Antecipação IMEDIATA aprovada pelo INSS faz brasileiros ficarem em FESTA; entenda

Entenda as novas regras do INSS que permitem antecipar a aposentadoria antes dos 65 anos. Conheça os requisitos e modalidades disponíveis para se aposentar mais cedo.

A aposentadoria é um tema de grande relevância para muitos brasileiros que planejam o futuro. Recentemente, houve mudanças significativas nas regras do INSS, impactando quem deseja antecipar a aposentadoria. Entender essas novas regras é essencial para quem busca se aposentar antes dos 65 anos.

O INSS agora permite que algumas pessoas se aposentem antecipadamente, sem a necessidade de alcançar a idade tradicional de 65 anos. Existem modalidades específicas de aposentadoria que beneficiam trabalhadores em diferentes condições. Essas opções trazem alívio e esperança para muitos que esperam pela aposentadoria.

Com as novas regras, é possível aproveitar modalidades como a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e outras. Cada modalidade possui requisitos específicos que devem ser atendidos pelos trabalhadores. Vamos explorar detalhadamente essas opções e entender quem pode se beneficiar dessas mudanças.

Saiba como o INSS permite antecipar a aposentadoria sem precisar esperar até os 65 anos. Veja quem pode se beneficiar dessas novas regras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras para aposentadoria por invalidez do INSS?

Na aposentadoria por invalidez, os trabalhadores não precisam atingir 65 anos para se aposentar. Porém, é necessário comprovar a incapacidade por meio de perícia médica.

As regras são claras: o trabalhador deve ter realizado no mínimo 12 contribuições previdenciárias antes do pedido e estar em condição de segurado do INSS. A perícia médica deve confirmar que o trabalhador está incapaz de voltar a trabalhar, seja por condições físicas ou mentais.

Requisitos para aposentadoria por invalidez:

Mínimo de 12 contribuições previdenciárias

Condição de segurado do INSS

Comprovação por perícia médica da incapacidade de trabalho

A aposentadoria por invalidez oferece uma saída para quem não pode continuar trabalhando devido a problemas de saúde. Esse benefício garante segurança financeira para aqueles que mais necessitam.

Não deixe de conferir: Pix POR APROXIMAÇÃO? NOVIDADE vai revolucionar seus pagamentos

Como funciona a aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é voltada para quem trabalha em condições insalubres ou de risco. Existem diferentes regras dependendo do período de início da atividade e da reforma da Previdência de novembro de 2019.

Antes da reforma, os trabalhadores precisam somar a idade e o tempo de atividade especial para alcançar um número de pontos específico.

Para quem começou a trabalhar antes da reforma:

25 anos de atividade especial + 86 pontos (risco baixo)

20 anos de atividade especial + 76 pontos (risco médio)

15 anos de atividade especial + 66 pontos (risco alto)

Após a reforma, a regra muda, exigindo não apenas o tempo de atividade especial, mas também uma idade mínima.

Para quem começou a trabalhar após a reforma:

25 anos de atividade especial + 60 anos (risco baixo)

20 anos de atividade especial + 58 anos (risco médio)

15 anos de atividade especial + 55 anos (risco alto)

Essas mudanças buscam ajustar a aposentadoria especial às condições atuais, garantindo que os trabalhadores em ambientes de risco possam se aposentar mais cedo.

O que é aposentadoria por idade progressiva?

A aposentadoria por idade progressiva é uma das opções de transição para quem já contribuía antes da reforma de 2019. Ela exige que o trabalhador tenha feito 180 contribuições ao INSS.

As idades mínimas variam conforme os anos, começando em 61 anos para homens e 56 anos para mulheres em 2019, aumentando gradativamente até 65 anos para homens e 62 anos para mulheres em 2031.

Tabela de idade progressiva:

2019: 61 anos (homem) e 56 anos (mulher)

2020: 61 anos e meio (homem) e 56 anos e meio (mulher)

2021: 62 anos (homem) e 57 anos (mulher)

2022: 62 anos e meio (homem) e 57 anos e meio (mulher)

2023: 63 anos (homem) e 58 anos (mulher)

2024: 63 anos e meio (homem) e 58 anos e meio (mulher)

2025: 64 anos (homem) e 59 anos (mulher)

2026: 64 anos e meio (homem) e 59 anos e meio (mulher)

2027: 65 anos (homem) e 60 anos (mulher)

2028: 65 anos (homem) e 60 anos e meio (mulher)

2029: 65 anos (homem) e 61 anos (mulher)

2030: 65 anos (homem) e 61 anos e meio (mulher)

2031: 65 anos (homem) e 62 anos (mulher)

Essa progressão busca uma transição gradual para a nova idade mínima, respeitando os direitos adquiridos.

Quais são as regras para a aposentadoria com pedágio de 100%?

A aposentadoria com pedágio de 100% é outra modalidade de transição. Os homens precisam ter, no mínimo, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, além de pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para se aposentar na data da reforma. As mulheres precisam ter 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, com o mesmo pedágio.

Requisitos para aposentadoria com pedágio de 100%:

Homens: 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e 100% do tempo que faltava

Mulheres: 57 anos de idade, 30 anos de contribuição e 100% do tempo que faltava

Essa modalidade oferece uma alternativa para aqueles que já estavam próximos de se aposentar, permitindo um ajuste no tempo restante.

Como funciona a aposentadoria por regra dos pontos?

Na aposentadoria por regra dos pontos, o tempo de contribuição e a idade são somados para atingir um número específico de pontos. Essa regra é válida apenas para quem já contribuía antes da reforma de 2019. A cada ano, o número de pontos necessários aumenta.

Tabela de pontos:

2019: 96 pontos (homem) e 86 pontos (mulher)

2020: 97 pontos (homem) e 87 pontos (mulher)

2021: 98 pontos (homem) e 88 pontos (mulher)

2022: 99 pontos (homem) e 89 pontos (mulher)

2023: 100 pontos (homem) e 90 pontos (mulher)

2024: 101 pontos (homem) e 91 pontos (mulher)

2025: 102 pontos (homem) e 92 pontos (mulher)

2026: 103 pontos (homem) e 93 pontos (mulher)

2027: 104 pontos (homem) e 94 pontos (mulher)

2028: 105 pontos (homem) e 95 pontos (mulher)

2029: 106 pontos (homem) e 96 pontos (mulher)

2030: 107 pontos (homem) e 97 pontos (mulher)

2031: 108 pontos (homem) e 98 pontos (mulher)

2032: 109 pontos (homem) e 99 pontos (mulher)

2033: 105 pontos (homem) e 100 pontos (mulher)

A aposentadoria por pontos permite uma flexibilidade maior, ajustando a necessidade conforme o tempo de contribuição acumulado.

As novas regras do INSS trazem várias opções para antecipar a aposentadoria, beneficiando diferentes perfis de trabalhadores. Entender cada modalidade é crucial para planejar o futuro de forma segura e eficiente.

Não deixe de conferir: Empréstimo Nubank com 90 dias para pagar a 1ª parcela; solicite já