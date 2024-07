Aposentadoria do INSS com novas regras; veja como solicitar

Novas regras para aposentadoria por invalidez em 2024 trazem mudanças significativas. Saiba como garantir seu benefício com as atualizações do INSS e os novos critérios.

A aposentadoria por invalidez é um benefício importante oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Recentemente, o INSS atualizou as normas e condições elegíveis para a adesão do benefício em 2024. Entender essas novas regras é essencial para garantir o acesso ao benefício.

A modalidade de aposentadoria por invalidez é destinada ao brasileiro permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitado em outra profissão. A condição deve ser confirmada por um perito médico do INSS. As novas regras influenciam significativamente o acesso ao benefício, tornando necessário um processo detalhado para a solicitação.

Para solicitar a aposentadoria por invalidez, o primeiro critério é ser segurado da Previdência Social. A revisão do processo de concessão alterou a lista de condições que permitem o acesso ao benefício. Trabalhadores que confirmarem algumas dessas doenças podem antecipar o recebimento da aposentadoria.

INSS atualiza normas para aposentadoria por invalidez em 2024. Veja como garantir seu benefício com as novas regras e doenças que antecipam a aposentadoria. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais doenças permitem a Aposentadoria por Invalidez?

Para receber a aposentadoria por invalidez, o trabalhador deve se enquadrar em requisitos de incapacidade total e permanente. O beneficiário deve estar incapaz de retornar ao trabalho anterior e também não pode ser readaptado.

O INSS anunciou novas regras que permitem a antecipação da aposentadoria para determinadas doenças. Veja as doenças que garantem a antecipação da aposentadoria por invalidez:

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

Alienação mental

Cardiopatia grave

Cegueira (inclusive monocular)

Contaminação por radiação

Doença de Paget em estados avançados (Osteíte Deformante)

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Fibrose cística (Mucoviscidose)

Hanseníase

Nefropatia grave

Hepatopatia grave

Neoplasia maligna (câncer)

Paralisia irreversível e incapacitante

Tuberculose ativa

A lista não impede que outras enfermidades graves também possam gerar a isenção do período de carência. Essa flexibilidade nas regras é crucial para atender melhor às necessidades dos segurados.

Não deixe de conferir: Seu CPF termina em 0, 7, 3, 1, 4, 5, 8, 9, 6 ou 2? Você pode ter VANTAGENS EXCLUSIVAS por isso; confira

Como solicitar a Aposentadoria por Invalidez?

O processo de solicitação da aposentadoria por invalidez requer alguns passos específicos. Veja como proceder:

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS ( https://meu.inss.gov.br/#/login ) Utilize seu login com gov.br para acessar o sistema.

Solicite a agendação da perícia médica Caso não consiga agendar pelo site, o INSS disponibiliza a Central de Atendimento 135 para apoio.



O laudo pericial é o documento essencial para comprovar a incapacidade do trabalhador. É fundamental que todos os documentos médicos estejam em ordem para facilitar a análise pelo perito.

Essas mudanças nas regras para aposentadoria por invalidez visam tornar o processo mais eficiente e acessível aos segurados. Com a atualização das normas, os trabalhadores têm uma maior clareza sobre suas condições e direitos. Seguir os passos adequados é crucial para garantir o recebimento do benefício.

Entender as novas regras e como elas impactam o acesso à aposentadoria por invalidez é vital para os segurados. Manter-se informado e cumprir os requisitos facilita o processo e assegura que aqueles que realmente necessitam do benefício possam recebê-lo de maneira justa e eficiente.

Não deixe de conferir: Reajuste ELEVA salário mínimo para ATÉ R$ 1.994,56 e trabalhadores fazem FESTA