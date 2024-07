Meta está a um passo de lançar função SURPREENDENTE no WhatsApp; sério, será INCRÍVEL

WhatsApp está testando um recurso inovador que usa IA para criar imagens personalizadas. Saiba como a ferramenta “Imagine Me” pode transformar suas selfies.

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada “Imagine Me”, que poderá gerar imagens do usuário a partir de selfies.

Esse recurso faz parte do Meta AI, um pacote de funcionalidades que utiliza IA em diversos aplicativos da empresa.

A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo e está em desenvolvimento na versão beta 2.24.14.13 do WhatsApp para Android. Saiba mais a seguir.

Para usar a ferramenta, será necessário capturar uma série de selfies no próprio app, que servirão como base de dados para a IA. A captura das fotos deverá ser feita nas configurações do WhatsApp.

Uma nova ferramenta de IA no WhatsApp promete criar imagens personalizadas a partir de selfies. Entenda o potencial do recurso “Imagine Me”. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como usar a nova ferramenta de IA do WhatsApp?

A ideia é que o usuário possa se imaginar em qualquer cenário, desde uma floresta até o espaço sideral. Um print do WABetaInfo mostra ilustrações exemplificando as possibilidades da ferramenta.

Após a captura das fotos, basta digitar no chat do Meta AI o termo “Imagine Me” seguido da descrição do cenário desejado. O sistema desenvolverá a imagem usando as fotos registradas.

Por exemplo, ao digitar “Me imagine no fundo do mar brincando com peixes e caranguejos”, a IA criará essa imagem rapidamente.

Como o WhatsApp vai utilizar a inteligência artificial?

O WABetaInfo revelou que o recurso “Imagine Me” será opcional, ou seja, o usuário poderá optar por usá-lo ou não.

Será necessário habilitar a função manualmente nas configurações e captar as fotos do rosto antes de qualquer ação do aplicativo. O usuário poderá excluir as fotos do rosto a qualquer momento.

A privacidade é uma preocupação da Meta, especialmente após polêmicas sobre o uso de dados para desenvolver tecnologias de IA.

A empresa afirma que o comando para criar imagens com IA é processado separadamente dos chats e que a imagem gerada é compartilhada automaticamente na conversa, garantindo a privacidade do usuário. A Meta também diz que o Meta AI não pode ler mensagens trocadas no app.

No último dia 16, a Meta atualizou sua política de privacidade para incluir a coleta de informações públicas para treinar o sistema de IA.

No entanto, autoridades brasileiras afirmam que a empresa não notificou os usuários adequadamente. Em resposta, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou que a Meta suspenda a coleta de dados em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Quais as implicações para os usuários do WhatsApp?

Embora o Meta AI já esteja disponível em alguns países, o recurso Imagine Me ainda está em fase de testes e não tem previsão de lançamento oficial no WhatsApp ou outros aplicativos da Meta, seja no Brasil ou em outros lugares.

A introdução dessa tecnologia pode trazer diversas implicações para os usuários, tanto em termos de funcionalidade quanto de privacidade.

A ferramenta pode oferecer uma maneira inovadora de criar e compartilhar imagens personalizadas, ampliando as possibilidades de uso do WhatsApp.

Todavia, é essencial que os usuários estejam cientes das questões de privacidade envolvidas e das medidas que podem tomar para proteger seus dados.

Lista de pontos importantes sobre o “Imagine Me”:

Recurso em desenvolvimento na versão beta do WhatsApp para Android

Necessidade de capturar selfies no app para gerar imagens com IA

Função opcional e pode ser habilitada/desabilitada nas configurações

Possibilidade de excluir fotos do rosto a qualquer momento

Processamento de comandos de IA separado dos chats para garantir privacidade

ANPD determinou suspensão da coleta de dados pela Meta

Este novo recurso do WhatsApp pode revolucionar a maneira como os usuários interagem com imagens no aplicativo, proporcionando uma experiência mais rica e personalizada.

Contudo, a adoção consciente e informada dessas tecnologias é crucial para equilibrar inovação e privacidade.

