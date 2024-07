WhatsApp passa a BLOQUEAR mensagens e surpreende usuários; entenda

WhatsApp desenvolve novas medidas para combater spam e mensagens em massa. Saiba como a plataforma pretende proteger os usuários sem comprometer a privacidade.

O WhatsApp está desenvolvendo novas estratégias para combater o envio abusivo de spam e mensagens em massa. Esse esforço é parte de uma iniciativa mais ampla para melhorar a experiência do usuário e garantir a segurança das comunicações na plataforma. As mensagens não solicitadas, muitas vezes enviadas em grande volume, representam um problema significativo para os usuários.

Segundo o WABetaInfo, um recurso em fase de desenvolvimento pretende identificar e limitar perfis que utilizam scripts para envios automáticos. Essa tecnologia permitirá ao WhatsApp detectar padrões de comportamento suspeitos sem acessar o conteúdo das mensagens, que são protegidas por criptografia. O objetivo é reduzir a disseminação de spam sem comprometer a privacidade dos usuários.

Ainda não há previsão para o lançamento oficial desse recurso. Entretanto, o WhatsApp incentiva seus usuários a reportarem atividades suspeitas e bloquearem contatos indesejados. Essa participação ativa dos usuários é fundamental para manter a plataforma segura e livre de abusos.

Aplicativo de mensagens WhatsApp está aprimorando ferramentas para limitar envios automáticos. Entenda a importância dessa novidade e como ela pode impactar os usuários. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o recurso afetará os usuários?

O recurso, uma vez implementado, terá um impacto direto na capacidade de certos usuários de iniciar novas conversas por um período determinado.

Usuários identificados enviando mensagens em massa poderão ter suas funcionalidades limitadas temporariamente. Isso não impedirá a participação em conversas existentes, mas restringirá a capacidade de iniciar novas interações.

A função não acessa o conteúdo das mensagens, mantendo a criptografia de ponta a ponta intacta. Em vez disso, ela se baseia na detecção de padrões de envio suspeitos. Essa abordagem garante que a privacidade dos usuários seja preservada enquanto o combate ao spam é intensificado.

Os benefícios desse novo recurso incluem uma proteção maior contra golpes que utilizam mensagens não solicitadas, especialmente aqueles envolvendo transações financeiras. A redução de spam contribui para uma experiência de uso mais agradável e segura para todos.

Como denunciar ou bloquear contatos suspeitos?

Para se proteger contra mensagens indesejadas, o WhatsApp oferece ferramentas simples para denunciar ou bloquear contatos. Seguir esses passos pode ajudar a manter sua conta segura e reduzir a quantidade de spam recebida.

Abra a Conversa: acesse o chat do contato que deseja denunciar ou bloquear.

acesse o chat do contato que deseja denunciar ou bloquear. Toque no Nome do Contato: na parte superior da tela, selecione o nome ou número do contato para acessar o perfil.

na parte superior da tela, selecione o nome ou número do contato para acessar o perfil. Denunciar: role até o final e escolha “Denunciar contato”. Você pode optar por denunciar e bloquear ou apenas denunciar.

role até o final e escolha “Denunciar contato”. Você pode optar por denunciar e bloquear ou apenas denunciar. Bloquear: além da opção de denúncia, é possível bloquear o contato selecionando “Bloquear contato”.

Essas ações são importantes não apenas para proteger o próprio usuário, mas também para contribuir para a segurança da comunidade no WhatsApp. Denunciar contatos suspeitos ajuda a plataforma a identificar e agir contra contas que violam os termos de uso.

O desenvolvimento desse novo recurso é um passo significativo para o WhatsApp. Com a implementação de ferramentas avançadas de detecção de spam, a plataforma busca oferecer uma experiência mais segura e agradável para seus usuários.

Embora ainda não haja uma data específica para o lançamento, a expectativa é que essa funcionalidade traga benefícios significativos para a comunidade.

Manter-se informado sobre essas atualizações e utilizar as ferramentas de segurança disponíveis é essencial para aproveitar ao máximo os recursos do WhatsApp. Com essas medidas, o WhatsApp reforça seu compromisso com a segurança e a privacidade dos usuários, garantindo que a comunicação na plataforma continue sendo confiável e protegida.

