa diversidade permite que candidatos de diferentes regiões e com diferentes formações acadêmicas possam participar e concorrer às vagas disponíveis.

Logística e aplicação das provas

A logística para a aplicação das provas do ENEM dos Concursos é robusta, garantindo que todos os candidatos tenham acesso ao exame de maneira organizada e eficiente.

A prova será aplicada em 5.150 locais diferentes, distribuídos em 228 municípios brasileiros, o que facilita o acesso dos candidatos e minimiza deslocamentos longos.

Locais de prova : a distribuição dos locais de prova foi planejada para atender a uma grande quantidade de candidatos, garantindo que todos possam realizar o exame sem grandes dificuldades logísticas.

: a distribuição dos locais de prova foi planejada para atender a uma grande quantidade de candidatos, garantindo que todos possam realizar o exame sem grandes dificuldades logísticas. Cidades participantes: os 228 municípios que receberão as provas foram escolhidos estrategicamente para cobrir todas as regiões do país.

Enfim, o novo cronograma do ENEM dos Concursos traz diversas oportunidades para aqueles que buscam uma carreira no serviço público.

Com a reorganização das datas e a atenção às necessidades dos candidatos afetados pelas enchentes, o Governo Federal demonstra um compromisso em garantir a equidade no processo seletivo.

A divulgação das novas datas, os procedimentos para solicitação de devolução da taxa de inscrição e a alteração do local de prova são medidas importantes que visam atender a todos os inscritos de maneira justa e eficiente.

As vagas disponíveis, distribuídas em 21 órgãos federais, oferecem salários atrativos e oportunidades tanto para nível médio quanto superior, o que torna o ENEM dos Concursos uma excelente opção para aqueles que desejam ingressar no funcionalismo público.

