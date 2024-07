Clientes Nubank veem celular vibrando e ficam em choque com novo ALERTA do banco digital; ATENÇÃO!

Nubank alerta seus clientes sobre mudanças importantes em 2025. Saiba como a descontinuidade de um benefício pode impactar usuários do cartão Ultravioleta.

O Nubank, conhecido como o quarto maior banco do Brasil, surpreendeu seus usuários recentemente ao emitir um comunicado importante sobre um dos seus serviços oferecidos. A partir do próximo ano, os clientes do cartão Nubank Ultravioleta serão impactados por uma significativa mudança nos benefícios ofertados pelo banco digital.

A principal alteração é a descontinuidade da assinatura gratuita do Rappi Pro, um dos principais atrativos do cartão. O Rappi Pro é um programa de assinaturas do aplicativo de delivery, que oferece entregas gratuitas ilimitadas, descontos exclusivos nas taxas de serviço, surpresas ao fazer o pedido e vantagens em experiências offline.

Para continuar a receber os benefícios da assinatura, os clientes deverão pagar uma mensalidade de R$ 34,90, que será descontada diretamente na fatura do usuário do cartão Ultravioleta. Mais detalhes você confere a seguir. Acompanhe!

Clientes Nubank enfrentarão alterações significativas no próximo ano. Veja quais mudanças estão por vir e como se preparar para elas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as mudanças no cartão Nubank?

A partir do próximo ano, os clientes do cartão Nubank Ultravioleta enfrentarão alterações significativas. A principal mudança é a interrupção da assinatura gratuita do Rappi Pro, um dos benefícios mais valorizados do cartão.

O Rappi Pro é um programa de assinatura do aplicativo de delivery Rappi. Apesar dessa alteração, o banco explica que a mudança deve proporcionar benefícios ainda mais atrativos aos seus usuários.

A medida entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2025. Por enquanto, os clientes ainda podem utilizar o programa normalmente.

Os clientes devem estar atentos a estas alterações e preparar-se para os impactos financeiros que elas podem trazer. Para garantir uma transição suave, o Nubank recomenda que seus usuários revisem suas faturas e se informem sobre os novos termos e condições que entrarão em vigor.

Quais são os atuais benefícios do Nubank?

Apesar das mudanças no cartão Ultravioleta, o Nubank continua oferecendo uma série de benefícios aos seus clientes. Alguns dos principais benefícios incluem:

Cartão Mastercard Black com cashback de 1% em todas as compras.

em todas as compras. Investimentos exclusivos com boa rentabilidade , oferecendo aos clientes oportunidades de crescimento financeiro.

, oferecendo aos clientes oportunidades de crescimento financeiro. NuTag para pedágios sem mensalidade , facilitando a vida dos motoristas.

, facilitando a vida dos motoristas. Atendimento personalizado de alta qualidade , garantindo que os clientes recebam suporte adequado quando necessário.

, garantindo que os clientes recebam suporte adequado quando necessário. Assinatura do serviço de streaming MAX , proporcionando entretenimento aos usuários.

, proporcionando entretenimento aos usuários. Cashback de até 3% na famosa varejista chinesa Shein, oferecendo ainda mais valor nas compras internacionais.

Cartões Nubank são seguros?

Recentemente, o Nubank anunciou uma nova medida de segurança para seus usuários. Agora, o quarto maior banco do Brasil passa a integrar o programa Celular Seguro do Governo Federal, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O objetivo do programa é bloquear o telefone do usuário após roubo, furto e perda, impedindo que o aparelho seja utilizado para venda. Esta medida visa aumentar a segurança dos clientes, reduzindo os riscos associados à perda de dispositivos móveis.

Para participar do programa, os clientes devem registrar seus dispositivos no Nubank e seguir as instruções fornecidas pelo banco. Em caso de roubo, furto ou perda, os clientes poderão ativar o bloqueio diretamente pelo aplicativo, garantindo a inutilização imediata do aparelho.

Como os clientes podem se prevenir?

Para se prevenir das mudanças e garantir que continuem aproveitando os benefícios do Nubank, os clientes devem tomar algumas medidas:

Revise sua fatura mensalmente : verifique todos os débitos e certifique-se de que está ciente de todas as cobranças.

: verifique todos os débitos e certifique-se de que está ciente de todas as cobranças. Informe-se sobre os novos termos e condições : leia atentamente os comunicados do Nubank e compreenda as novas regras que entrarão em vigor.

: leia atentamente os comunicados do Nubank e compreenda as novas regras que entrarão em vigor. Registre seu dispositivo no programa Celular Seguro : assegure que seu telefone está protegido contra roubo, furto e perda.

: assegure que seu telefone está protegido contra roubo, furto e perda. Aproveite os benefícios disponíveis: utilize os serviços de cashback, investimentos exclusivos e outros benefícios enquanto eles estão ativos.

Manter-se informado e preparado para as mudanças é essencial para continuar aproveitando os benefícios oferecidos pelo Nubank.

Esteja atento às atualizações e ajuste-se conforme necessário para garantir uma experiência positiva com o banco digital.

