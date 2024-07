FGTS tem mudanças importantes que afetarão trabalhadores com CPF final 0, 9, 5, 2, 4, 6, 7, 1, 3 e 8

Mudanças importantes no Saque-Aniversário do FGTS foram implementadas. Saiba como as novas regras podem impactar suas retiradas do fundo anualmente.

Desde a sua implementação pela Lei 13.932/19, o Saque-Aniversário do FGTS instaurou uma nova opção para os trabalhadores brasileiros.

Essa modalidade permite o saque de parte do saldo do FGTS anualmente no mês de aniversário do titular da conta, configurando-se como uma alternativa à modalidade de Saque-Rescisão.

Atualizações recentes no FGTS trazem novidades para o Saque-Aniversário. Conheça as novas diretrizes e veja como elas facilitam o acesso aos recursos.

Quais são as atualizações no Saque-Aniversário do FGTS?

A modalidade de saque-aniversário do FGTS, criada em 2019, permite que trabalhadores retirem anualmente uma parte de seus recursos acumulados durante o mês de seu aniversário.

Recentemente, essa modalidade passou por atualizações significativas para ampliar o acesso e simplificar o processo de saque.

Anteriormente, as condições e prazos para adesão ao saque-aniversário eram mais restritivos, limitando a participação de muitos trabalhadores.

Agora, as novas diretrizes estendem o acesso a mais pessoas e oferecem um prazo mais flexível de 60 dias para os nascidos em abril, maio e junho realizarem seus saques.

Optar pelo Saque-Aniversário significa poder retirar uma fatia do saldo de seu FGTS todos os anos no seu mês de nascimento.

No entanto, essa decisão vem com limitações, especialmente se o trabalhador for demitido. Nesse caso, ele terá direito apenas à multa rescisória, sem poder sacar o saldo total.

A quantia que o trabalhador pode sacar varia de acordo com o saldo total que possui nas contas do FGTS. Isso é calculado por uma alíquota que vai de 5% a 50%, adicionada de uma parcela extra.

Quais são os benefícios e limitações da modalidade?

Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000 no FGTS pode sacar R$ 400, usando uma alíquota de 40%, mais uma parcela adicional de R$ 50, resultando em um total de R$ 450.

Os principais benefícios da modalidade são:

Flexibilidade anual : possibilidade de saque anual no mês de aniversário.

: possibilidade de saque anual no mês de aniversário. Planejamento financeiro : permite organizar melhor os recursos disponíveis.

: permite organizar melhor os recursos disponíveis. Acesso facilitado: novas regras ampliam a adesão.

Por outro lado, as limitações incluem:

Restrição em caso de demissão : somente a multa rescisória pode ser sacada.

: somente a multa rescisória pode ser sacada. Alíquota variável : o valor sacado depende do saldo total no FGTS.

: o valor sacado depende do saldo total no FGTS. Prazo para adesão: o trabalhador deve aderir até o último dia do mês de aniversário.

Como adotar o Saque-Aniversário?

Os interessados em aderir ao saque-aniversário devem acessar o aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS) e selecionar essa modalidade até o último dia do mês de seu aniversário.

Essa mudança é projetada para facilitar a vida financeira dos trabalhadores, permitindo que eles planejem seus saques de maneira mais eficiente e organizada.

Resumo das etapas para adesão:

Acessar o aplicativo FGTS : disponível para Android e iOS ou em https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/fgts/Paginas/default.aspx .

: disponível para Android e iOS ou em . Escolher a modalidade : selecionar o Saque-Aniversário.

: selecionar o Saque-Aniversário. Adesão dentro do prazo: até o último dia do mês de aniversário.

As mudanças no Saque-Aniversário foram projetadas para melhorar o acesso e facilitar a organização financeira dos trabalhadores.

A possibilidade de saque anual e as novas regras mais flexíveis são aspectos positivos que podem beneficiar muitos brasileiros.

É essencial que os trabalhadores estejam cientes das limitações, especialmente em casos de demissão, para tomar decisões informadas sobre a adesão a essa modalidade.

