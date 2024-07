Consulte e veja quem vai receber em poucos dias NOVO LOTE da Receita Federal

Aprenda quem tem direito à Restituição do Imposto de Renda da Receita Federal e como consultar o pagamento de julho. Informações essenciais para garantir seu ressarcimento.

A Receita Federal confirmou que os repasses do terceiro lote da Restituição do Imposto de Renda ocorrerão no dia 31 de julho.

A consulta do segundo lote foi liberada pela Receita no dia 21 de junho e garantiu a restituição de R$ 8,5 bilhões para mais de 5,7 milhões de contribuintes.

A seguir, entenda quem tem direito à restituição do Imposto de Renda e como consultar a data de recebimento

Quem vai receber a Restituição do Imposto de Renda da Receita Federal em julho?

Existem duas situações que podem gerar imposto a restituir:

A primeira ocorre quando o contribuinte identifica que pagou mais impostos do que deveria, como quando o imposto de renda é deduzido na fonte.

A segunda situação é quando o IR não é retido na fonte, mas as despesas dedutíveis ultrapassam o valor do imposto a pagar.

Todas as pessoas que declararam o imposto de renda e se enquadram nesses requisitos têm direito a receber a restituição.

A Receita Federal libera a consulta da Restituição do Imposto de Renda poucos dias antes da liberação do pagamento. Este período é crucial para que os trabalhadores verifiquem se estão na lista de depósitos.

Uma novidade no pagamento do segundo lote foi a inclusão prioritária das pessoas que moram no Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas e alagamentos que deixaram milhares de desabrigados.

Aqueles que moram no estado gaúcho e ainda não receberam a restituição deverão integrar a lista do terceiro lote em julho.

Como é definida a lista de prioridades?

A Receita Federal utiliza uma lista de prioridades para definir quem receberá a Restituição do Imposto de Renda primeiro. Essa lista ajuda a escalonar os depósitos de forma organizada, seguindo a sequência:

Pessoas acima de 80 anos;

Pessoas com mais de 60 anos;

Pessoas com deficiência ou moléstia grave;

Pessoas que possuem o magistério como maior fonte de renda;

Optantes pela declaração pré-preenchida;

Optantes pelo recebimento via PIX;

Pessoas em municípios com declaração oficial de calamidade pública.

Calendário de pagamentos

Após atender a lista de prioridades, os demais contribuintes começam a receber. Os depósitos da Restituição do Imposto de Renda são divididos em 5 lotes diferentes.

O primeiro e o segundo lote foram pagos nos dias 31 de maio e 28 de junho, respectivamente. Confira as próximas datas de pagamento:

3º lote: 31 de julho de 2024 ;

; 4º lote: 30 de agosto de 2024 ;

; 5º lote: 30 de setembro de 2024.

Contribuintes que enviaram a declaração fora do prazo, até o dia 31 de maio, terão que pagar multa pelo atraso, mas ainda podem receber a restituição conforme um calendário diferente.

As datas dos depósitos dos lotes residuais da Restituição do Imposto de Renda são:

1º lote residual: 31 de outubro de 2024 ;

; 2º lote residual: 29 de novembro de 2024 ;

; 3º lote residual: 31 de dezembro de 2024 ;

; 4º lote residual: 31 de janeiro de 2025 ;

; 5º lote residual: 28 de fevereiro de 2025.

Como fazer a consulta da Restituição do Imposto de Renda?

Para saber se entraram na lista de depósitos do terceiro lote, os contribuintes devem fazer a consulta do imposto de renda online, através do portal da Receita Federal. Siga estes três passos simples:

Acesse o site oficial da Receita Federal ;

; Faça login e clique na opção “Meu Imposto de Renda” ;

; Clique em “Consultar a Restituição” para ver todas as informações.

Após seguir o passo a passo, aparecerá na tela todas as informações sobre o imposto de renda do contribuinte, incluindo se o pagamento da restituição já estará liberado.

Além disso, também é possível consultar outras informações, como inconsistência de dados ou erros na declaração, e atualizar os dados, se necessário.

