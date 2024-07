LIBERADO! R$ 2,9 MIL na Caixa: convocação para saque SEM SAIR DE CASA

Caixa libera saque de R$ 2,9 mil para nascidos em julho. Saiba como funciona o saque-aniversário do FGTS e quem pode ter direito ao valor.

O saque-aniversário do FGTS pela Caixa Econômica Federal segue sendo uma opção bastante discutida entre os trabalhadores brasileiros.

Com a possibilidade de sacar uma parte do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) anualmente, essa modalidade desperta interesse e dúvidas sobre seu funcionamento e benefícios.

Recentemente, o Ministério do Trabalho e Emprego propôs substituir a modalidade por um modelo de empréstimo consignado, argumentando que essa mudança garantiria a sustentabilidade financeira do fundo.

Por enquanto, as alterações não foram efetivadas, e os nascidos em julho já podem realizar o saque conforme o calendário estabelecido, disponível até 30 de setembro. Saiba mais a seguir.

Caixa libera saque-aniversário de R$ 2,9 mil para nascidos em julho.

O que é o saque-aniversário liberado pela Caixa?

O saque-aniversário do FGTS liberado pela Caixa permite ao trabalhador retirar parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário.

Ao contrário do saque-rescisão, que é restrito a demissão sem justa causa e outros eventos específicos, o saque-aniversário não permite resgatar o saldo total em caso de demissão.

No entanto, o trabalhador ainda tem direito à multa rescisória de 40% sobre os depósitos feitos pela empresa.

Todos os trabalhadores com carteira assinada que possuem saldo no FGTS podem escolher pela modalidade de saque-aniversário.

Essa escolha não é automática e requer que o indivíduo faça a adesão até o último dia do mês de seu nascimento. Se o trabalhador não manifestar interesse, ele não poderá realizar o saque nessa modalidade.

Como funcionam os valores e prazos?

O valor que pode ser sacado anualmente do FGTS via Caixa varia conforme o saldo total na conta do trabalhador.

Existem faixas de saldo que determinam percentuais específicos para saque, garantindo que o trabalhador possa retirar uma parte do saldo acumulado anualmente, conforme as regras estabelecidas pelo governo.

Saldo de até R$ 500,00 : saque de 50% do saldo.

: saque de 50% do saldo. Saldo entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00 : retirada de 40% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 50,00.

: retirada de 40% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 50,00. Saldo entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 : saque de 30% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 150,00.

: saque de 30% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 150,00. Saldo entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 : retirada de 20% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 650,00.

: retirada de 20% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 650,00. Saldo entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00 : saque de 15% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 1.150,00.

: saque de 15% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 1.150,00. Saldo entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00 : retirada de 10% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 1.900,00.

: retirada de 10% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 1.900,00. Saldo acima de R$ 20.000,01: saque de 5% do saldo mais uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

Como aderir ao saque-aniversário?

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal.

No portal, é possível optar pela modalidade e verificar o saldo disponível para saque. É importante lembrar que a adesão deve ser feita até o último dia do mês de aniversário do trabalhador para que ele possa retirar o valor naquele ano.

A adesão ao saque-aniversário é um processo simples e pode ser realizado de forma digital, sem a necessidade de comparecimento a uma agência bancária.

Após a adesão, o trabalhador poderá sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, conforme as regras estabelecidas.

Detalhes importantes sobre o saque-aniversário

A escolha pelo saque-aniversário deve ser feita com cautela, considerando as necessidades financeiras de curto e longo prazo do trabalhador.

A adesão a essa modalidade pode trazer benefícios imediatos, mas também limita o acesso ao saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário continuarão a receber a multa rescisória de 40% sobre os depósitos feitos pela empresa, mas não poderão sacar o saldo integral do FGTS até o prazo estabelecido pelo governo.

Impactos da proposta de mudança

A proposta do Ministério do Trabalho e Emprego de substituir o saque-aniversário por um modelo de empréstimo consignado visa garantir a sustentabilidade financeira do fundo.

Todavia, essa mudança ainda está em discussão e não foi implementada. Até que haja uma definição, os trabalhadores podem continuar a optar pelo saque-aniversário conforme as regras atuais.

A possível substituição por um empréstimo consignado traria novas dinâmicas para o uso do FGTS, com impactos que ainda precisam ser avaliados. Por enquanto, o saque-aniversário permanece disponível e segue as normas estabelecidas.

O saque-aniversário do FGTS oferece uma oportunidade para os trabalhadores brasileiros acessarem parte de seu saldo anualmente, no mês de seu aniversário.

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que os trabalhadores planejem suas finanças de forma mais flexível.

Com a proposta de mudança ainda em discussão, é importante que os trabalhadores estejam atentos às atualizações e considerem cuidadosamente as opções disponíveis para maximizar os benefícios do FGTS.

