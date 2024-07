Corte no Bolsa Família IRRITA cidadãos! Desconto poderá chegar até R$ 412, mas dá para FUGIR disso, saiba como

Beneficiários do Bolsa Família enfrentam cortes no valor em julho. Mudanças na gestão do programa causam surpresa e impacto financeiro nas famílias.

Os beneficiários do Bolsa Família foram surpreendidos com um anúncio de corte no valor do benefício neste mês de julho. Os cortes afetam diretamente a vida de milhões de famílias.

A medida decorre de duas mudanças significativas na gestão do programa: a implementação de uma nova Regra de Proteção e a interrupção do auxílio gás nos meses ímpares.

O valor do Bolsa Família será menor em julho?

Sim, o valor do Bolsa Família sofrerá um corte em julho. O desconto poderá chegar até R$ 412, conforme anunciado pelo Governo Federal.

Como mencionado, esta redução está associada à nova Regra de Proteção e à interrupção do auxílio gás nos meses ímpares.

Porém, embora haja cortes, o benefício continuará sendo antecipado em julho para os moradores do Rio Grande do Sul, visando proporcionar alívio financeiro aos afetados.

Principais razões para o corte:

Implementação de uma nova Regra de Proteção

Interrupção do auxílio gás nos meses ímpares

O que é a nova Regra de Proteção do Bolsa Família?

A nova Regra de Proteção foi criada para amparar famílias que enfrentam variações na renda ao longo do ano.

Anteriormente, os beneficiários que ultrapassavam o limite de renda de R$ 218 eram automaticamente excluídos do programa.

Com a nova regulamentação, as famílias que superarem o limite de renda continuarão recebendo o benefício, porém, com valor reduzido pela metade.

Detalhes da nova Regra de Proteção:

Continuar recebendo o benefício mesmo com aumento de renda

Redução do valor pela metade para quem ultrapassar o limite de renda

Calendário do Bolsa Família de julho

Os pagamentos do Bolsa Família seguirão o calendário abaixo, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS 1: Pagamento em 18/07

Final do NIS 2: Pagamento em 19/07

Final do NIS 3: Pagamento em 22/07

Final do NIS 4: Pagamento em 23/07

Final do NIS 5: Pagamento em 24/07

Final do NIS 6: Pagamento em 25/07

Final do NIS 7: Pagamento em 26/07

Final do NIS 8: Pagamento em 29/07

Final do NIS 9: Pagamento em 30/07

Final do NIS 0: Pagamento em 31/07

A interrupção do auxílio gás nos meses ímpares também contribui para a redução no valor total recebido pelas famílias.

Esta medida visa ajustar os recursos disponíveis e garantir a sustentabilidade do programa. Notícia da Manhã.

Embora cause um impacto financeiro imediato, a expectativa é que as famílias possam se adaptar a essa nova periodicidade.

Outras informações sobre o Bolsa Família

Para mais detalhes sobre o Bolsa Família e outros benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal, os beneficiários podem acessar

O objetivo dessas medidas é ajustar o programa às necessidades atuais e assegurar que os recursos cheguem a quem mais precisa.

Pontos importantes sobre o Bolsa Família:

Ajustes para garantir sustentabilidade

Medidas para amparar famílias em situação de vulnerabilidade

Informações disponíveis no site.

Resumo das mudanças

As mudanças no Bolsa Família de julho, incluindo a nova Regra de Proteção e a interrupção do auxílio gás, representam um esforço do governo para equilibrar o orçamento e manter o suporte às famílias necessitadas.

Essas alterações exigem que os beneficiários se adaptem às novas regras e calendários de pagamento. É fundamental que os beneficiários se informem sobre as mudanças e planejem seus orçamentos de acordo com as novas diretrizes do programa.

Principais ajustes:

Corte de até R$ 412 no valor do benefício

Nova Regra de Proteção mantém famílias no programa com valor reduzido

Interrupção do auxílio gás nos meses ímpares

As mudanças no Bolsa Família, embora necessárias para a sustentabilidade do programa, trazem desafios para as famílias beneficiadas.

É essencial que os beneficiários fiquem atentos às novas regras e ao calendário de pagamentos para melhor se adaptarem às mudanças implementadas pelo Governo Federal.

