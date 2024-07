Uber ganha concorrente FORTÍSSIMO com vantagens inclusive para motoristas; veja só

inDrive revela novidades para motoristas e passageiros, incluindo uma nova modalidade de corridas. Saiba mais sobre as melhorias em segurança e os novos recursos financeiros oferecidos.

A inDrive, plataforma de transporte, fez uma retrospectiva dos seus cinco anos de atuação no Brasil. Em um evento recente, a empresa revelou novas modalidades de serviço e recursos inovadores para motoristas e usuários.

Essas novidades incluem a modalidade de transporte “1-click” e a ferramenta inDrive Money. Com essas iniciativas, a inDrive busca fortalecer sua presença no mercado brasileiro, oferecendo mais opções e segurança para seus usuários. Confira!

Novidades no app de transporte inDrive prometem mais opções e segurança. Conheça as novas funcionalidades e veja como a plataforma está inovando no mercado brasileiro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novidades da inDrive para motoristas e passageiros?

A inDrive anunciou novidades para motoristas e passageiros do aplicativo de transporte. Uma das principais inovações é a modalidade de transporte “1-click“, que permite solicitar viagens com valores pré-definidos.

Esta função, semelhante às oferecidas pela Uber e 99, está em fase de testes desde abril e deve ser expandida em breve. Além disso, a empresa lançou a ferramenta inDrive Money, que oferece microempréstimos facilitados para motoristas, ajudando-os com custos imprevistos no dia a dia.

Outra novidade é a implementação de novos recursos de segurança. Essas ferramentas prometem melhorar a verificação de condutores e passageiros, evitando possíveis incidentes.

Em cinco anos de atuação no Brasil, o app atingiu a marca de 33 milhões de downloads e já foi utilizado por 1 milhão de motoristas. Em um evento para jornalistas e influenciadores, a empresa fez uma retrospectiva do serviço no país e revelou as novidades para o mercado brasileiro.

Modalidade de viagem “1-click”

A modalidade de viagem “1-click” permite que os usuários solicitem corridas com preços pré-determinados. Esta função é semelhante às oferecidas por outras plataformas de transporte, como a Uber e a 99.

O grande diferencial da inDrive é a possibilidade de negociação de preços entre passageiros e motoristas, mas a nova modalidade busca oferecer mais uma opção de escolha. O Brasil é o primeiro país a receber a função, que já está disponível em Curitiba desde abril e deve chegar a outras cidades ainda este ano.

Com o recurso “1-click”, a inDrive pretende dar mais liberdade de escolha para os usuários, permitindo que optem entre a negociação de preços e a praticidade de valores pré-definidos.

Segundo Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil, os testes realizados até agora mostram a preferência dos usuários pelos preços flexíveis. “Esse comportamento reforça que a nossa estratégia está correta e que a gente precisa se diferenciar”, afirma Mazzaferro.

inDrive Money

Outra novidade importante é o inDrive Money, um serviço de crédito facilitado para motoristas. Através da plataforma, os condutores podem solicitar pequenos empréstimos para cobrir gastos imprevistos na rotina de trabalho.

Este recurso já está presente no México e deve ser implementado no Brasil em parceria com empresas financeiras. A previsão é que o inDrive Money esteja disponível até o início de 2025.

De acordo com Mazzaferro, a solução financeira está alinhada aos objetivos da inDrive. “O Brasil é um país que tem muita dificuldade de acesso ao crédito e no qual é muito caro obter financiamentos. Por isso, a função reforça a nossa missão de combater as injustiças sociais”, explica.

Ainda não há informações detalhadas sobre as taxas e prazos de pagamento do serviço, mas a expectativa é que o inDrive Money facilite a vida dos motoristas brasileiros.

Como a inDrive está aprimorando a segurança dos usuários?

Para garantir a segurança dos usuários, a inDrive implementou diversos novos métodos de verificação de identidade.

O app já realiza a moderação das fotos de perfil dos usuários e dos comentários entre passageiros e motoristas. Agora, a empresa está iniciando a verificação dos nomes dos usuários e das mensagens trocadas no chat.

Além disso, a inDrive pretende aumentar a frequência da verificação facial de passageiros. Atualmente, o reconhecimento facial é feito apenas na primeira corrida, mas deve passar a ser utilizado de maneira rotineira ou em situações consideradas de risco. Essas medidas visam garantir que tanto motoristas quanto passageiros tenham boas experiências no app.

Cinco anos de inDrive no Brasil

Desde 2018, a inDrive atua no Brasil oferecendo uma alternativa ao Uber e à 99. A plataforma se diferencia por permitir que motoristas e passageiros negociem os valores das corridas, proporcionando maior autonomia ao utilizar o serviço. Em cinco anos de operação, a empresa já atingiu a marca de 2,5 bilhões de quilômetros rodados entre as modalidades de transporte de passageiros e de entregas.

Durante esses cinco anos, a inDrive tem se esforçado para inovar e oferecer serviços que atendam às necessidades dos seus usuários. Com a introdução das novas funcionalidades e melhorias na segurança, a empresa busca fortalecer ainda mais sua presença no mercado brasileiro, garantindo uma experiência positiva para motoristas e passageiros.

As inovações anunciadas pela inDrive prometem trazer mais opções e segurança para motoristas e passageiros. Com a nova modalidade de transporte “1-click” e a ferramenta inDrive Money, a empresa busca se diferenciar no mercado, oferecendo soluções práticas e acessíveis.

Além disso, os novos recursos de segurança reforçam o compromisso da inDrive em garantir uma experiência segura e confiável para seus usuários.

