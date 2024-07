ESTES são os sinais de que o seu CPF foi CLONADO; fique de olho para a sua segurança

Proteja seu CPF de criminosos e evite golpes. Saiba como consultar se seu documento está sendo usado indevidamente e tome medidas de segurança.

Vazamentos de dados pessoais têm permitido que criminosos utilizem o número do CPF dos cidadãos para aplicar golpes. Talvez o seu documento esteja sendo usado e você nem saiba disso. Confira como consultar e descobrir antes que isso se torne um problema ainda maior.

Uma prática criminosa tem feito vítimas em todo o país através do uso indevido do número do CPF dos cidadãos.

Uma plataforma vem ajudando a população a descobrir se os seus dados pessoais estão sendo usados. Geralmente, os criminosos acabam tendo acesso a essas informações quando há vazamento de dados.

Aprenda a verificar se seu CPF foi comprometido e previna fraudes. Acesse informações essenciais para proteger seus dados pessoais de uso indevido. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como os criminosos usam seu CPF?

O golpe é um pouco mais elaborado, pois faz mais de uma vítima. Com o número do CPF do cidadão, os criminosos acabam registrando linhas telefônicas pré-pagas.

A partir disso, podem aplicar golpes sem serem descobertos, afinal, na hora da consulta, será o nome de outra pessoa que vai aparecer como responsável pela linha. É nesse sistema que os criminosos continuam fazendo vítimas e não são pegos.

Golpe da portabilidade: com o uso do seu CPF, os golpistas aplicam o golpe da portabilidade, onde transferem a linha telefônica e podem ter acesso a diversos dados e aplicativos seus. Por isso, é tão importante procurar se prevenir antes de se tornar vítima de um golpe ainda maior.

Como descobrir se o seu CPF está sendo usado em golpes?

Acesse o site Cadastro-Pré e insira o seu número do CPF.

Após a consulta, se for identificado o uso do seu documento de forma irregular, entre em contato com a sua operadora e notifique. Confira os números abaixo: Algar: 1055 Claro: 1052 Sercomtel: 1051 Tim: 1056 Vivo: 1058



Como prevenir o uso indevido do seu CPF?

Mantenha seus dados pessoais seguros : evite compartilhar seu CPF em locais públicos ou em sites não confiáveis.

: evite compartilhar seu CPF em locais públicos ou em sites não confiáveis. Monitore suas informações : regularmente, consulte serviços de proteção ao crédito para verificar se há alguma atividade suspeita envolvendo seu CPF.

: regularmente, consulte serviços de proteção ao crédito para verificar se há alguma atividade suspeita envolvendo seu CPF. Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço online : isso dificulta que hackers acessem suas contas e dados pessoais.

: isso dificulta que hackers acessem suas contas e dados pessoais. Tenha cuidado ao acessar links suspeitos: phishing é uma técnica comum usada para roubar dados pessoais através de links maliciosos.

O papel das operadoras na proteção do CPF

O site foi criado pelas operadoras de telefonia móvel para trazer mais segurança à população. Essa iniciativa ajuda a evitar que mais pessoas se tornem vítimas desses golpes.

Com a plataforma, é possível identificar rapidamente se o seu CPF está sendo utilizado de forma indevida e tomar as medidas necessárias para se proteger.

O que fazer se descobrir que seu CPF foi usado indevidamente?

Entre em contato com a operadora responsável : utilize os números fornecidos anteriormente para notificar a irregularidade.

: utilize os números fornecidos anteriormente para notificar a irregularidade. Registre um boletim de ocorrência : isso pode ajudar em futuras investigações e proteger seus direitos.

: isso pode ajudar em futuras investigações e proteger seus direitos. Acompanhe de perto qualquer movimentação suspeita: continue monitorando seu CPF para evitar novos golpes.

Qual a importância de estar atento a vazamentos de dados?

Os vazamentos de dados são uma porta de entrada para que criminosos acessem informações pessoais. Estar atento a notícias sobre esse tipo de incidente e tomar medidas preventivas pode ajudar a minimizar os riscos.

Recentemente, o INSS foi alvo de um vazamento, mostrando como instituições importantes também podem ser vulneráveis.

Por fim, além das recomendações acima, considere utilizar serviços de monitoramento de crédito. Esses serviços podem alertá-lo sobre qualquer mudança em seu perfil de crédito, permitindo uma ação rápida em caso de atividade suspeita.

Manter-se informado e proativo é essencial para proteger suas informações pessoais e evitar que seu CPF seja usado por criminosos. Notícia da Manhã.

Em resumo, proteger seu CPF e monitorar seu uso é fundamental para evitar golpes e fraudes. Utilize as ferramentas disponíveis, siga as recomendações de segurança e mantenha-se atento a qualquer sinal de uso indevido de suas informações pessoais.

