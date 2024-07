Grupo têm R$ 5 MIL para receber do FGTS e você pode estar entre os SORTUDOS; consulte

Receba até R$ 5 mil no saque-aniversário do FGTS. Confira como funciona essa modalidade e quem tem direito ao benefício em julho.

O saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é uma oportunidade oferecida aos trabalhadores brasileiros para acessar parte de seus fundos anualmente.

Essa modalidade se distingue do saque-rescisão, proporcionando uma alternativa de uso dos recursos do FGTS.

A cada mês, um novo grupo de beneficiários tem a chance de realizar o saque, podendo obter até R$ 5 mil de uma única vez, conforme as regras estabelecidas. Confira!

Entenda como funciona o saque-aniversário do FGTS e saiba quem pode receber até R$ 5 mil.

O que é o saque-aniversário?

A possibilidade de optar pelo saque-aniversário permite ao trabalhador receber uma parcela do saldo do FGTS no mês de seu aniversário.

Isso oferece maior flexibilidade no uso dos recursos acumulados ao longo do tempo. É importante ressaltar, porém, que ao escolher essa modalidade, o trabalhador abdica do saque-rescisão, que é disponibilizado em casos de demissão sem justa causa.

Em julho, dois grupos distintos estão habilitados a receber o saque-aniversário do FGTS. Nascidos em julho e aqueles que nasceram em maio e junho, mas que ainda não realizaram o saque, podem aproveitar essa oportunidade.

O calendário específico para cada mês determina o período exato em que os beneficiários podem acessar seus recursos.

Quem tem direito ao saque-aniversário do FGTS em julho?

Em julho, os nascidos neste mês têm a possibilidade de realizar o saque, independentemente de já terem optado anteriormente ou de estarem fazendo a escolha agora.

Além disso, nascidos em maio e junho que ainda não retiraram o dinheiro também estão incluídos nesse grupo. Abaixo está o calendário de saques para cada mês:

Janeiro : de 2 de janeiro a 29 de março

: de 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro : de 1º de fevereiro a 30 de abril

: de 1º de fevereiro a 30 de abril Março : de 1º de março a 31 de maio

: de 1º de março a 31 de maio Abril : de 1º de abril a 28 de junho

: de 1º de abril a 28 de junho Maio : de 2 de maio a 31 de julho

: de 2 de maio a 31 de julho Junho : de 3 de junho a 30 de agosto

: de 3 de junho a 30 de agosto Julho : de 1º de julho a 30 de setembro

: de 1º de julho a 30 de setembro Agosto : de 1º de agosto a 31 de outubro

: de 1º de agosto a 31 de outubro Setembro : de 2 de setembro a 30 de novembro

: de 2 de setembro a 30 de novembro Outubro : de 1º de outubro a 29 de dezembro

: de 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro : de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

: de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro: de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Quanto é possível receber no saque-aniversário do FGTS?

O valor que o trabalhador pode sacar no saque-aniversário do FGTS depende do saldo acumulado em sua conta.

A Caixa Econômica Federal calcula entre 5% e 50% do saldo disponível, adicionando ainda uma parcela bônus. Veja como funciona essa distribuição:

Até R$ 500,00 : 50% do saldo, sem parcela adicional

: 50% do saldo, sem parcela adicional De R$ 500,01 até R$ 1.000,00 : 40% do saldo, com parcela adicional de R$ 50,00

: 40% do saldo, com parcela adicional de R$ 50,00 De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00 : 30% do saldo, com parcela adicional de R$ 150,00

: 30% do saldo, com parcela adicional de R$ 150,00 De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00 : 20% do saldo, com parcela adicional de R$ 650,00

: 20% do saldo, com parcela adicional de R$ 650,00 De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00 : 15% do saldo, com parcela adicional de R$ 1.150,00

: 15% do saldo, com parcela adicional de R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00 : 10% do saldo, com parcela adicional de R$ 1.900,00

: 10% do saldo, com parcela adicional de R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo, com parcela adicional de R$ 2.900,00

Essa distribuição visa garantir que todos os trabalhadores tenham acesso a uma parte considerável de seus fundos, permitindo maior flexibilidade financeira.

O saque-aniversário do FGTS representa uma oportunidade significativa para os trabalhadores utilizarem esses recursos de acordo com suas necessidades e prioridades pessoais.

Optar pelo saque-aniversário exige uma decisão bem informada, considerando as vantagens e limitações de não poder sacar o valor integral em caso de rescisão.

Planejamento financeiro e análise das condições atuais são essenciais para fazer a escolha mais adequada às circunstâncias de cada trabalhador.

Assim, o saque-aniversário do FGTS surge como uma alternativa valiosa para aqueles que buscam maior controle e acesso ao seu fundo de garantia, oferecendo um suporte financeiro anual que pode ser direcionado conforme as necessidades de cada beneficiário.

