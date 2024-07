Está sabendo do SAQUE EXTRA da Caixa? Seu CPF pode estar no meio; consulte

Saiba mais sobre o saque extra da Caixa Econômica Federal disponível em julho. Confira quem tem direito e como realizar a retirada de R$ 200.

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma novidade que traz alívio financeiro a muitos brasileiros. Em julho, estará disponível um saque extra de R$ 200, direcionado a estudantes do ensino médio. Esta medida é parte do programa Pé-de-Meia, que visa incentivar a assiduidade escolar.

O programa Pé-de-Meia oferece diversas recompensas aos alunos que mantêm uma frequência mínima de 80% nas aulas. O saque extra anunciado é a quarta parcela desse programa. Vamos explorar quem tem direito ao saque, como realizá-lo e quais são os prazos importantes.

A Caixa Econômica Federal libera saque extra de R$ 200 em julho. Entenda quem pode aproveitar este benefício e como fazer a retirada de forma simples. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao saque extra de R$ 200?

Os estudantes elegíveis para o saque extra de R$ 200 pela Caixa são:

Estudantes matriculados no ensino médio em escolas públicas , com idade entre 14 e 24 anos.

, com idade entre 14 e 24 anos. Alunos de 19 a 24 anos que estão cursando Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Como realizar a retirada?

Para retirar o valor adicional do programa Pé-de-Meia, o procedimento é simples e acessível. Primeiramente, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS) ou o site oficial do programa Pé-de-Meia. Uma vez no aplicativo ou site:

Entre com seu CPF e senha pessoal .

. Procure pela opção “Saque do Pé-de-Meia” .

. Selecione onde deseja receber o valor, seja em sua conta bancária cadastrada ou em um cartão escolhido pelo beneficiário.

O recurso será liberado para saque imediato, conforme o método selecionado.

Benefícios do Programa Pé-de-Meia

Além do saque extra, o programa Pé-de-Meia oferece uma série de benefícios financeiros destinados a motivar os estudantes a continuar sua jornada educacional. Os principais benefícios incluem:

Bônus de matrícula: R$ 200 no ato da matrícula.

R$ 200 no ato da matrícula. Parcelas mensais: Nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano, desde que a frequência mínima de 80% seja mantida.

Nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano, desde que a frequência mínima de 80% seja mantida. Bônus por ano letivo concluído com sucesso: R$ 1.000.

R$ 1.000. Bônus por realizar o Enem: Pagamento único de R$ 200.

Quais são os requisitos para ser elegível aos benefícios?

Para ser elegível a todos esses benefícios, os alunos devem atender aos seguintes requisitos:

Possuir um CPF ativo .

. Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) .

. Manter pelo menos 80% de frequência escolar .

. Participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) .

. Não reprovar no final do ano letivo .

. Realizar o Enem no término do 3º ano do ensino médio.

Como funciona o Programa Pé-de-Meia?

O programa Pé-de-Meia é uma iniciativa que visa apoiar financeiramente estudantes do ensino médio, incentivando-os a manter a frequência escolar e concluir os estudos.

O saque extra de R$ 200, disponível em julho, é uma das várias parcelas distribuídas ao longo do ano letivo. Este valor é uma recompensa pela dedicação e assiduidade dos alunos.

Para acessar o saque, os estudantes devem seguir um processo simples através do aplicativo Caixa Tem ou do site oficial do programa. Este processo foi desenhado para ser acessível e rápido, garantindo que os alunos possam obter o benefício sem complicações.

Detalhes importantes sobre os benefícios

Os bônus oferecidos pelo programa são uma forma de motivar os estudantes a continuar seus estudos e melhorar seu desempenho acadêmico.

Além das parcelas mensais, o programa oferece um bônus significativo para os alunos que concluem o ano letivo com sucesso e participam do Enem. Esses incentivos são fundamentais para garantir que os alunos permaneçam engajados e dedicados aos seus estudos.

O saque extra de R$ 200, liberado pela Caixa em julho, é uma excelente oportunidade para os estudantes do ensino médio e do EJA.

O programa Pé-de-Meia, com seus diversos benefícios, desempenha um papel crucial no incentivo à educação e na melhoria das condições financeiras dos estudantes. Manter a frequência escolar e participar das avaliações é essencial para garantir todos os benefícios oferecidos.

Acessar o saque extra é simples e pode ser feito rapidamente através do aplicativo ou site oficial, proporcionando um alívio financeiro imediato aos alunos elegíveis.

