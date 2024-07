PÉSSIMA notícia para cidadãos com NIS final 1, 2, 8, 7, 9, 6, 4, 3, 5 e 0 que recebem o Bolsa Família

Pagamento do Bolsa Família de julho sofre alterações. Saiba quais beneficiários serão impactados e como manter seus benefícios atualizados para evitar problemas.

O Bolsa Família, programa do Governo Federal, proporciona um pagamento mínimo de R$ 600 para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Este benefício mensal é crucial para mais de 20 milhões de famílias brasileiras. No entanto, em julho, alguns beneficiários verão uma redução no valor do pagamento. Confira!

Mudanças no pagamento do Bolsa Família em julho afetam beneficiários.

Quais são as iniciativas complementares do Bolsa Família?

Além do pagamento principal, o Bolsa Família inclui iniciativas adicionais como o Vale Gás, que oferece um pagamento equivalente a um botijão de gás de 13 kg.

Contudo, este benefício é liberado bimestralmente e, como foi pago em junho, não será disponibilizado em julho.

É importante deixar claro, porém, que o valor mínimo do Bolsa Família será mantido em R$ 600.

Benefícios adicionais para inscritos no CadÚnico

Famílias inscritas no CadÚnico que atualizaram recentemente o cadastro podem acessar pagamentos extras através da poupança social do Caixa Tem. A movimentação dos benefícios é feita pelo aplicativo, disponível para download.

Consulte os programas adicionais do Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania : adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar;

: adiciona por membro da unidade familiar; Benefício Complementar : complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600 ;

: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja ; Benefício Primeira Infância : libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos;

: libera mensais para cada criança de zero a sete anos; Benefício Variável Familiar : paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

: paga uma parcela extra mensal de para gestantes e jovens de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz : paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade;

: paga um extra de para cada integrante com até sete meses de idade; Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025. Garante que nenhum beneficiário receba menos do que no Auxílio Brasil.

Como funcionam os pagamentos do Bolsa Família?

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados pelo Número de Identificação Social (NIS). Cada mês, os beneficiários recebem os pagamentos conforme o final de seus NIS.

A saber, essa divisão garante uma distribuição ordenada e eficiente dos recursos. Para o mês de julho, os NIS de 0 a 9 são convocados para receber o benefício.

Vale Gás e a periodicidade dos pagamentos

O Vale Gás, um dos benefícios complementares do Bolsa Família, é pago a cada dois meses. Em junho, o benefício foi liberado, portanto, em julho, não haverá pagamento do Vale Gás.

As famílias devem se planejar para essa periodicidade, sabendo que em agosto o pagamento voltará a ser disponibilizado.

Critérios para atualização do CadÚnico

Para garantir a continuidade dos benefícios, é essencial que as famílias mantenham seus dados atualizados no CadÚnico.

A atualização periódica do cadastro assegura que as famílias recebam todos os benefícios a que têm direito, sem interrupções.

Vale dizer ainda que o cadastro pode ser atualizado em qualquer posto de atendimento do programa ou pelo aplicativo.

Os beneficiários do Bolsa Família precisam estar atentos às datas de pagamento e aos requisitos para manterem seus cadastros atualizados.

Os pagamentos são essenciais para milhões de famílias e qualquer redução pode impactar significativamente suas vidas. É fundamental utilizar os recursos de forma planejada, especialmente considerando os benefícios adicionais e sua periodicidade. Notícia da Manhã.

Lembre-se de conferir o aplicativo Caixa Tem regularmente para movimentar os benefícios e verificar novas liberações. As atualizações do CadÚnico garantem que as famílias continuem a receber os valores devidos sem interrupções.

Com o Bolsa Família, o Governo Federal busca apoiar as famílias mais vulneráveis, proporcionando não apenas um valor mínimo mensal, mas também benefícios adicionais que ajudam a cobrir diversas necessidades básicas.

A atenção às regras e datas do programa é vital para garantir o recebimento correto e contínuo dos benefícios.

