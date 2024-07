CadÚnico está indo até as casas dos beneficiários para cortar o Bolsa Família?

Atualizar o CadÚnico é crucial para evitar problemas no Bolsa Família. Saiba como manter seus dados corretos e evitar interrupções nos benefícios.

Manter o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado é fundamental para assegurar o acesso a benefícios e programas destinados a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Atualizar os dados cadastrais é crucial, especialmente em casos de mudanças na composição familiar, como falecimentos. Sem essa atualização, os beneficiários podem enfrentar problemas na concessão dos benefícios.

Manter o CadÚnico atualizado é essencial para receber benefícios sociais. Veja como corrigir informações e regularizar pendências do CPF. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que manter o CadÚnico atualizado?

Manter as informações do CadÚnico sempre atualizadas garante que os benefícios sociais sejam distribuídos de forma justa e eficiente.

Mudanças na composição familiar, como nascimentos, falecimentos ou mudanças de endereço, impactam diretamente na elegibilidade e no valor dos benefícios recebidos.

Ao notificar prontamente o órgão responsável sobre o falecimento de um membro familiar, você contribui para a transparência e precisão dos dados, evitando possíveis irregularidades ou interrupções indevidas dos auxílios.

Confira também: Não dá para perder! Governo lança CARTÃO BENEFÍCIO de R$ 300 para brasileiros NIS final 1, 2, 8, 7, 9, 6, 4, 3, 5 e 0

Procedimento para excluir um membro falecido do CadÚnico

Desde abril de 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou uma nova funcionalidade que permite ao Responsável Familiar excluir um membro falecido diretamente pelo aplicativo ou site do CadÚnico.

Esse processo simplificado elimina a necessidade de comparecimento presencial a um posto de cadastramento, tornando a atualização mais conveniente e acessível.

Etapas para exclusão pelo aplicativo ou site

Acesse o aplicativo ou site do CadÚnico com suas credenciais de acesso.

Localize a seção que exibe os membros da família cadastrados.

Identifique o membro falecido e verifique se há um indicativo de óbito ao lado de seu nome.

Selecione a opção de exclusão ou remoção desse membro.

Confirme o falecimento e conclua o processo de exclusão.

É importante ressaltar que, ao excluir um membro falecido, você estará atualizando as informações do CadÚnico de forma definitiva. Certifique-se de realizar essa ação apenas quando tiver absoluta certeza do falecimento.

Pendências do CPF no CadÚnico

Além da exclusão de membros falecidos, o MDS também atualizou os procedimentos para tratar pendências relacionadas ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Essas pendências podem ocorrer devido a:

Divergências de titularidade: Quando há inconsistências nos dados da titularidade do CPF.

CPFs cancelados: Situações em que o CPF foi cancelado por algum motivo.

Informações desatualizadas: Dados que não estão atualizados na base de dados da Receita Federal.

Divergência de titularidade de CPF

Se houver divergência na titularidade do CPF, ou seja, se os dados do CPF estiverem incorretos ou desatualizados no site da Receita Federal, será necessário atualizar essas informações conforme as orientações da Secretaria da Receita Federal.

Caso os dados do CadÚnico estejam incorretos, será preciso comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando os documentos de identificação e o comprovante de cadastramento obtido no aplicativo ou site do CadÚnico.

CPF cancelado na base da Receita Federal

Caso o CPF esteja cancelado na base da Receita Federal, é necessário seguir as orientações fornecidas pela Secretaria da Receita Federal para regularizar a situação.

Troca do número do CPF ou alteração de dados

Você deverá atualizar as informações do CPF em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Para isso, é necessário apresentar os documentos de identificação e o comprovante de cadastramento no CadÚnico.

Se não houver necessidade de trocar informações, as regularizações feitas na base do CPF serão incorporadas ao CadÚnico mensalmente. Portanto, é importante aguardar pelo menos até o mês seguinte para verificar se a pendência foi resolvida.

Garantindo a atualização e conformidade do CadÚnico

Manter o Cadastro Único atualizado é essencial para garantir que os programas sociais do Governo Federal atinjam de maneira eficiente as famílias mais vulneráveis.

Ao informar prontamente o órgão responsável sobre falecimentos ou outras mudanças na composição familiar, você contribui para a transparência e precisão dos dados, evitando possíveis irregularidades ou interrupções indevidas dos auxílios.

O processo de exclusão de membros falecidos foi simplificado e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo ou site do CadÚnico.

Além disso, o Ministério da Cidadania (MDS) está empenhado em aprimorar os procedimentos de tratamento de pendências relacionadas ao CPF e em ajustar os parâmetros de regularização dos cadastros.

Seguindo esses passos, você garantirá que suas informações estejam sempre atualizadas e em conformidade com a Receita Federal e CadÚnico.

Confira também: CRAS visitará beneficiários do Bolsa Família que podem PERDER o auxílio; lista divulgada?