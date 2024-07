NIS final 1, 2, 8, 7, 9, 6, 4, 3, 5 e 0 têm ente R$ 1.000 e R$ 20.000 para receber do Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família podem acessar crédito de até R$ 20 mil através do Programa Acredita. Saiba quem é elegível e como solicitar esse empréstimo.

O Bolsa Família, programa de assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade, dá um passo inovador com o empréstimo de até R$ 20 mil. Esta iniciativa é viabilizada pelo Programa Acredita, visando incentivar o microempreendedorismo e fomentar a geração de renda entre os inscritos no CadÚnico.

O Governo Federal busca democratizar o acesso ao crédito para reduzir a pobreza e fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo.

A seguir, veja como funciona o empréstimo do Bolsa Família, quem pode se beneficiar, os valores e condições disponíveis, além das vantagens e como solicitar este crédito.

O que é o empréstimo do Bolsa Família?

O empréstimo do Bolsa Família, viabilizado pelo Programa Acredita, oferece crédito de até R$ 20 mil para beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico.

Esta iniciativa apoia os micro e pequenos empreendedores, incentivando a formalização e expansão de negócios que gerem renda para as famílias mais vulneráveis do Brasil.

Como funciona o Programa Acredita?

O Programa Acredita é uma estratégia do Governo Federal para fomentar o microcrédito de forma acessível e justa.

Com um investimento inicial de R$ 1 bilhão, o programa visa liberar até R$ 12 bilhões em crédito para micro e pequenos empreendedores nos próximos anos.

Parte significativa deste montante é destinada exclusivamente a mulheres empreendedoras, sem cobrança de taxas pelo uso do fundo.

Quem é elegível para participar?

Os principais beneficiários deste programa são:

Titulares do Bolsa Família – Inscritos no CadÚnico e com o Cartão Bolsa Família ativo.

– Inscritos no CadÚnico e com o Cartão Bolsa Família ativo. Microempreendedores Individuais (MEIs) – Formalizados e em situação regular junto à Receita Federal.

– Formalizados e em situação regular junto à Receita Federal. Empreendedores informais – Sem CNPJ, mas que comprovem renda de até R$ 3.500,00.

Valores e condições do empréstimo

Os valores do empréstimo podem chegar a até R$ 20 mil, com condições especialmente favoráveis. A análise e aprovação do crédito dependem da capacidade de pagamento do solicitante, sendo os bancos parceiros como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal responsáveis pela gestão dos recursos.

Os beneficiários podem usar o crédito para desenvolver seus negócios ou regularizar dívidas existentes.

Onde solicitar?

Para solicitar o empréstimo, os interessados devem seguir os seguintes passos:

Acessar o site oficial do Programa Acredita ou consultar uma instituição financeira participante .

. Preencher o formulário de inscrição com dados pessoais e financeiros.

Enviar a documentação exigida, como comprovantes de renda e dívidas.

Aguardar a análise e confirmação do pedido.

Vantagens do empréstimo do Bolsa Família

Entre as vantagens do empréstimo oferecido pelo Programa Acredita, destacam-se:

Acesso ao crédito com condições justas – possibilita a formalização e expansão de negócios.

– possibilita a formalização e expansão de negócios. Foco no empoderamento feminino – metade dos recursos é destinada a mulheres empreendedoras.

– metade dos recursos é destinada a mulheres empreendedoras. Inclusão financeira – mesmo pessoas com restrição no nome podem solicitar o crédito, desde que atendam aos requisitos de renda e documentação.

– mesmo pessoas com restrição no nome podem solicitar o crédito, desde que atendam aos requisitos de renda e documentação. Fomento ao desenvolvimento econômico – injeção de recursos no microempreendedorismo contribui para a geração de emprego e renda.

O empréstimo do Bolsa Família de até R$ 20 mil, oferecido pelo Programa Acredita, é uma ferramenta poderosa para transformar a realidade de milhões de famílias brasileiras.

Ao proporcionar acesso facilitado ao crédito, o governo não só promove a inclusão financeira, mas também fortalece o microempreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico.

Para aqueles que buscam uma oportunidade de iniciar ou expandir seus negócios, este programa representa uma chance de crescimento e estabilidade financeira.

Com essa iniciativa, o Bolsa Família amplia seu papel além da assistência social, tornando-se um motor de mudança e progresso para os mais vulneráveis.

